छत्रपति शिवाजी महाराज की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर बोलबाला... किसने मारी बाजी, कौन पड़ा किस पर भारी?

Chhatrapati Shivaji Maharaj Movies: छत्रपति शिवाजी महाराज पर फिल्म बनाना सिर्फ एक कहानी दिखाना नहीं होता, बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ना भी होता है. यही वजह है कि जब भी उनकी जिंदगी या उनके दौर से जुड़ी कोई फिल्म आती है, दर्शक उसे देखना पसंद करते हैं. छत्रपति शिवाजी सिर्फ एक ऐतिहासिक किरदार नहीं, बल्कि मराठा गौरव और शौर्य की पहचान हैं. हाल ही में रिलीज हुई रितेश देशमुख की फिल्म ‘राजा शिवाजी’ भी इसी भावना को आगे बढ़ाती नजर आ रही है, जो 1 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई.

खास बात ये है कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को खासकर महाराष्ट्र में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और पहले दिन फिल्म ने शानदार कमाई भी की और 2026 पहली सबसे शानदार ओपनिंग करने वाली मराठी फिल्म बनी. अगर पिछली फिल्मों को देखें तो हर फिल्म ने अपने तरीके से दर्शकों पर असर डाला है. सबसे ज्यादा चर्चा ‘तानाजी: द अनसंग वॉरियर’ की हुई थी. ये फिल्म सीधे तौर पर शिवाजी महाराज पर बेस्ड नहीं थी, लेकिन उनकी मौजूदगी और प्रभाव पूरी कहानी में महसूस होता है. अजय देवगन की इस फिल्म ने 2020 में जबरदस्त कमाई की थी.

कंटेंट वाली फिल्मों का असर

शानदार एक्शन, बड़े स्टार्स और इमोशनल कहानी ने इसे पूरे देश में पसंद कराया. इस फिल्म ने दिखाया कि अगर इतिहास को भव्य तरीके से दिखाया जाए, तो दर्शक खुद थिएटर तक खिंचे चले आते हैं. मराठी सिनेमा में बनी छत्रपति शिवाजी जैसी फिल्में ज्यादा कंटेंट पर फोकस करती हैं. इन फिल्मों का बजट भले ही कम होता है, लेकिन दर्शकों से जुड़ाव बहुत गहरा होता है. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में बहुत बड़ी कमाई नहीं करतीं, लेकिन अपने दर्शकों के बीच सफल मानी जाती हैं. महाराष्ट्र में इस तरह की फिल्मों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और वर्ड ऑफ माउथ इनके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है.

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सीमित बजट, बड़ा असर

ऐसी फिल्में सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बनतीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति को सही तरीके से दिखाने के लिए बनाई जाती हैं. ‘फत्तेशिकस्त’ भी ऐसी ही फिल्म है जिसने कम संसाधनों में बड़ा असर छोड़ा. ये फिल्म युद्ध और रणनीति के साथ-साथ शिवाजी महाराज की नेतृत्व क्षमता को दिखाती है. फिल्म का बजट और स्क्रीन कम थे, लेकिन महाराष्ट्र में इसे शानदार रिस्पॉन्स मिला. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सच्ची और ईमानदार कहानी थी. बॉक्स ऑफिस पर इसने अपने बजट से ज्यादा कमाई की, जिसे इंडस्ट्री में बड़ी सफलता माना जाता है. इस फिल्म ने साबित किया कि अगर कहानी मजबूत हो, तो बड़े स्टार्स की कमी भी महसूस नहीं होती.

इतिहास दिखाने वाली फिल्मों की खासियत

‘शेर शिवाजी’ जैसी फिल्में भले ही रिलीज के समय ज्यादा चर्चा में न रहें, लेकिन उनका महत्व कम नहीं होता. इन फिल्मों का मकसद रिकॉर्ड तोड़ना नहीं, बल्कि लोगों को अपने इतिहास से जोड़ना होता है. बॉक्स ऑफिस पर इनका प्रदर्शन अक्सर औसत रहता है, लेकिन समय के साथ इनकी अहमियत बढ़ती जाती है. टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दर्शक इन्हें बार-बार देखना पसंद करते हैं. खासकर परिवार के साथ बैठकर ऐसी फिल्में देखने का अलग ही मजा होता है. ‘शेर शिवाजी’ ने भी इसी रास्ते पर चलते हुए धीरे-धीरे अपनी एक अलग पहचान बना ली है.

नए एक्सपेरिमेंट के साथ नई उम्मीदें

अब बात करें रितेश देशमुख की ‘राजा शिवाजी’ की, तो ये फिल्म अपनी रिलीज से पहले से ही खूब चर्चा में है. रितेश देशमुख को लोग अक्सर कॉमेडी रोल में देखते आए हैं, इसलिए उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार में देखना दर्शकों के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है. यही वजह है कि फिल्म को लेकर लोगों में अलग ही उत्साह बना हुआ है. एडवांस बुकिंग से ही साफ हो गया था कि दर्शक इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. शुरुआती कलेक्शन भी अच्छे बताए जा रहे हैं, खासकर मराठी इलाकों में फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.

अलग-अलग फिल्मों का अलग खेल

अगर सभी फिल्मों को साथ रखकर देखें तो साफ दिखता है कि हर फिल्म का अपना अलग मैदान होता है. ‘तानाजी’ ने पूरे देश में कमाई के मामले में शानदार परफॉर्म किया और बड़ी हिट साबित हुई. वहीं ‘फत्तेशिकस्त’ और ‘छत्रपति शिवाजी’ जैसी फिल्मों ने खासकर अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाई और दर्शकों से अच्छा जुड़ाव बनाया. ‘शेर शिवाजी’ ने भी अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा और एक अलग छाप छोड़ी. इन सबके बीच ‘राजा शिवाजी’ ऐसी फिल्म लगती है जो हर पहलू को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, जिसमें स्टार पावर के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी नजर आता है.

बॉक्स ऑफिस से आगे की कहानी

आखिर में यही कहा जा सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं होता. यहां लोगों की भावनाएं, गर्व और इतिहास से जुड़ाव भी उतना ही जरूरी होता है. कुछ फिल्में ज्यादा कमाई कर लेती हैं, तो कुछ सीधे लोगों के दिल में जगह बना लेती हैं. ‘राजा शिवाजी’ भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश करती नजर आती है. आने वाले दिनों में इसका असली नतीजा सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि शिवाजी महाराज की कहानियां हमेशा लोगों को अपनी ओर खींचती रहेंगी.