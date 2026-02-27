Advertisement
trendingNow13124524
Hindi Newsबॉलीवुड1 घंटा 41 मिनट की एक्शन थ्रिलर फिल्म, 2 दिन पहले OTT पर हुई रिलीज और बन गई नंबर-1, IMDb रेटिंग भी है...

1 घंटा 41 मिनट की एक्शन थ्रिलर फिल्म, 2 दिन पहले OTT पर हुई रिलीज और बन गई नंबर-1, IMDb रेटिंग भी है...

OTT Most Trending Film: 2 दिन पहले ओटीटी पर रिलीज हुई एक बड़ी इंटरनेशनल एक्शन-ड्रामा फिल्म ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर-1 पर पहुंच गई है. इस फिल्म की कहानी एक महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका खतरनाक अतीत अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है. दमदार एक्शन, इमोशनल ट्विस्ट और शानदार विजुअल्स आखिर तक लोगों को बांधे रखते हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 27, 2026, 02:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

OTT Most Trending Film The Bluff
OTT Most Trending Film The Bluff

OTT Most Trending Film The Bluff: बीते कुछ सालों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने एंटरटेनमेंट की दुनिया पूरी तरह बदल दी है. अब लोग सिनेमाघरों की लंबी कतारों में खड़े होने की बजाय घर बैठे नई-नई फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं. ओटीटी ने दर्शकों को अलग-अलग जॉनर की कहानियों से जोड़ा. यही वजह है कि कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा जाती है. कई फिल्में तो पहले ही दिन ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर पहुंचकर रिकॉर्ड बना देती हैं.

ऐसी ही एक फिल्म इन दिनों ओटीटी पर नंबर-1 पर ट्रेंड कर रही है. इस फिल्म की कहानी 19वीं सदी के कैरिबियन दौर में सेट है. कहानी एक पूर्व महिला समुद्री डाकू Ercell Bodden के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने परिवार के साथ नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है. लेकिन उसका खतरनाक अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता. उसका पुराना दुश्मन Captain Connor बदला लेने के इरादे से उसकी लाइफ में लौट आता है. इसके बाद शुरू होता है एक्शन-थ्रिलर और रोमांच. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prime Video (@primevideo)

Add Zee News as a Preferred Source

2 दिन पहले OTT पर रिलीज हुई फिल्म 

हम यहां 25 फरवरी, 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई प्रियंका चोपड़ा की फिल्म ‘द बल्फ’ (The Bluff) की बात कर रहे हैं, जिसका डायरेक्शन फ्रैंक ई. फ्लावर्स ने किया है. इसमें प्रियंका चोपड़ा के साथ कार्ल अर्बन, इस्माइल क्रूज कोर्डोवा, साफिया ओकले-ग्रीन, टेमुएरा मॉरिसन और वेदांतेन नायडू जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं. ये एक एक्शन-एडवेंचर थ्रिलर है, जिसे अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोने बड़े लेवल पर डिजिटल रिलीज दिया. 

‘रामायण’ की सीता की लाडली ने गुपचुप रचाई शादी, जैसे ही वायरल हुईं तस्वीरें, देखकर हैरान रह गए फैंस, सभी का नजर आया रॉयल लुक

देखते ही देखते बन गई नंबर-1

रिलीज के साथ ही ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो की ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर-1 पर पहुंच गई. प्रियंका चोपड़ा की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन सीन दर्शकों को काफी पसंद आए हैं. सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर खूब चर्चा हो रही है. कई दर्शकों ने इसके विजुअल्स और सिनेमैटोग्राफी की तारीफ की है. ओटीटी प्लेटफॉर्म के मुताबिक ,बड़े स्केल पर शूट हुई ये फिल्म 2026 की सबसे ज्यादा देखी जा रही ग्लोबल रिलीज में शामिल होती नजर आ रही है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prime Video (@primevideo)

1 घंटा 41 मिनट की जबरदस्त फिल्म 

फिल्म के एक्शन सीक्वेंस और प्रोडक्शन क्वालिटी को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेकर्स ने इसमें अच्छा इन्वेस्ट किया है. हालांकि, IMDb पर अभी इस फिल्म की रेटिंग 5.7 है, लेकिन उम्मीद है कि हफ्ते भर बाद इस रेटिंग में भी बदलाव होगा और अच्छी रेटिंग मिलेगी. दर्शकों ने खासतौर पर प्रियंका चोपड़ा के परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की. कई लोगों का मानना है कि ये उनके इंटरनेशनल करियर का सबसे अहम प्रोजेक्ट साबित हो सकता है.

कई भाषाओं में रिलीज हुई ‘द बल्फ’

इस फिल्म का रनटाइम 101 मिनट यानी करीब 1 घंटा 41 मिनट है. ‘द बल्फ’ (The Bluff फिलहाल केवल अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. इसे अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी देखा जा सकता है. सब्सक्रिप्शन लेने के बाद दर्शक इसे कभी भी घर बैठे देख सकते हैं. आसान एक्सेस और मल्टी-लैंग्वेज ऑप्शन की वजह से फिल्म को अलग-अलग राज्यों में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

ott trending filmThe BluffPriyanka Chopra

Trending news

स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
Kolkata Earthquake
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
Arvind Kejriwal
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
assam assembly elections
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
OPS joins DMK
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
alankar agnihotri
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
Rajya sabha election
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
DNA
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
DNA
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
DNA
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती