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Hindi Newsबॉलीवुडधुरंधर 2 के इस सितारे ने रचा इतिहास, पूरे बॉलीवुड को पछाड़ बनाया ऐसा रिकॉर्ड, मुंह ताकते रह गया बड़े से बड़ा स्टार

'धुरंधर 2' के इस सितारे ने रचा इतिहास, पूरे बॉलीवुड को पछाड़ बनाया ऐसा रिकॉर्ड, मुंह ताकते रह गया बड़े से बड़ा स्टार

Dhurandhar 2 साल 2016 की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने की राह पर निकल पड़ी है. वर्ल्डवाइड 691.32 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी इस फिल्म के एक सितारे ने अपने नाम ऐसा रिकॉर्ड किया है जिसके सामने पूरा बॉलीवुड फेल है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 23, 2026, 06:43 PM IST
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धुरंधर 2
धुरंधर 2

IMDb Popular Indian Celebrities List: 'धुरंधर 2' साल 2026 की ऐसी इकलौती फिल्म बन गई है जिसने बॉक्स ऑफिस को सबसे ज्यादा मालामाल किया. महज चार दिनों में इस मूवी ने ऐसा कोहराम मचाया कि अच्छे-अच्छे मेकर्स के पसीने छुड़ा दिए. इसकी रफ्तार को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आने वालों दिनों में और भी रिकॉर्ड कुचलने को एकदम तैयार है. जहां एक ओर फिल्म के डायरेक्टर से लेकर फिल्म की पूरी स्टारकास्ट की जमकर तारीफ हो रही है तो वहीं, इस मूवी के एक सितारे ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि उसके आगे पूरे का पूरा बॉलीवुड फेल है. 

टॉप पर है 'धुरंधर 2' का ये सितारा

अपने नाम ये रिकॉर्ड करने वाला सितारा कोई और नहीं, फिल्म के 'धुरंधर' निर्देशक आदित्य धर हैं. IMDb की आधिकारिक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर: द रिवेंज' डायरेक्टर आदित्य धर ने IMDb पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटीज लिस्ट में नंबर 1 पर कब्जा जमा लिया है. ये आदित्य धर के लिए अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है.

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बाकी सितारे इस नंबर पर

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर फिल्म की एक्ट्रेस सारा अर्जुन, तीसरे पर रणवीर सिंह, उदयबीर संधू 7वें पर, अर्जुन रामपाल नौवें पर, सौम्या टंडन 10वां, गौरव गेरा 12वां, दानिश इकबाल 13वां और राकेश बेदी यानी कि फिल्म में जमाल जमीली का रोल निभाने वाले एक्टर 20वें नंबर पर हैं. खास बात है कि पहले पार्ट में रहमान डकैत का रोल निभाने वाले अक्षय खन्ना इस बार 16वीं पोजीशन पर हैं.

 

आईएमडीबी की पूरी लिस्ट

छठे नंबर पर 'विद दव' फिल्म के अनसवरा रंजन हैं. जिनकी ये मूवी हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई. वहीं, 'एस्पिरेंट' के तीसरे सीजन के जतिन गोस्वामी 14वें नंबर पर हैं.  

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19 मार्च को रिलीज हुई 'धुरंधर 2'
आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2', 19 मार्च को थिएटर में रिलीज हुई. इस मूवी का बैकग्राउंड लियारी के आसपास के गैंग्स पर बेस्ड है. इस मूवी में कंधार हाईजैक, 2001 में हुए पार्लियामेंट अटैक और 26/11 मुंबई अटैक की कड़ी से कड़ी जोड़ी गई है. इस मूवी में रणवीर सिंह ने हमजा का किरदार निभाया है जो रहमान डकैत को पहले पार्ट में मारने के बाद अब अपना रिवेंज लेता नजर आ रहा है. इस फिल्म ने चौथे दिन तक  411.12 करोड़ का कलेक्शन किया और वर्ल्डवाइड 691.32 कलेक्शन कर लिया है.

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About the Author
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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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