Hindi NewsबॉलीवुडOscars 2026: हॉलीवुड के मंच पर फिर चमकेगी देसी गर्ल, प्रियंका चोपड़ा बनेंगी प्रेजेंटर, इस फिल्म को मिले 16 नॉमिनेशन

Oscars 2026: हॉलीवुड के मंच पर फिर चमकेगी 'देसी गर्ल', प्रियंका चोपड़ा बनेंगी प्रेजेंटर, इस फिल्म को मिले 16 नॉमिनेशन

Oscars 2026: ऑस्कर 2026 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. इस बार ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा भी अवॉर्ड सेरेमनी में प्रेजेंटर के तौर पर मंच पर नजर आएंगी. उनके साथ कई बड़े हॉलीवुड सितारे भी शामिल होंगे. साथ ही एक फिल्म ने सबसे ज्यादा नॉमिनेशन हासिल कर रिकॉर्ड बना दिया. ऐसे में इस साल ऑस्कर में कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 06, 2026, 01:07 PM IST
Oscars 2026 Presenters
Oscars 2026 Presenters

Oscars 2026 Presenters: एकेडमी ने शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि इस साल ऑस्कर 2026 में कौन-कौन से सितारे प्रेजेंटर के तौर पर नजर आएंगे. 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स का आगाज 15 मार्च को होने जा रहा है. इस बार ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा भी मंच पर अवॉर्ड प्रेजेंट करती दिखाई देंगी. उनके साथ हॉलीवुड के बड़े सितारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर और ऐन हैथवे भी नजर आएंगे. इस खबर के सामने आने के बाद भारतीय फैंस के बीच भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.

प्रियंका चोपड़ा ने खुद भी ये खबर सोशल मीडिया पर शेयर कर अपने फैंस को जानकारी दी. उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘The 2026 Academy Awards’. जैसे ही ये अपडेट सामने आया, फैंस ने उन्हें बधाइयां देना शुरू कर दिया. गौरतलब है कि ऑस्कर 2026 के लिए नॉमिनेशन 22 जनवरी को ऐलान किए गए थे. ये ऐलाना एक खास इवेंट में हुई थी, जिसे एक्टर डेनियल ब्रूक्स और लुईस पुलमैन ने होस्ट किया था. इस साल ऑस्कर में फिल्म ‘सिनर्स’ (Sinners) सबसे बड़ी दावेदार बनकर सामने आई है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

16 नॉमिनेशन हासिल कर ‘सिनर्स’ ने बनाया रिकॉर्ड 

इस फिल्म ने टोटल 24 कैटेगरी में से 16 नॉमिनेशन हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया. इतनी बड़ी संख्या में नॉमिनेशन मिलने के बाद ये फिल्म अवॉर्ड्स की रेस में सबसे आगे मानी जा रही है. फिल्म को लेकर दर्शकों और फिल्म क्रिटिक्स के बीच भी काफी चर्चा हो रही है. इसके अलावा ‘वन बैटल आफ्टर अंदर’ को 13 नॉमिनेशन मिले हैं. वहीं ‘फ्रेंकस्टीन’, ‘मार्टी सुप्रीम’ और ‘सेंटिमेंटल वैल्यू’ को 9-9 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिले. बेस्ट पिक्चर की रेस में ‘बुगोनिया’, ‘एफ1’, ‘हैमनेट’, ‘द सीक्रेट एजेंट’ और ‘ट्रेन ड्रीम्स’ शामिल हैं. 

खामेनेई की मौत से बेहद खुश हैं ये 37 साल की एक्ट्रेस, 13 साल पहले भारत में आकर बसीं, बोलीं- ‘उम्मीद है वो नरक में जलें...’

एक्टिंग कैटेगरी में बड़े सितारों को नॉमिनेशन

इन फिल्मों के बीच इस साल कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. एक्टिंग कैटेगरी की बात करें तो इस बार कई बड़े सितारों को नॉमिनेशन मिला है. इनमें टिमोथी चालमेट, लियोनार्डो डिकैप्रियो, इथन हॉक, माइकल बी जॉर्डन और वैगनर मौरा जैसे नाम शामिल हैं. वहीं, फीमेल कैटेगरी में जेसी बकले, रोज बर्न, केट हडसन, रेनाटे रिन्सवे और एमा स्टोन को भी नॉमिनेट किया गया है. इस साल एक नई कैटेगरी ‘बेस्ट कास्टिंग’ भी जोड़ी गई है. इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस साल ऑस्कर में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Academy (@theacademy)

कब और कहां देखें 98वां ऑस्कर अवॉर्ड

98वें एकेडमी अवॉर्ड्स का आयोजन 15 मार्च 2026 को ओवेशन हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में होगा. ये इवेंट अमेरिकी चैनल ABC पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और साथ ही Hulu पर भी स्ट्रीम होगा. अमेरिका में ये इवेंट 15 मार्च को शाम 7 बजे ईस्टर्न टाइम पर शुरू होगा. वहीं भारत में दर्शक इसे 16 मार्च की सुबह 5:30 बजे लाइव देख सकेंगे.

