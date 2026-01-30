'सिर्फ औरतों की होती है एक्सपाइरी डेट...' 'बॉर्डर 2' में 68 साल के सनी देओल की बीवी बनी हैं मोना सिंह, हिट होते ही बताया कड़वा सच

3 साल बाद 'कोहरा' का दूसरा पार्ट लेकर मोना सिंह फिर से लौट आई हैं. इस बार एक नया केस है. इस सीरीज के प्रमोशन के दौरान मोना ने इंडस्ट्री में फैले लिंग भेद को लेकर खुलकर बात की.
Trending Photos
Mona Singh on Bollywood Cruel Reality: 'कोहरा 2' सीरीज का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. जिसमें एक बार फिर से धनवंत कौर के किरदार में मोना सिंह मर्डर मिस्ट्री सुलझाने निकल पड़ी है. आने वाली सीरीज के प्रमोशन के दौरान मोना सिंह ने फिल्मों में औरतों और मर्दों की उम्र और उनके ऑन स्क्रीन रोमांस को लेकर खुलकर बात की.
किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं
मोना सिंह ने सीरीज के प्रमोशन के दौरान फिल्म इंडस्ट्री में लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव को लेकर बात की. पीटीआई से बात करते हुए मोना ने कहा- 'मैं स्क्रीन पर कभी भी बड़ी महिला का रोल करने से डरती नहीं हूं. मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूं और मुझे पता है कि मैं कौन हूं. मुझे कुछ भी किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. इसी वजह से मैं बार-बार रिस्क लेती रहती हूं. ये सिर्फ इंडस्ट्री में है कि औरतों की एक्सपाइरी डेट होती है. ये बहुत दुख की बात है. मर्द भले ही 60 का क्यों ना हो..वो रोमांटिक लीड रोल प्ले कर सकता है. लेकिन,औरतें ऐसा नहीं कर सकतीं. मेरे लिए तो ये मैटर नहीं करता. अगर मुझे कोई किरदार अट्रैक्ट करता है तो ही मैं करती हूं.'
2 मिनट 6 सेकेंड का दिल दहला देने वाला टीजर आउट, लव जिहाद के नाम पर 3 हिंदू लड़कियों का जाल में फंसाकर बदला गया धर्म
2026 बिगेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज
'कोहरा सीजन 2' को लेकर मोना सिंह ने कहा कि 'मेरे लिए ये सम्मान की बात है कि मैं सुदीप शर्मा और टीम के साथ फिर से कौलेबोरेट कर पाई.' पंजाब के बैकग्राउंड पर बनी इस सीरीज के दूसरे पार्ट में भी मोना सिंह के साथ बरुन सोबती हैं. जिसमें दोनों मिलकर नए केस की जांच पड़ताल कर रहे हैं. इस केस की इंचार्ज मोना सिंह हैं.ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर 11 फरवरी को स्ट्रीम होगी. इस सीरीज का पहला पार्ट साल 2023 में आया था. इस क्राइम थ्रिलर सीरीज को उस वक्त भी काफी पसंद किया गया था. ऐसे में सीरीज का दूसरा पार्ट देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.