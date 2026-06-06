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‘पेद्दी’ में जाह्नवी कपूर के बोल्ड लुक को देख भड़के फैंस! जब सुनाने लगे खरी-खोटी; डायरेक्टर बोले- ‘सोचा नहीं था इतना…’

Peddi Janhvi Kapoor Controversy: साउथ सुपरस्टार राम चरण और जाह्नवी कपूर की नई फिल्म ‘पेद्दी’ बॉक्स ऑफिस पर तहलका तो मचा रही है, लेकिन इसके साथ ही फिल्म को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. फिल्म में जाह्नवी के रोल को जिस तरह दिखाया गया है, उसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है. आखिर में डायरेक्टर को खुद आकर सफाई देनी पड़ी.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 06, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:38 AM IST
‘पेद्दी’ में जाह्नवी कपूर के बोल्ड लुक को देख भड़के फैंस! जब सुनाने लगे खरी-खोटी; डायरेक्टर बोले- ‘सोचा नहीं था इतना…’
Image Credit: Ram Charan Movie Peddi Controversy

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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