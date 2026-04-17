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Hindi NewsबॉलीवुडBox Office का खेल खत्म! OTT डील बनी फिल्ममेकर्स की नई लाइफलाइन, डिजिटल रिकवरी ने कैसे पलट दिया मुनाफे का पूरा गेम?

Box Office का खेल खत्म! OTT डील बनी फिल्ममेकर्स की नई लाइफलाइन, डिजिटल रिकवरी ने कैसे पलट दिया मुनाफे का पूरा गेम?

Movies Business Trends: बदलते समय के साथ कई ऐसी फिल्में आईं, जो थिएटर में ज्यादा कमाई नहीं कर पाईं, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अच्छी डील से उनको काफी मुनाफा हुआ. अब सवाल ये उठता है क्या अब मेकर्स बॉक्स ऑफिस नहीं बल्कि, ओटीटी डील को देखते हुए फिल्मों में करोड़ों रुपया लगाने का रिक्स ले रहे हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 17, 2026, 06:24 AM IST
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Movies Business Trends 2026
Movies Business Trends 2026

Movies Business Trends Explains: पिछले कुछ सालों में फिल्म इंडस्ट्री के काम करने का तरीका पूरी तरह बदल गया है. पहले किसी फिल्म की किस्मत सिर्फ इस बात पर टिकी होती थी कि उसने सिनेमाघरों में कितने पैसे कमाए. अगर टिकट खिड़की पर भीड़ नहीं जुटी, तो फिल्म को सीधे ‘फ्लॉप’ मान लिया जाता था. लेकिन अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इस पुरानी सोच को बदल दिया है. आज ऐसी कई फिल्में हैं जो थिएटर में तो कुछ खास नहीं कर पाईं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आते ही उन्होंने मेकर्स की झोली भर दी. 

डिजिटल प्लेटफॉर्म ने मेकर्स को एक तरह से सिक्योरिटी देने का काम किया, जिससे अब उन्हें बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पिटने का उतना डर नहीं सताता जितना पहले होता था. ओटीटी डील्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही मेकर्स के पास एक अच्छी-खासी रकम आ जाती है. अब ज्यादातर मेकर्स फिल्म का बजट इस डील से ही निकाल लेते हैं. ऐसे में अगर फिल्म बड़े पर्दे पर नहीं भी चली, तो भी मेकर्स को बहुत बड़ा नुकसान नहीं झेलना पड़ता, जो उनके लिए एक बड़ी राहत की बात बन चुकी है. 

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मेकर्स के लिए खुले रिकवरी के नए और सिक्योर रास्ते

पहले फिल्म के फ्लॉप होते ही डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस की साख गिर जाती थी. पर अब डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स मिलकर एक ऐसा सेफ्टी नेट तैयार करते हैं कि बजट रिकवर करना आसान हो गया है. यही वजह है कि छोटे और मिड बजट वाले मेकर्स अब बेखौफ होकर फिल्में बना रहे हैं. इस बदलाव का सबसे अच्छा असर फिल्मों की कहानियों पर पड़ा है. पहले मेकर्स को लगता था कि सिर्फ बड़े स्टार्स, मसाला और धमाकेदार ओपनिंग ही फिल्म को बचा सकती है. लेकिन अब जोर अच्छी स्क्रिप्ट और बेहतरीन कंटेंट पर है. 

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अच्छी स्क्रिप्ट और कंटेंट पर दिया जा रहा जोर

ओटीटी देखने वाली ऑडियंस थोड़ी अलग है, उसे नई सोच और असल जिंदगी से जुड़ी फिल्में पसंद आती हैं. अब मेकर्स को पता है कि अगर कहानी में दम है, तो बॉक्स ऑफिस पर रिस्पॉन्स कम मिलने के बावजूद ओटीटी पर उसे अपनी ऑडियंस मिल ही जाएगी. इस भरोसे ने क्रिएटिव लोगों को नए-नए एक्सपेरिमेंट करने की आजादी दी है, जो पहले मुमकिन नहीं था. हालांकि, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब बॉक्स ऑफिस की अहमियत खत्म हो गई है. बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में, त्योहारों के मौके और बड़ी एक्शन फिल्में आज भी थिएटर की ही जान हैं. 

