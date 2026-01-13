फिल्म प्रमोशन के लिए अहमदाबाद पहुंचीं रानी मुखर्जी, आसमान में लहराई ‘मर्दानी 3’ की पतंग, फैंस हुए एक्साइटेड

Rani Mukerji: अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट पर चल रहे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में उस वक्त खास उत्साह देखने को मिला, जब बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रानी मुखर्जी यहां अपनी आने वाली फिल्म 'मर्दानी 3' के प्रमोशन के लिए पहुंचीं. मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आयोजित इस उत्सव में रानी मुखर्जी की मौजूदगी ने कार्यक्रम की रौनक को और बढ़ा दिया. स्थानीय लोगों और प्रशंसकों के बीच रानी मुखर्जी ने न सिर्फ अपनी फिल्म का प्रचार किया, बल्कि सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दीं.

आसमान में उड़ी 'मर्दानी 3' की पतंग

इस खास मौके पर अहमदाबाद शहर की मेयर प्रतिभा जैन और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष देवांग दयानी भी मौजूद रहे. रानी मुखर्जी ने साबरमती रिवरफ्रंट पर 'मर्दानी 3' के पोस्टर वाली खास पतंग उड़ाई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. आसमान में जब 'मर्दानी 3' की पतंग लहराई, तो वहां मौजूद दर्शकों ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया.

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म के प्रमोशन की शुरुआत मेरे लिए खास

रानी मुखर्जी ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा, मकर संक्रांति जैसे पावन पर्व पर अपनी फिल्म के प्रमोशन की शुरुआत करना मेरे लिए बेहद खास है. मुझे खुशी है कि 'मर्दानी' वाली पतंग उड़ाकर इस खूबसूरत उत्सव का हिस्सा बनी. आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. फिल्म 'मर्दानी 3' को लेकर रानी मुखर्जी काफी उत्साहित नजर आईं. उन्होंने बताया कि यह फिल्म सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक मुद्दे को भी सामने लाती है.

कहानी ज्यादा डरावनी और झकझोर देने वाली

गौरतलब है कि 'मर्दानी' फ्रेंचाइजी हमेशा से मजबूत महिला किरदार और सच्चाई से जुड़े विषयों के लिए जानी जाती रही है. इस बार कहानी ज्यादा डरावनी और झकझोर देने वाली है. सोमवार को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया. ट्रेलर की शुरुआत एक मासूम बच्ची के किडनैप वाले सीन से होती है, जिसके बाद खुलासा होता है कि शहर में लगातार बच्चियों के अपहरण हो रहे हैं. प्रशासन बेबस नजर आता है और हालात बेकाबू होते दिखते हैं. ऐसे में इस गंभीर केस को सुलझाने की जिम्मेदारी एक बार फिर साहसी पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है. रानी मुखर्जी अपने इसी दमदार किरदार में लौट रही हैं. फिल्म का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है और इसे यश राज फिल्म्स के बैनर तले आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. (एजेंसी)