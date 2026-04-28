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Hindi Newsबॉलीवुडपाकिस्तान से आया 3000 करोड़ी ‘धुरंधर’ के नाम जवाब? जारी किया नई फिल्म ‘मेरा ल्यारी’ का ट्रेलर, दिखेगी असली कहानी या खड़ा होगा नया विवाद?

पाकिस्तान से आया 3000 करोड़ी ‘धुरंधर’ के नाम जवाब? जारी किया नई फिल्म ‘मेरा ल्यारी’ का ट्रेलर, दिखेगी असली कहानी या खड़ा होगा नया विवाद?

Mera Lyari Trailer: ‘धुरंधर’ में ‘ल्यारी’ शहर की इमेज को लेकर शुरू हुई बहस के बीच पाकिस्तान ने ‘मेरा ल्यारी’ फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है. ट्रेलर में घरेलू हिंसा, भेदभाव और लड़कियों के सपनों की कहानी दिखाई गई है. वहीं, ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. चलिए बताते हैं आखिर दोनों फिल्मों में क्या फर्क है?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 28, 2026, 09:05 AM IST
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Pakistani Film Mera Lyari Trailer OUT (Image AI)
Pakistani Film Mera Lyari Trailer OUT (Image AI)

Pakistani Film Mera Lyari Trailer: फिल्म ‘धुरंधर’ के रिलीज होने के बाद से ही पाकिस्तान का ‘ल्यारी’ शहर काफी चर्चा में आ गया है. इस फिल्म में जिस तरह से वहां की पुरानी हिंसा को दिखाया गया, उसने लोगों का ध्यान खींचा. खासकर कराची के पास बसे इस इलाके को लेकर काफी बहस भी हुई. अब इसी बहस के बीच पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से जवाब देते दुए एक फिल्म बनाई, जिसका नाम ‘मेरा ल्यारी’ (Mera Lyari) रखा और हाल ही में इस फिल्म ट्रेलर भी जारी किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है. 

साथ ही इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी तेजी से रिएक्शन आ रहे हैं. ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ में ल्यारी को एक ऐसे इलाके के तौर पर दिखाया गया, जहां कभी गैंगवार और हिंसा होती थी. इस पर पाकिस्तान के लोगों, नेताओं और कुछ फिल्ममेकर्स ने नाराजगी जताई. उनका कहना था कि फिल्म में शहर की गलत इमेज पेश की गई. उन्होंने ये भी कहा कि ‘ल्यारी’ सिर्फ हिंसा के लिए नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और शांति के लिए भी जाना जाता है. इसी बात को सही तरीके से दिखाने के लिए अब ‘मेरा ल्यारी’ फिल्म बनाई है.

‘मेरा ल्यारी’ का ट्रेलर क्या दिखाता है?

हाल ही में रिलीज हुई पाकिस्तानी फिल्म ‘मेरा ल्यारी’ का ट्रेलर करीब 1 मिनट 43 सेकंड लंबा है. ट्रेलर में कई इमोशनल और रियल लाइफ से जुड़े मुद्दों को दिखाया गया है. इसमें घरेलू हिंसा और समाज में होने वाले भेदभाव जैसी चीजों को सामने लाया गया है. कहानी सिर्फ शहर की इमेज सुधारने तक सीमित नहीं लगती, बल्कि वहां के लोगों की असली जिंदगी और संघर्ष को दिखाने की कोशिश करती है. यही वजह है कि ट्रेलर देखने के बाद लोगों में इसकी दिलचस्पी बढ़ रही है. सोशल मीडिया पर इसको मिक्स रिएक्शन मिल रहे हैं.

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लड़कियों के सपनों की कहानी भी शामिल

जारी किए गए इस ट्रेलर में एक लड़की की कहानी भी दिखाई गई है, जो खेल के लिए बेहद जुनूनी है. वह हर मुश्किल का डटकर सामना करती है और अपने सपनों को पूरा करने में लगी रहती है. उसके रास्ते में कई रुकावटें आती हैं, लेकिन वह कभी हार नहीं मानती. यह हिस्सा काफी प्रेरणादायक लगता है और दिल को छू जाता है. इसके जरिए फिल्म ये दिखाने की कोशिश करती है कि हालात कैसे भी हों, अगर इंसान का हौसला मजबूत हो, तो वो हर मुश्किल को पार करके आगे बढ़ सकता है और अपने सपनों को सच कर सकता है.

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महिला फुटबॉल कोच का संघर्ष

फिल्म में एक महिला फुटबॉल ट्रेनर की कहानी भी दिखाई गई है. वो अपने काम को बहुत पसंद करती है, लेकिन घर वाले उस पर नौकरी छोड़ने का दबाव डालते हैं. परिवार की तरफ से उसे बार-बार ताने और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. इसके बावजूद वो हार नहीं मानती और अपने सपनों के लिए डटी रहती है. उसका जुनून ही उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है. ये किरदार साफ तौर पर दिखाता है कि समाज में महिलाओं को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. साथ ही ये भी सिखाता है कि अपने सपनों के लिए लड़ना बहुत जरूरी है.

‘धुरंधर 2’ का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा

वहीं दूसरी तरफ ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार कमाई कर रही है. फिल्म को रिलीज हुए 38 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसकी कमाई अब भी जारी है. शनिवार के दिन इस फिल्म ने करीब 3.54 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई बढ़कर 1,127.14 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में भी फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. इसी दमदार कमाई की वजह से ‘धुरंधर 2’ अब हिंदी सिनेमा की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है.

रिकॉर्ड और ‘धुरंधर’ की पुरानी सफलता

कमाई के मामले में ‘धुरंधर 2’ ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन अभी भी इससे आगे सिर्फ ‘दंगल’ है. ‘दंगल’ ने करीब 1,968 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं ‘धुरंधर 2’ ने दुनियाभर में लगभग 1,824 करोड़ रुपये कमा लिए हैं, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है. अगर इसके पहले पार्ट ‘धुरंधर’ की बात करें, तो ये 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी. रिलीज के बाद से ही फिल्म को लोगों का जबरदस्त प्यार मिला था. इसने करीब 1,300 करोड़ रुपये कमाए और करीब 140 दिनों तक सिनेमाघरों में बनी रही और इतिहास रच रही है. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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