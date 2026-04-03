भारत से पहले विदेश में क्यों रिलीज हुआ Ramayana का टीजर? रणबीर कपूर के लुक पर भी उठे सवाल, प्रोड्यूसर को देनी पड़ी सफाई

Ramayana 2026: रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ का टीज़र भारत से पहले विदेश में रिलीज होते ही विवाद शुरू हो गया. फैंस ने सवाल उठाए तो प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा का बयान भी सामने आया. हनुमान जन्मोत्सव पर टीजर भारत में रिलीज हुआ, लेकिन इसे लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए खबर जरूर पढ़ें.
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Ramayana Teaser Controversy: हाल ही में हनुमान जन्मोत्सव के खास मौके पर नितेश तिवारी और रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ का टीजर रिलीज किया गया, जिसने दर्शकों के बीच हलचल मचा दी. हालांकि, इस बीच रणबीर कपूर के फैंस थोड़े नाराज भी नजर आए और इसके पीछे की वजह है कि टीजर को भारत से पहले लॉस एंजेलिस में रिलीज किया गया. ये फिल्म काफी समय से चर्चा में है और दर्शक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
ऐसे में जब टीजर इंडिया में नहीं, बल्कि विदेश में पहले दिखाया गया, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की. कई फैंस को लगा कि मेकर्स भारतीय दर्शकों को उतनी अहमियत नहीं दे रहे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई यूजर्स ने सवाल उठाए कि आखिर एक भारतीय कहानी पर बनी फिल्म का पहला टीजर विदेश में क्यों दिखाया गया? कुछ लोगों ने लिखा, ‘ये हमारी कहानी है, तो पहला हक भी हमारा ही होना चाहिए’.
वहीं कुछ यूजर्स ने आरोप लगाया कि फिल्म के मेकर्स सिर्फ एनआरआई ऑडियंस को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं और पैसा कमाने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. इस पूरे मामले ने इंटरनेट पर अच्छी-खासी बहस छेड़ दी. इन सभी आरोपों के बीच फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने अपनी बात रखी. उन्होंने हाल ही में मुंबई में हुए एक इवेंट के दौरान इस फैसले के पीछे की वजह बताई. उन्होंने कहा, ‘कोई भी बंटवारा नहीं है, पूरी दुनिया एक है, एक रामायण है और एक राम हैं’.
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उनके मुताबिक, उनका मकसद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ‘रामायण’ की कहानी को पहुंचाना है ताकि हर कोई इस महान कथा को समझ सके. नमित मल्होत्रा ने आगे कहा, ‘शूटिंग के बीच में काम रोककर अलग-अलग जगह जाकर प्रमोशन करना आसान नहीं होता’. उन्होंने ये भी साफ किया, ‘हम टिकट बेचने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं’. उनके मुताबिक, टीम का असली मकसद ये है कि ‘रामायण’ को ग्लोबल लेवल पर पेश किया जाए.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक संस्कृति और आस्था से जुड़ी कहानी है, जिसे दुनिया भर तक पहुंचाना जरूरी है. इस बीच कुछ यूजर्स ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, ‘भारत में क्या कमी है, यहां पहले क्यों नहीं दिखाया गया’. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘सिर्फ हाइप बनाने के लिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है’. एक और कमेंट में लिखा गया, ‘पहली झलक लॉस एंजेलिस में और भारत में बाद में, ये समझ से बाहर है’.
हालांकि, कुछ लोगों ने यह भी माना कि फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना एक अच्छा कदम हो सकता है. बाद में मेकर्स ने भारत में भी टीजर रिलीज कर दिया. टीजर में रणबीर कपूर का भगवान राम के रूप में लुक दिखाया गया, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह था. कई दर्शकों को उनका ये अवतार पसंद आया, जबकि कुछ लोगों ने इसे लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी. कुल मिलाकर टीजर ने लोगों के बीच चर्चा जरूर पैदा कर दी.
डायरेक्टर नितेश तिवारी की ये फिल्म दो हिस्सों में रिलीज होगी. पहला पार्ट दिवाली 2026 में और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में आएगा. मेकर्स इस प्रोजेक्ट को बड़े स्तर पर तैयार कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए एक नया मुकाम तय करेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि रिलीज के बाद ये फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है.
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