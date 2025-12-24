2025 के बाद 2026 की सारी फिल्मों को रौंद डालेगी 'धुरंधर 2', मेकर्स ने की है इतनी तगड़ी प्लानिंग, चकनाचूर हो जाएंगे सारे रिकॉर्ड्स

Aditya Dhar की सबसे धमाकेदार फिल्म 'धुरंधर' ने इस साल बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया.19 दिनों में ये मूवी 900 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर चुकी है.'धुरंधर' की सूनामी के बीच मेकर्स ने फिल्म के दूसरे पार्ट का ऐलान कर दिया है. जिससे इतना तो तय है कि आने वाला साल भी 'धुरंधर 2' के नाम होने वाला है.
Dhurandhar 2 Official Announced: 900 करोड़ का कलेक्शन करने वाली साल 2025 की बिगेस्ट फिल्म 'धुरंधर' के दूसरे पार्ट का आधिकारिक ऐलान हो गया है. साथ ही ये भी बताया ये पैन इंडिया मूवी अगले साल ईद यानी कि 19 मार्च 2026 को बॉक्स ऑफिस पर तांडव करने आ रही है. फिल्म को इस बार पहले से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए मेकर्स ने ऐसी तैयारी की है कि ये मूवी साल 2026 की सबसे धमाकेदार मूवी हो सकती है.
'धुरंधर 2' की फुल प्रूफ प्लानिंग
'धुरंधर 2' हिंदी के अलावा तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सहित 5 भाषाओं में रिलीज होगी. मेकर्स का कहना है कि इस बार तूफान हर जगह लौटने वाला है.खास बात है कि 'धुरंधर' सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई थी, लेकिन साउथ इंडिया में इसे जबरदस्त प्यार मिला. सोशल मीडिया पर चर्चा और दर्शकों से मिली शानदार रिस्पांस को लेकर साउथ के डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर ओनर्स ने लगातार डब वर्जन की मांग की.
पैन इंडिया रिलीज होगी मूवी
इस डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने फैसला लिया कि सीक्वल को शुरू से ही हिंदी के साथ ही अन्य भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा. इससे भारत के साथ-साथ विदेशों में रहने वाले साउथ इंडियन दर्शक भी फिल्म सीधे अपनी भाषा में देख सकेंगे.'धुरंधर' के सीक्वल का निर्देशन भी आदित्य धर कर रहे हैं. इसे जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज प्रोड्यूस कर रहे हैं. 'धुरंधर 2' में कहानी को पहले से कहीं ज्यादा गहराई दी जाएगी, जबकि एक्शन सीक्वेंस बड़े स्केल पर दिखाए जाएंगे. फिल्म इस समय पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज में है.
2026 की सबसे फाड़ू फिल्म
रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 'में लीड रोल में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अलावा संजय दत्त,आर माधवन,अर्जुन रामपाल,सारा अर्जुन और सौम्या टंडन ने दमदार परफॉर्मेंस दी. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आदित्य धर की 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना सकती है.
