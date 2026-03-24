'दर्द को इतना असली कभी नहीं देखा...' Dhurandhar 2 को देख रणवीर सिंह के जबरा फैन हुए राम गोपाल वर्मा, बोले- अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म

Ram Gopal Verma Praises Ranveer Singh: आदित्य धर की 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कोहराम मचाया है कि मूवी की जबरदस्त कमाई ने बाकी मेकर्स के पसीने छुड़ा दिए हैं. पांचवें दिन इस फिल्म ने 800 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है और इसकी रफ्तार आंधी की तरह लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में रजनीकांत, राजामौली, अनुपम खेर आलिया भट्ट और राजकुमार राव के बाद अब राम गोपाल वर्मा ने भी रणवीर सिंह की एक्टिंग की जमकर तारीफ की.

मैंने रणवीर सिंह के चेहरे पर...

फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने रणवीर के हमजा के किरदार को देखने के बाद कहा- 'मैंने रणवीर सिंह के चेहरे पर दर्द को इतना असली कभी नहीं देखा.आखिरी बार इसकी झलक मैंने लियोनार्डो डिकैप्रियो में बॉडी ऑफ लाइज में देखी थी. मेरे हिसाब से यह अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म है जो मैंने देखी है.'

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पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा

रणवीर के बारे में आगे कहा- 'बहुत से एक्टर कुछ वक्त के लिए मजबूत शरीर बनाते हैं या लंबे बाल रखते हैं, लेकिन चेहरे में, किरदार में और आंखों में जो निरंतरता दिखती है, वह बहुत कम देखने को मिलती है. जिस तरह वह बोलते हैं, उनकी शारीरिक भाषा और उनके हाव-भाव, ये निरंतरता बहुत कम देखने को मिलती है. सच कहूं तो मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा जैसा रणवीर सिंह ने धुरंधर में किया.' राम गोपाल वर्मा का रणवीर की एक्टिंग को लेकर ये बयान अपने आप में काफी बड़ा है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये ऐसे फिल्म मेकर है जो हर छोटी से छोटी चीज पर पैनी नजर रखते हैं.

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'धुरंधर 2' स्टार कास्ट

दरअसल, आदित्य धर के अलावा रणवीर सिंह को इस फिल्म से जबरदस्त सराहना मिल रही है. रणवीर की 'धुरंधर:द रिवेंज' के साथ नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं और बेस्ट एक्टर के तौर पर आपनी कुर्सी और मजबूत कर ली है. आपको बता दें, 'धुरंधर 2' ,19 मार्च को थिएटर में रिलीज हुई थी. इस मूवी में सारा अर्जुन के अलावा राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल और कई सारे सितारे हैं.