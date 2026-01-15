Advertisement
trendingNow13074799
Hindi NewsबॉलीवुडThe Bluff Trailer: 2 मिनट 23 सेकंड का धमाकेदार ट्रेलर, बेटी के लिए मौत से भिड़ीं प्रियंका चोपड़ा, रोंगटे खड़े कर देगा खूंखार एक्शन अवतार

The Bluff Trailer: 2 मिनट 23 सेकंड का धमाकेदार ट्रेलर, बेटी के लिए मौत से भिड़ीं प्रियंका चोपड़ा, रोंगटे खड़े कर देगा खूंखार एक्शन अवतार

The Bluff Trailer: ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड फिल्म ‘द ब्लफ’ (The Bluff) का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर में प्रियंका का खतरनाक एक्शन अवतार और दमदार अंदाज देखने को मिल रहा है. कार्ल अर्बन के साथ उनकी भिड़ंत ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. ट्रेलर इतना धमाकेदार है, जिसको देखने के किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 15, 2026, 06:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेटी के लिए मौत से भिड़ीं प्रियंका चोपड़ा, रोंगटे खड़े कर देगा ट्रेलर
बेटी के लिए मौत से भिड़ीं प्रियंका चोपड़ा, रोंगटे खड़े कर देगा ट्रेलर

The Bluff Trailer: अपने दम पर बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर करने वाली ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा और कार्ल अर्बन की मोस्ट अवेटेड एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘द ब्लफ’ (The Bluff) का ऑफिशियल ट्रेलर बुधवार को रिलीज हो चुका है. प्राइम वीडियो ने इसे अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है. करीब 2 मिनट 23 सेकंड लंबे इस ट्रेलर में कहानी की झलक मिलती है, जहां प्रियंका अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आती हैं. 

ट्रेलर की शुरुआत से ही माहौल काफी गंभीर और एक्साइटिंग बना रहता है. एक्शन, इमोशन और टकराव से भरे सीन दर्शकों को बांधे रखते हैं. ट्रेलर में दिखाया गया है कि कार्ल अर्बन के कुछ लोग प्रियंका और उनकी बेटी का पीछा कर रहे हैं. इस दौरान प्रियंका का किरदार बेहद खतरनाक रूप से सामने आता है. वे बिना डरे अपने दुश्मनों से भिड़ती हैं. कभी हाथों से लड़ते हुए, तो कभी चाकू, पत्थर और तलवार का इस्तेमाल करते हुए वे हर चुनौती का सामना करती हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म में प्रियंका बनीं समुद्री लुटेरा

ट्रेलर में एक के बाद एक दमदार एक्शन सीन देखने को मिलते हैं. फिल्म में प्रियंका एक पूर्व समुद्री लुटेरे यानी पायरेट का दमदार किरदार निभा रही हैं. उनका अतीत अचानक फिर से सामने आ जाता है, जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है. ट्रेलर में उन्हें ‘Bloody Mary’ कहा जाता है. उनका लुक काफी रफ और इंटेंस नजर आता है. चेहरे के हाव-भाव और बॉडी लैंग्वेज से साफ झलकता है कि ये किरदार उनके अब तक के किरदारों से काफी अलग और मजबूत है.

38 साल पुराना वो सबसे फेमस टीवी शो, जिसने ‘रामायण’ के बाद तोड़े TRP की सारे रिकॉर्ड, आज OTT पर टॉप ट्रेंड कर रहे 94 एपिसोड, रेटिंग भी मिली 8.9 

ट्रेलर देख एक्साइटेड हुए फैंस 

ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन भी सामने आने लगे. एक यूजर ने लिखा, ‘आखिरकार प्रियंका को वेस्ट में उनकी असली पहचान मिल रही है. ट्रेलर बेहद शानदार है’. दूसरे ने कहा, ‘प्रियंका के एक्शन के लिए एक पल रुकना बनता है. वे कमाल की लग रही हैं’. वहीं कई लोगों ने उनके अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस की जमकर तारीफ की है. प्रियंका चोपड़ा और कार्ल अर्बन के अलावा फिल्म में टेमुएरा मॉरिसन भी अहम किरदार में नजर आएंगे. 

25 फरवरी को OTT पर रिलीज होगी फिल्म 

हालांकि, ‘द ब्लफ’ (The Bluff) को बड़े पर्दे पर नहीं, बल्कि 25 फरवरी 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा. फिल्म को अमेजन एमजीएम स्टूडियोज ने सपोर्ट किया है. फिल्म का डायरेक्शन फ्रैंक ई. फ्लावर्स ने किया है और कहानी फ्रैंक और जो बैलारिनी ने मिलकर लिखी है. इस फिल्म को रूसो ब्रदर्स ने अपने प्रोडक्शन हाउस AGBO के तहत प्रोड्यूस किया है. अपनी इस फिल्म को लेकर खुद प्रियंका चोपड़ा भी काफी एक्साइटेड हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

The BluffPriyanka Chopra

Trending news

Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: मुंबई में 227 वार्डों के लिए 7 बजे वोटिंग होगी शुरू, मतदाता चुनेंगे अपना पार्षद
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: मुंबई में 227 वार्डों के लिए 7 बजे वोटिंग होगी शुरू, मतदाता चुनेंगे अपना पार्षद
संकट की घंटी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
Shashi Tharoor
संकट की घंटी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
DNA
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
DNA
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
weather update
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
BMC Elections 2026
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
LAC
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
Rahul Gandhi News
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची
Air defence system
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची
पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई
shocking story
पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई