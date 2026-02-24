रेत माफिया का खौफ, एक रिटायर्ड फौजी की जिद... धमाकेदार एक्शन से भरा पड़ा ‘सूबेदार’ का ट्रेलर, सिनेमाघर नहीं OTT पर मचाएगी गदर

Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडरेत माफिया का खौफ, एक रिटायर्ड फौजी की जिद... धमाकेदार एक्शन से भरा पड़ा ‘सूबेदार’ का ट्रेलर, सिनेमाघर नहीं OTT पर मचाएगी गदर

Subedaar Trailer: अनिल कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘सूबेदार’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसने आते ही सनसनी मचा दी. सुरेश त्रिवेणी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में दमदार स्टारकास्ट नजर आने वाली है. ये कहानी एक रिटायर्ड फौजी की है, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है. ये फिल्म सिनेमाघरों में नहीं सीधा ओटीटी पर दस्तक देगी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 24, 2026, 11:19 AM IST
Subedaar Trailer OUT
Subedaar Trailer OUT: अनिल कपूर की मोस्ट अवेटेड एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘सूबेदार’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है. ये फिल्म गैर-कानूनी रेत माइनिंग पर बनी है, जिसकी कहानी भारत के एक ऐसे इलाके में सेट है जहां डर और दबदबा ही कानून बन चुका है. ट्रेलर में एक्शन, इमोशन और टकराव की झलक साफ दिखाई देती है. फिल्म में अनिल कपूर एक रिटायर्ड फौजी अर्जुन मौर्या के रोल में नजर आ रहे हैं, जो लंबे समय बाद अपने घर लौटता है.

राजस्थान के एक छोटे शहर में बसी ये कहानी उस माहौल को दिखाती है जहां अवैध रेत खनन ने लोगों की जिंदगी बदल दी है. अर्जुन मौर्या जब वहां पहुंचता है तो हालात देखकर हैरान रह जाता है. हालात ऐसे बनते हैं कि उसे लोकल दबंग प्रिंस भैया के लिए ड्राइवर का काम करना पड़ता है. प्रिंस का किरदार आदित्य रावल ने निभाया है, जो ट्रेलर में काफी खतरनाक अंदाज में नजर आते हैं. 2 मिनट 52 सेकंड के ट्रेलर में अर्जुन और प्रिंस के बीच तनाव धीरे-धीरे खुलकर सामने आता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

होश उड़ा देगा मोना सिंह का नेगेटिव रोल

दोनों के बीच टकराव की आहट शुरू से ही महसूस होती है. फिल्म में मोना सिंह ‘दीदी’ नाम के किरदार में हैं, जो कहानी की असली ताकत और बड़ा चेहरा मानी जा रही हैं. उनका रोल नेगेटिव शेड में है और ट्रेलर में उनकी मौजूदगी कहानी को और ज्यादा सस्पेंस फुल बना देती है. ट्रेलर में अनिल कपूर एक दमदार डायलॉग बोलते हैं, ‘फौजी हैं, सीने में गोली झेल सकते हैं, बेइज्जती नहीं’. फिल्म सिर्फ एक्शन ही देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें परिवार और रिश्तों की परत भी दिखाई गई है.

धोखे का शिकार हुए नील नितिन मुकेश! एक झटके में तोड़ी करोड़ों की डील, दी पूरी इंडस्ट्री को चेतावनी, बोले- ‘कई बार भरोसा दिलाया...’

दमदार एक्शन के साथ मिलेगा इमोशनल टच

अर्जुन और उसकी बेटी श्यामा के बीच दूरी कहानी को इमोशनल मोड़ देती है. श्यामा का रोल राधिका मदान ने निभाया है. पिता और बेटी के रिश्ते में आई खटास कहानी को और गहराई देती है. जहां एक तरफ अर्जुन अपने सम्मान के लिए लड़ता है, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी बेटी के साथ टूटे रिश्ते को भी संभालने की कोशिश करता है. फिल्म का डायरेक्शन सुरेश त्रिवेणी ने किया है और इसे विक्रम मल्होत्रा, अनिल कपूर और सुरेश त्रिवेणी ने मिलकर प्रोड्यूस किया है.

सीधा OTT पर स्ट्रीम होगी ये फिल्म

फिल्म में अनिल कपूर, मोना सिंह और राधिका मदान के अलावा सौरभ शुक्ला, फैजल मलिक और खुशबू सुंदर जैसे शानदार कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. खास बात ये है कि इस फिल्म को देखने के लिए आपको सिनेमाघरों में लंबी-लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा. बल्कि घर पर आराम से बैठकर देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का प्रीमियर 5 मार्च को प्राइम वीडियो पर होगा. ये फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में भारत समेत दुनिया के कई देशों में रिलीज की जाएगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

