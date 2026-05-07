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Hindi Newsबॉलीवुडप्रभास के गढ़ में धुरंधर 2 ने रचा इतिहास... बनी बॉलीवुड की पहली मॉडर्न पैन इंडिया हिट, साउथ में तोड़ा बड़े-बड़े सुपरस्टार्स का गुरूर

प्रभास के गढ़ में 'धुरंधर 2' ने रचा इतिहास... बनी बॉलीवुड की पहली मॉडर्न पैन इंडिया हिट, साउथ में तोड़ा बड़े-बड़े सुपरस्टार्स का गुरूर

Dhurandhar 2 Record: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ सिर्फ हिंदी बेल्ट ही नहीं, बल्कि साउथ में भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म ने तेलुगु राज्यों में प्रभास की फिल्मों को पीछे छोड़ सबको चौंका दिया है. आदित्य धर की इस स्पाई थ्रिलर को अब बॉलीवुड की सबसे बड़ी मॉडर्न पैन इंडिया हिट माना जा रहा है. आखिर कैसे बना ये नया रिकॉर्ड? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 07, 2026, 06:57 AM IST
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Dhurandhar 2 First Modern Pan India Hit
Dhurandhar 2 First Modern Pan India Hit

Dhurandhar 2 First Modern Pan India Hit: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म को रिलीज हुए लगभग दो महीने होने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका क्रेज अभी भी कम नहीं हुआ है. हिंदी के साथ-साथ साउथ के राज्यों में भी फिल्म शानदार कमाई कर रही है. खास बात ये है कि तेलुगु और कन्नड़ मार्केट में भी दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया. इसी वजह से अब ‘धुरंधर 2’ को बॉलीवुड की पहली मॉडर्न पैन इंडिया हिट फिल्मों में गिना जा रहा है. फिल्म ने लोगों का दिल जीत लिया है. 

फिल्म का एक्शन, कहानी और बड़े स्तर पर रिलीज होना इसकी सफलता की बड़ी वजह माना जा रहा है. पिछले कुछ सालों में ‘बाहुबली’, ‘आरआरआर’ और प्रभास की कई फिल्मों ने उत्तर भारत में शानदार कारोबार किया था. लेकिन इस बार मामला उल्टा नजर आया. ‘धुरंधर 2’ ने साउथ में ऐसी पकड़ बनाई कि कई बड़े रिकॉर्ड टूट गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने तेलुगु राज्यों में भी उम्मीद से ज्यादा कमाई की. यही वजह है कि ट्रेड एक्सपर्ट्स भी इस फिल्म को बॉलीवुड के लिए गेम चेंजर मान रहे हैं. रणवीर की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने लोगों का दिल जीत लिया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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साउथ मार्केट में दिखा फिल्म का दम

‘धुरंधर 2’ ने सिर्फ हिंदी वर्जन में ही नहीं बल्कि तेलुगु, कन्नड़ और दूसरी साउथ भाषाओं में भी शानदार परफॉर्म किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने भारत में करीब 1139 करोड़ रुपये की कमाई की. वहीं, साउथ के राज्यों से ही फिल्म को करीब 70 करोड़ रुपये का बिजनेस मिला. सबसे दिलचस्प बात ये रही कि फिल्म का ओरिजनल हिंदी वर्जन भी साउथ में काफी पसंद किया गया. आमतौर पर हिंदी फिल्मों को वहां सीमित रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन इस फिल्म ने वो धारणा बदल दी. इसी वजह से इसे बॉलीवुड की नई पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर कहा जा रहा है.

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तेलुगु राज्यों में प्रभास को छोड़ा पीछे

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘धुरंधर 2’ का साउथ में नेट कलेक्शन करीब 250 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. ये आंकड़ा कई बड़े सितारों की फिल्मों से ज्यादा बताया जा रहा है. कन्नड़ भाषा में ही फिल्म ने करीब 125 करोड़ रुपये की कमाई की है. बताया जा रहा है कि अब तक सिर्फ कुछ बड़ी कन्नड़ फिल्में ही इससे ज्यादा कमाई कर पाई हैं. इतना ही नहीं, अमेरिका में भी फिल्म ने प्रभास की ‘द राजा साहब’ को पीछे छोड़ दिया. किसी हिंदी फिल्म के लिए ये अचीवमेंट काफी बड़ी मानी जा रही है और यही वजह है कि हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है.

बॉलीवुड की पुरानी पैन इंडिया फिल्मों से तुलना

हालांकि, ‘धुरंधर 2’ पहली बॉलीवुड फिल्म नहीं है जिसने पूरे देश में जबरदस्त सफलता हासिल की हो. इससे पहले ‘शोले’, ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ और ‘मुगल ए आजम’ जैसी फिल्मों को भी हर भाषा और हर राज्य में पसंद किया गया था. लेकिन ट्रेड जानकारों का कहना है कि मॉडर्न दौर में इस स्तर पर साउथ मार्केट में पकड़ बनाना आसान नहीं होता. आज के समय में भाषा और रीजनल सिनेमा का असर काफी बढ़ चुका है. ऐसे में ‘धुरंधर 2’ का हर सर्किट में शानदार परफॉर्म करना बॉलीवुड के लिए बड़ी बात माना जा रहा है.

वर्ल्डवाइड कमाई में भी बनाया रिकॉर्ड

‘धुरंधर 2’ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शानदार कमाई कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने दुनियाभर में करीब 1790 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है. इसी के साथ इसने ‘बाहुबली 2’ को पीछे छोड़ दिया है. अब सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. पहले नंबर पर अभी भी आमिर खान की ‘दंगल’ बनी हुई है. फिल्म की लगातार बढ़ती कमाई को देखकर माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये कई और बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है.

रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस बनी सबसे बड़ी ताकत

फिल्म में रणवीर सिंह की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है. दर्शकों का कहना है कि उन्होंने अपने किरदार में जबरदस्त एनर्जी दिखाई है. एक्शन सीन्स से लेकर इमोशनल हिस्सों तक रणवीर ने हर जगह दमदार काम किया. फिल्म में अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त, राकेश बेदी और सारा अर्जुन भी अहम भूमिकाओं में नजर आए. सभी कलाकारों की परफॉर्मेंस को दर्शकों ने पसंद किया. यही वजह रही कि फिल्म सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे इलाकों में भी अच्छा कारोबार करने में सफल रही.

अब फिर साथ काम कर सकते हैं आदित्य धर और रणवीर

‘धुरंधर 2’ की सफलता के बाद अब खबरें आ रही हैं कि निर्देशक आदित्य धर जल्द ही रणवीर सिंह के साथ एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं. हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में इसकी चर्चा तेज हो चुकी है. माना जा रहा है कि ‘धुरंधर 2’ की जबरदस्त सफलता ने इस जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे मजबूत डायरेक्टर-एक्टर जोड़ियों में शामिल कर दिया है. अब दर्शकों को भी इंतजार है कि दोनों अगली बार किस नई कहानी के साथ बड़े पर्दे पर धमाका करते हैं.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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