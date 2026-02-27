1 घंटा 41 मिनट की एक्शन थ्रिलर फिल्म, 2 दिन पहले OTT पर हुई रिलीज और बन गई नंबर-1, IMDb रेटिंग भी है...

OTT Most Trending Film The Bluff: बीते कुछ सालों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने एंटरटेनमेंट की दुनिया पूरी तरह बदल दी है. अब लोग सिनेमाघरों की लंबी कतारों में खड़े होने की बजाय घर बैठे नई-नई फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं. ओटीटी ने दर्शकों को अलग-अलग जॉनर की कहानियों से जोड़ा. यही वजह है कि कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा जाती है. कई फिल्में तो पहले ही दिन ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर पहुंचकर रिकॉर्ड बना देती हैं.

ऐसी ही एक फिल्म इन दिनों ओटीटी पर नंबर-1 पर ट्रेंड कर रही है. इस फिल्म की कहानी 19वीं सदी के कैरिबियन दौर में सेट है. कहानी एक पूर्व महिला समुद्री डाकू Ercell Bodden के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने परिवार के साथ नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है. लेकिन उसका खतरनाक अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता. उसका पुराना दुश्मन Captain Connor बदला लेने के इरादे से उसकी लाइफ में लौट आता है. इसके बाद शुरू होता है एक्शन-थ्रिलर और रोमांच.

2 दिन पहले OTT पर रिलीज हुई फिल्म

हम यहां 25 फरवरी, 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई प्रियंका चोपड़ा की फिल्म ‘द बल्फ’ (The Bluff) की बात कर रहे हैं, जिसका डायरेक्शन फ्रैंक ई. फ्लावर्स ने किया है. इसमें प्रियंका चोपड़ा के साथ कार्ल अर्बन, इस्माइल क्रूज कोर्डोवा, साफिया ओकले-ग्रीन, टेमुएरा मॉरिसन और वेदांतेन नायडू जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं. ये एक एक्शन-एडवेंचर थ्रिलर है, जिसे अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोने बड़े लेवल पर डिजिटल रिलीज दिया.

देखते ही देखते बन गई नंबर-1

रिलीज के साथ ही ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो की ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर-1 पर पहुंच गई. प्रियंका चोपड़ा की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन सीन दर्शकों को काफी पसंद आए हैं. सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर खूब चर्चा हो रही है. कई दर्शकों ने इसके विजुअल्स और सिनेमैटोग्राफी की तारीफ की है. ओटीटी प्लेटफॉर्म के मुताबिक ,बड़े स्केल पर शूट हुई ये फिल्म 2026 की सबसे ज्यादा देखी जा रही ग्लोबल रिलीज में शामिल होती नजर आ रही है.

1 घंटा 41 मिनट की जबरदस्त फिल्म

फिल्म के एक्शन सीक्वेंस और प्रोडक्शन क्वालिटी को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेकर्स ने इसमें अच्छा इन्वेस्ट किया है. हालांकि, IMDb पर अभी इस फिल्म की रेटिंग 5.7 है, लेकिन उम्मीद है कि हफ्ते भर बाद इस रेटिंग में भी बदलाव होगा और अच्छी रेटिंग मिलेगी. दर्शकों ने खासतौर पर प्रियंका चोपड़ा के परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की. कई लोगों का मानना है कि ये उनके इंटरनेशनल करियर का सबसे अहम प्रोजेक्ट साबित हो सकता है.

कई भाषाओं में रिलीज हुई ‘द बल्फ’

इस फिल्म का रनटाइम 101 मिनट यानी करीब 1 घंटा 41 मिनट है. ‘द बल्फ’ (The Bluff फिलहाल केवल अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. इसे अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी देखा जा सकता है. सब्सक्रिप्शन लेने के बाद दर्शक इसे कभी भी घर बैठे देख सकते हैं. आसान एक्सेस और मल्टी-लैंग्वेज ऑप्शन की वजह से फिल्म को अलग-अलग राज्यों में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.