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नेगेटिव रिव्यू भी नहीं हिला पाए आलिया भट्ट-शरवरी वाघ की ‘अल्फा’ की बुनियाद! थिएटर्स में उमड़ी ऑडियंस की भीड़; मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स

Alpha Record-Breaking Collection: क्रिटिक्स के मिले-जुले और नेगेटिव रिव्यूज के बावजूद YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल-लीड फिल्म ‘अल्फा’ ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है. आलिया भट्ट और शरवरी वाघ के धांसू एक्शन ने ऑडियंस को दीवाना बना दिया है, जिससे शुरुआती वीकेंड में ही फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 06, 2026, 06:23 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:23 AM IST
नेगेटिव रिव्यू भी नहीं हिला पाए आलिया भट्ट-शरवरी वाघ की ‘अल्फा’ की बुनियाद! थिएटर्स में उमड़ी ऑडियंस की भीड़; मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स
Image Credit: Alia Bhatt Sharvari Wagh Spy Action Film AlphaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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