2026 की वो मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म, जिसका बेसब्री से फैंस कर रहे इंतजार, डायरेक्ट बोले- ‘अगर इसने डिस्पोइंट किया तो...’

The Raja Saab Movie: 2026 भी सिनेमा प्रेमियों के लिए काफी खास होने वाला है क्योंकि अगले साल भी बॉक्स ऑफिस पर कई मोस्ट अवेटेड बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. इसी बीच एक बड़ी फिल्म के डायरेक्टर ने अपनी आने वाली फिल्म को लेकर कुछ ऐसा कहा, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है.
Prabhas Horror Comedy The Raja Saab: 2026 सिनेमा लवर्स के लिए बेहद खास साल साबित होने वाला है, क्योंकि अगले साल बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी और मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज होने वाली हैं. इन फिल्मों को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी बीच एक बड़ी फिल्म के डायरेक्टर ने अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है और उनकी एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दी है. ये फिल्म है प्रभास की ‘द राजा साब’.
इस फिल्म को डायरेक्टर मारुति ने डायरेक्ट किया है. हाल ही में उन्होंने ‘द राजा साब’ के प्री-रिलीज इवेंट में फैंस को भरोसा दिलाते हुए ऐसी बात कह दी, जिसने उनको दिल जीत लिया. शनिवार को हुए इस इवेंट में फिल्म की पूरी स्टारकास्ट और टेक्निकल टीम मौजूद थी. फिल्म अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ‘द राजा साब’ एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें प्रभास लीड रोल में नजर आएंगे. उनके साथ निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन और रिद्धि कुमार भी अहम भूमिकाओं में हैं.
डायरेक्टर ने सरेआम दे दिया अपने घर का पता
ये फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होगी और इस सीजन की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली तेलुगु फिल्मों में गिनी जा रही है. इवेंट के दौरान मंच से बात करते हुए मारुति ने फिल्म की क्वालिटी को लेकर कहा कि इस फिल्म में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया गया है. फैंस को भरोसा दिलाते हुए मारुति ने कहा, ‘अगर फिल्म को देखकर लोग एक परसेंट भी हुए, चाहे वो रेबेल स्टार के फैंस हों या फैमिली ऑडियंस, तो आप मेरे घर आकर मुझसे सवाल कर सकते हैं. मेरा पता है – विला नंबर 17, कोल्ला लक्जूरिया, कोंडापुर’.
प्रभास ने डायरेक्टर को लगा लिया गले
इस बयान के बाद वहां मौजूद भीड़ ने जोरदार तालियों और सीटियों से माहौल गर्म कर दिया. इस दौरान मारुति के साथ मंच पर प्रभास भी उनके पास खड़े थे. डायरेक्टर की बात सुनकर प्रभास मुस्कुराते नजर आए. जैसे ही मारुति ने अपना भरोसा जाहिर किया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा. इसके बाद मारुति इमोशनल हो गए. साथ ही उन्होंने प्रभास की मेहनत और समर्पण की खुलकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि प्रभास ने इस फिल्म के लिए खुद को पूरी तरह झोंक दिया, जिससे सुनने के बाद प्रभास ने डायरेक्टर को गले लगा लिया.
2024 में हुआ था फिल्म का ऐलान
‘द राजा साब’ को मारुति ने खुद लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म का निर्माण पीपल मीडिया फैक्ट्री और आईवी एंटरटेनमेंट के बैनर तले हुआ है. हालांकि, फिल्म की आधिकारिक ऐलान जनवरी 2024 में किया गया था, लेकिन इसकी शूटिंग काफी पहले, यानी 2022 में ही शुरू हो चुकी थी. लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, जिस वजह से दर्शकों में इसे लेकर उत्सुकता बनी हुई है. मेकर्स का दावा है कि फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का ऐसा बैलेंस देखने को मिलेगा, जो सभी वर्ग के दर्शकों को पसंद आएगा.
