Advertisement
trendingNow13052154
Hindi Newsबॉलीवुड2025 के बाद 2026 की सारी फिल्मों को रौंद डालेगी धुरंधर 2, मेकर्स ने की है इतनी तगड़ी प्लानिंग, चकनाचूर हो जाएंगे सारे रिकॉर्ड्स

2025 के बाद 2026 की सारी फिल्मों को रौंद डालेगी 'धुरंधर 2', मेकर्स ने की है इतनी तगड़ी प्लानिंग, चकनाचूर हो जाएंगे सारे रिकॉर्ड्स

Aditya Dhar की सबसे धमाकेदार फिल्म 'धुरंधर' ने इस साल बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया.19 दिनों में ये मूवी 900 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर चुकी है.'धुरंधर' की सूनामी के बीच मेकर्स ने फिल्म के दूसरे पार्ट का ऐलान कर दिया है. जिससे इतना तो तय है कि आने वाला साल भी 'धुरंधर 2' के नाम होने वाला है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 24, 2025, 06:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धुरंधर 2 का ऐलान
धुरंधर 2 का ऐलान

Dhurandhar 2 Official Announced: 900 करोड़ का कलेक्शन करने वाली साल 2025 की बिगेस्ट फिल्म 'धुरंधर' के दूसरे पार्ट का आधिकारिक ऐलान हो गया है. साथ ही ये भी बताया ये पैन इंडिया मूवी अगले साल ईद यानी कि 19 मार्च 2026 को बॉक्स ऑफिस पर तांडव करने आ रही है. फिल्म को इस बार पहले से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए मेकर्स ने ऐसी तैयारी की है कि ये मूवी साल 2026 की सबसे धमाकेदार मूवी हो सकती है. 

'धुरंधर 2' की फुल प्रूफ प्लानिंग

'धुरंधर 2' हिंदी के अलावा तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सहित 5 भाषाओं में रिलीज होगी. मेकर्स का कहना है कि इस बार तूफान हर जगह लौटने वाला है.खास बात है कि 'धुरंधर' सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई थी, लेकिन साउथ इंडिया में इसे जबरदस्त प्यार मिला. सोशल मीडिया पर चर्चा और दर्शकों से मिली शानदार रिस्पांस को लेकर साउथ के डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर ओनर्स ने लगातार डब वर्जन की मांग की.

Add Zee News as a Preferred Source

 

fallback

पैन इंडिया रिलीज होगी मूवी

इस डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने फैसला लिया कि सीक्वल को शुरू से ही हिंदी के साथ ही अन्य भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा. इससे भारत के साथ-साथ विदेशों में रहने वाले साउथ इंडियन दर्शक भी फिल्म सीधे अपनी भाषा में देख सकेंगे.'धुरंधर' के सीक्वल का निर्देशन भी आदित्य धर कर रहे हैं. इसे जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज प्रोड्यूस कर रहे हैं. 'धुरंधर 2' में कहानी को पहले से कहीं ज्यादा गहराई दी जाएगी, जबकि एक्शन सीक्वेंस बड़े स्केल पर दिखाए जाएंगे. फिल्म इस समय पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज में है.

 

शॉकिंग खबर! क्या अजय देवगन की 'दृष्यम 3'से बाहर हो गए अक्षय खन्ना? वजह हैरान कर देगी

 

2026 की सबसे फाड़ू फिल्म

रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 'में लीड रोल में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अलावा संजय दत्त,आर माधवन,अर्जुन रामपाल,सारा अर्जुन और सौम्या टंडन ने दमदार परफॉर्मेंस दी. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आदित्य धर की 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना सकती है. 

 

इनपुट-एजेंसी

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhar 2Ranveer SinghAditya DharAkshaye Khanna

Trending news

'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
Maharashtra
'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
चीन ने फिर की नीच हरकत, अरुणाचल को भारत का बताया तो व्लॉगर को हिरासत में लिया
china
चीन ने फिर की नीच हरकत, अरुणाचल को भारत का बताया तो व्लॉगर को हिरासत में लिया
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
Unnao rape case
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
Nitin Gadkari
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
India Malta Relations
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
PK Sreemathi
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
Maharashtra
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
Kerala News
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
uddhav thackeray
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं