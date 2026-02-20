Advertisement
trendingNow13116054
Hindi NewsबॉलीवुडTommy Shelby Is Back! ‘द इमोर्टल मैन’ में खुलेंगे कई गहरे राज, बर्मिंघम में फिर गूंजेगा टॉमी शेल्बी का नाम, धमाकेदार ट्रेलर आउट, जानें कब होगी रिलीज?

Tommy Shelby Is Back! ‘द इमोर्टल मैन’ में खुलेंगे कई गहरे राज, बर्मिंघम में फिर गूंजेगा टॉमी शेल्बी का नाम, धमाकेदार ट्रेलर आउट, जानें कब होगी रिलीज?


Peaky Blinders: The Immortal Man Trailer Out: बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर और मच अवेटेड सीरीज Peaky Blinders: The Immortal Man का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इस सस्पेंस से भरपूर और आई कैचिंग ट्रेलर में एक्टर सिलियन मर्फी का किरदार ‘टॉमी शेल्बी’ फिर से दमदार वापसी करते हुए नजर आ रहा है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Feb 20, 2026, 07:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tommy Shelby Is Back! ‘द इमोर्टल मैन’ में खुलेंगे कई गहरे राज, बर्मिंघम में फिर गूंजेगा टॉमी शेल्बी का नाम, धमाकेदार ट्रेलर आउट, जानें कब होगी रिलीज?

Peaky Blinders: The Immortal Man: हॉलीवड एक्टर सिलियन मर्फी की मोस्ट पॉपुलर सीरीज ‘पीकी ब्लाइंडर्स’ के दुनियाभर में मौजूद फैंस काफी लंबे समय से इसके अगले पार्ट का इंतजार कर रहे थे, जो कि अब खत्म हो गया है क्योंकि इस सनसनी सीरीज का धमाकेदार ट्रेलर मेकर्स द्वारा रिलीज कर दिया गया है. इस ट्रेलर में सिलियन मर्फी द्वारा निभाए गए किरदार टॉमी शेल्बी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए दिखाया जा रहा है, जिसमें कई गहरे राज और कई अनसुलझी परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं. वहीं ट्रेलर के अनुसार, ‘द इमोर्टल मैन’ में इस बार नई कहानी को भी एड किया जाएगा. 

सीरीज कब होगी रिलीज?
सीरीज Peaky Blinders: The Immortal Man के मेकर्स ने ट्रेलर को रिलीज करते हुए इसकी रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया है, जिसके मुताबिक ये सीरीज 20 मार्च, 2026 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होने वाली है. वहीं इस सीरीज को 6 मार्च से कुछ सिनेमाघरों में भी दिखाया जाएगा. इस बार का पार्ट टॉमी की बर्मिंघम और उस एरिया में लंबे समय बाद वापसी का साइन है जिस पर कभी उसका कब्जा और शासन था. 

क्या कहता है ट्रेलर?
बात करें Peaky Blinders: The Immortal Man के ट्रेलर के बारे में को इसकी शुरुआत एक ऐसे साइन से होती है, जो कि किसी मुसीबत का इशारा करता है. ट्रेलर में आगे टॉमी को बताया जाता है कि वो भूतों से भरे घर में रहता है, जो कि पश्चाताप,अधूरे काम और एक इमोशनल राइड से भरपूर कहानी को बयां कर रहा है. वहीं रेबेका फर्ग्यूसन का किरदार टॉमी पर न सिर्फ अपने शासन राज्य को, बल्कि अपने नाजायज बेटे ड्यूक शेल्बी को भी त्यागने का आरोप लगाती है. बैरी केओघन द्वारा निभाए गए ड्यूक को निडर और बेहद आजाद दिखाया गया है , एक ऐसा व्यक्ति जिसने पीकी ब्लाइंडर्स के काम को आगे बढ़ाने का काम करना शुरू कर दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पिता के रुप में नजर आएंगे टॉमी शेल्बी 
Peaky Blinders: The Immortal Man में टॉमी और उसके बेटे ड्यूक की पहली मुलाकात के बारे में दिखाया जाएगा, जिसमें एक पिता और पुत्र के बीच आए तनाव को भी साफ-साफ देखा जा सकता है. टॉमी शेल्बी के बारे में फैली अफवाहों से ड्यूक प्रभावित दिखाई पड़ता है, जो अलग-अलग समय की पीढ़ियों के बीच आए तनाव का साइन है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Peaky Blinders: The Immortal Man Trailer OutCillian Murphy

Trending news

'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
manoj mukund naravane book controversy
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Rajya sabha
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
weather update
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
Shillong MP Ricky AJ Syngkon
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
Kerala
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?
OpenAI CEO Sam Altman
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?
23 साल की नौकरी और अब इस्तीफा, किस कंपनी में काम कर रही थीं CM फडणवीस की पत्नी
Amruta Fadnavis
23 साल की नौकरी और अब इस्तीफा, किस कंपनी में काम कर रही थीं CM फडणवीस की पत्नी
विशाखापत्तनमः अचानक क्यों गरजने लगे नेवी के हेलिकॉप्टर्स? उमड़ पड़ा लोगों का हुजूम
Andhra Pradesh
विशाखापत्तनमः अचानक क्यों गरजने लगे नेवी के हेलिकॉप्टर्स? उमड़ पड़ा लोगों का हुजूम