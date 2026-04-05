रणबीर की ‘रामायण’ में हुई अमिताभ बच्चन के दामाद की एंट्री, इंद्र देव बन करेंगे रावण के असुरों का खात्मा

नितेश तिवारी और रणबीर कपूर की जोड़ी बड़े पर्दे पर जादू बिखरने को तैयार हैं. हाल ही में उनकी अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें रणबीर राम अवतार में लोगों का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं. इस फिल्म को करोड़ों पैसे खर्च कर और बड़ी स्टारकास्ट के साथ तैयार किया जा रहा है. वहीं अब इस बड़ी स्टारकास्ट से जुड़ी एक अपडेट सामने आई है, जिसके मुताबिक, अमिताभ बच्चन के दामाद इस फिल्म में इंद्र देव के रूप में नजर आएंगे.

अमिताभ बच्चन के दामाद कोई और नहीं बल्कि एक्टर कुणाल कपूर हैं. खबरों के अनुसार, इस फिल्म में वो इंद्र देव के किरदार में नजर आएंगे, जिसमें उनके और रावण बने एक्टर यश के बीच महाकाव्य युद्ध होगा.

रावण और इंद्र के बीच होगा युद्ध

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुणाल कपूर और यश के किरदारों के बीच होने वाला ये मुकाबला फिल्म की पहली कड़ी का सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस होगा. वहीं इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश के अलावा कुणाल कपूर, रवि दुबे, अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह और काजल अग्रवाल दिखाई देंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

आखिर कैसे कुणाल कपूर बनें बिग बी के दामाद?

इस बात से ज्यादातर लोग अंजान हैं कि कुणाल कपूर अमिताभ बच्चन के दामाद हैं. दरअसल, अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन और उनकी पत्नी रमोला बच्चन की बेटी नैना से कुणाल कपूर की शादी हुई है. इस नाते वो अमिताभ के भतीजे-दामाद हुए. बिग बी के भाई अजिताभ कई सालों पहले ही अपने परिवार के साथ लंदन शिफ्ट हो गए थे. वहीं एक्टर कुणाल कपूर को इंद्र देव के रुप में देखना न सिर्फ बच्चन परिवार के लिए गर्व की बात है बल्कि दर्शकों को भी इसका बेसब्री से इंतजार है.