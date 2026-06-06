/‘पेद्दी’ में जाह्नवी कपूर के बोल्ड लुक को देख भड़के फैंस! जब सुनाने लगे खरी-खोटी; डायरेक्टर बोले- ‘सोचा नहीं था इतना…’

Ram Charan Movie Peddi Controversy: साउथ सुपरस्टार राम चरण की नई ड्रामा फिल्म ‘पेद्दी’ सिनेमाघरों में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. लेकिन इस कामयाबी के बीच फिल्म एक बड़े विवाद में फंस गई है. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है. दरअसल, दर्शक फिल्म में जाह्नवी कपूर के किरदार 'अच्चियम्मा' को दिखाए जाने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं.
इस विवाद के बढ़ते ही फिल्म के डायरेक्टर बुची बाबू सना ने अपनी सफाई पेश की है. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लोग एक रोमांटिक फिल्म को इस नजरिए से देखेंगे’. डायरेक्टर ने माना कि जाह्नवी कपूर के किरदार और राम चरण के साथ उनके रोमांस वाले सीन्स पर लोगों का ऐसा निगेटिव रिएक्शन आएगा, इसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी. उनका ये बयान अब तेजी से सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, जिस पर काफी रिएक्शन आ रहे हैं.
फिल्ममेकर ने खुलकर बताया कि हमारी क्रिएटिव टीम का स्क्रीन पर इस रिश्ते को दिखाने का मकसद कुछ और ही था. शुरुआत में हम सिर्फ राम चरण और जाह्नवी कपूर के बीच एक प्यारी और मजेदार रोमांटिक कहानी पेश करना चाहते थे. लेकिन दर्शकों ने इस बात को बिल्कुल अलग और गलत तरीके से समझ लिया. उन्होंने फैंस से वादा किया कि अब आगे से वे पर्दे पर ऐसी चीजें दिखाने में ज्यादा सावधानी बरतेंगे. मेकर्स का कहना है कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि मनोरंजन करना था.
दरअसल, लोगों का आरोप है कि फिल्म में जाह्नवी के किरदार को गहराई देने के बजाय सिर्फ एक ग्लैमरस ऑब्जेक्ट की तरह पेश किया गया है. कैमरे के एंगल और क्लोज अप शॉट्स को लेकर लोग काफी नाराज हैं. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि कई मिनटों तक कैमरा सिर्फ जाह्नवी की बॉडी पर ही घूमता रहता है, जो देखने में काफी अजीब लगता है. इसके अलावा फिल्म के एक रोमांटिक सीन को लेकर भी बड़ा बवाल खड़ा हो गया है. फिल्म के एक हिस्से में राम चरण का किरदार, जाह्नवी कपूर यानी अच्चियम्मा की मर्जी के बिना उसे जबरदस्ती किस करता है.
इस सीन को लेकर लोग सोशल मीडिया पर डायरेक्टर और मेकर्स की जमकर क्लास लगा रहे हैं और इसे बेहद गलत बता रहे हैं. अगर फिल्म ‘पेद्दी’ की बात करें, तो इस बड़े बजट की फिल्म का डायरेक्शन बुची बाबू सना ने किया है. इस फिल्म में सुपरस्टार राम चरण और जाह्नवी कपूर लीड रोल में नजर आ रहे हैं. इनके अलावा फिल्म में दिव्येंदु, विजय सेतुपति, शिवा राजकुमार और बोमन ईरानी जैसे बड़े कलाकार भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं. आपको बता दें कि जाह्नवी की राम चरण के साथ ये पहली फिल्म है.
साउथ की इस फिल्म से जाह्नवी कपूर को काफी उम्मीदें थीं और वे इसे लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थीं. मगर उनके रोल को मिल रहे खराब रिस्पॉन्स ने उन्हें परेशान कर दिया है. सोशल मीडिया पर अब लोग उनके बचाव में उतर आए हैं. फैंस का कहना है कि इसमें जाह्नवी की कोई गलती नहीं है. उन्होंने तो बस वही किया जो उनसे कहा गया था. लोगों के मुताबिक, सारा दोष फिल्म के डायरेक्टर की सोच का है, जो उनके किरदार को सही ढंग से पर्दे पर नहीं दिखा पाए. जाह्नवी ने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी.