Advertisement
trendingNow13152178
Hindi Newsबॉलीवुडदर्द को इतना असली कभी नहीं देखा... Dhurandhar 2 को देख रणवीर सिंह के जबरा फैन हुए राम गोपाल वर्मा, बोले- अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म

'दर्द को इतना असली कभी नहीं देखा...' Dhurandhar 2 को देख रणवीर सिंह के जबरा फैन हुए राम गोपाल वर्मा, बोले- अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कब्जा जमाया है कि हर कोई इसकी रफ्तार को देखकर सन्न है. इस मूवी ने पांचवें दिन वर्ल्डवाइड कलेक्शन 800 करोड़ कर लिया है. ऐसे में बाकी सितारों के बाद अब राम गोपाल वर्मा ने एक्टर की जमकर तारीफ की.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 24, 2026, 01:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राम गोपाल वर्मा और रणवीर सिंह
राम गोपाल वर्मा और रणवीर सिंह

Ram Gopal Verma Praises Ranveer Singh: आदित्य धर की 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कोहराम मचाया है कि मूवी की जबरदस्त कमाई ने बाकी मेकर्स के पसीने छुड़ा दिए हैं. पांचवें दिन इस फिल्म ने 800 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है और इसकी रफ्तार आंधी की तरह लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में रजनीकांत, राजामौली, अनुपम खेर आलिया भट्ट और राजकुमार राव के बाद अब राम गोपाल वर्मा ने भी रणवीर सिंह की एक्टिंग की जमकर तारीफ की.

मैंने रणवीर सिंह के चेहरे पर...

फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने रणवीर के हमजा के किरदार को देखने के बाद कहा- 'मैंने रणवीर सिंह के चेहरे पर दर्द को इतना असली कभी नहीं देखा.आखिरी बार इसकी झलक मैंने लियोनार्डो डिकैप्रियो में बॉडी ऑफ लाइज में देखी थी. मेरे हिसाब से यह अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म है जो मैंने देखी है.' 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RGV (@rgvzoomin)

पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा 

रणवीर के बारे में आगे कहा- 'बहुत से एक्टर कुछ वक्त के लिए मजबूत शरीर बनाते हैं या लंबे बाल रखते हैं, लेकिन चेहरे में, किरदार में और आंखों में जो निरंतरता दिखती है, वह बहुत कम देखने को मिलती है. जिस तरह वह बोलते हैं, उनकी शारीरिक भाषा और उनके हाव-भाव, ये निरंतरता बहुत कम देखने को मिलती है. सच कहूं तो मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा जैसा रणवीर सिंह ने धुरंधर में किया.' राम गोपाल वर्मा का रणवीर की एक्टिंग को लेकर ये बयान अपने आप में काफी बड़ा है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये ऐसे फिल्म मेकर है जो हर छोटी से छोटी चीज पर पैनी नजर रखते हैं.

'ये मेरी बीवी नहीं बहन है...'फरदीन खान संग नजर आई लेडी को पपाराजी ने समझा वाइफ, तो एक्टर ने सरेआम कह दी ये बात

'धुरंधर 2' स्टार कास्ट

दरअसल, आदित्य धर के अलावा रणवीर सिंह को इस फिल्म से जबरदस्त सराहना मिल रही है. रणवीर की 'धुरंधर:द रिवेंज' के साथ नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं और बेस्ट एक्टर के तौर पर आपनी कुर्सी और मजबूत कर ली है. आपको बता दें, 'धुरंधर 2' ,19 मार्च को थिएटर में रिलीज हुई थी. इस मूवी में सारा अर्जुन के अलावा राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल और कई सारे सितारे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Ram Gopal VermaRanveer SinghDhurandhar 2

Trending news

Kerala: हैट्रिक की राह पर LDF, लेकिन अंदरूनी कलह और UDF की चुनौती बनी बड़ी परीक्षा
Kerala Elections 2026
Kerala: हैट्रिक की राह पर LDF, लेकिन अंदरूनी कलह और UDF की चुनौती बनी बड़ी परीक्षा
डीजे नहीं बजेगा, 500 से ज्यादा नहीं... हावड़ा में रामनवमी शोभायात्रा पर शर्तें लागू
West Bengal Election 2026
डीजे नहीं बजेगा, 500 से ज्यादा नहीं... हावड़ा में रामनवमी शोभायात्रा पर शर्तें लागू
धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बने तो... सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको पढ़ना चाहिए
Supreme Court News
धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बने तो... सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको पढ़ना चाहिए
CM भगवंत मान ने हुसैनीवाला में शहीदाें काे दी श्रद्धांजलि, केंद्र पर साधा निशाना
Bhagwant Mann
CM भगवंत मान ने हुसैनीवाला में शहीदाें काे दी श्रद्धांजलि, केंद्र पर साधा निशाना
सोने-चांदी, बर्तन से लेकर बच्चों के गुल्लक भी... भारतीयों का दान ईरान कैसे जाएगा?
america iran war
सोने-चांदी, बर्तन से लेकर बच्चों के गुल्लक भी... भारतीयों का दान ईरान कैसे जाएगा?
असम में इंडिया अलाइंस के बीच सिर-फुटव्वल, सहयोगी पार्टी ने ही दी कांग्रेस को टेंशन!
assam election 2026
असम में इंडिया अलाइंस के बीच सिर-फुटव्वल, सहयोगी पार्टी ने ही दी कांग्रेस को टेंशन!
रंधावा केस में AAP के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की आज कोर्ट में होगी पेशी
aap
रंधावा केस में AAP के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की आज कोर्ट में होगी पेशी
संकट नहीं तो क्या? PM की आशंका सही निकली, पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनों की वजह पता चली
West Asia crisis
संकट नहीं तो क्या? PM की आशंका सही निकली, पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनों की वजह पता चली
11 MLA दे दो...एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा; AIMIM नेता का विवादित बयान
AIMIM
11 MLA दे दो...एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा; AIMIM नेता का विवादित बयान
मालदीव बोट हादसे में लापता 'जिप्सी किंग' का कोई सुराग नहीं, सर्च ऑपरेशन जारी
Gypsy King
मालदीव बोट हादसे में लापता 'जिप्सी किंग' का कोई सुराग नहीं, सर्च ऑपरेशन जारी