थिएटर और ओटीटी की मिली-जुली रणनीति

लेकिन अब मुनाफे का पूरा गणित सिर्फ सिनेमाघरों तक सीमित नहीं रहा. आजकल फिल्म शुरू होने से पहले ही प्लानिंग हो जाती है कि इसे किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाया जा रहा है. कुछ फिल्में खास तौर पर ओटीटी के लिए ही तैयार की जाती हैं, जबकि कुछ को थिएटर और डिजिटल दोनों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है. ये ‘डुअल स्ट्रैटेजी’ आजकल फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ट्रेंड में है. ओटीटी ने खासकर छोटे बजट की उन फिल्मों की किस्मत बदल दी है, जिन्हें पहले थिएटर में स्क्रीन्स ही नहीं मिल पाती थीं. 

नए टैलेंट को मिला बड़ा मंच

ऐसी फिल्में अब सीधे डिजिटल रिलीज होकर रातों-रात चर्चा में आ जाती हैं. इससे नए एक्टर्स और डायरेक्टर्स को अपनी पहचान बनाने का एक शानदार मौका मिल रहा है. दर्शकों के लिए भी ये फायदे का सौदा है, क्योंकि उन्हें बिना टिकट खरीदे या ट्रेवल किए घर बैठे अच्छी फिल्में देखने को मिल जाती हैं. इससे व्यूअरशिप बढ़ती है और प्लेटफॉर्म्स भी अच्छे कंटेंट के लिए मोटी रकम देने को तैयार रहते हैं. अब मेकर्स पर बॉक्स ऑफिस का भारी दबाव पहले जैसा नहीं रहा. पर कहते हैं न कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. 

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ओटीटी मॉडल की अपनी चुनौतियां

इस मॉडल के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं. अगर हर कोई सिर्फ ओटीटी डील के भरोसे ही फिल्में बनाने लगेगा, तो धीरे-धीरे थिएटर जाने का कल्चर खत्म हो सकता है. इसके अलावा, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी हर फिल्म के लिए मुंह मांगी कीमत नहीं देते. वे भी बहुत ‘सेलेक्टिव’ हो गए हैं. अब डील करने से पहले फिल्म की क्वालिटी, स्टार्स की डिमांड और डेटा को बारीकी से देखा जाता है. इसका मतलब ये है कि अगर आपकी फिल्म का कंटेंट कमजोर है, तो सिर्फ डिजिटल के भरोसे रहना भी आने वाले वक्त में रिस्की हो सकता है.

अब मेकर्स बने मंझे हुए बिजनेसमैन

आजकल फिल्ममेकर्स सिर्फ कलाकार नहीं, बल्कि एक मंझे हुए बिजनेसमैन की तरह सोचने लगे हैं. स्क्रिप्ट फाइनल होते ही ये तय कर लिया जाता है कि फिल्म की टारगेट ऑडियंस कौन है. बजट से लेकर प्रमोशन की पूरी प्लानिंग इसी आधार पर की जाती है कि फिल्म थिएटर में ज्यादा चलेगी या ओटीटी पर. डिजिटल रिकवरी ने तो ‘फ्लॉप’ शब्द के मायने ही बदल दिए हैं. अब फिल्म भले ही सिनेमाघरों में भीड़ न जुटा पाए, लेकिन अगर वो अपनी लागत निकाल लेती है और मेकर्स को घाटा नहीं होता, तो उसे असफल नहीं माना जाता. 

बदलते दौर में अब जीत दर्शकों की

ये इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा राहत भरा बदलाव है. कुल मिलाकर देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बस उसकी भूमिका बदल गई है. ओटीटी डील्स ने पूरी इंडस्ट्री को एक नया बैलेंस दिया है. अब किसी भी फिल्म का मुनाफा सिर्फ टिकट खिड़की से तय नहीं होता, बल्कि स्क्रीन के बाहर भी उसकी एक अलग दुनिया है. मेकर्स अब खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है. आखिर में चाहे फिल्म मोबाइल पर देखी जाए या बड़े पर्दे पर, जीत उसी की होती है जो दर्शकों के दिल को छूती है. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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