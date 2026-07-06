/नेगेटिव रिव्यू भी नहीं हिला पाए आलिया भट्ट-शरवरी वाघ की ‘अल्फा’ की बुनियाद! थिएटर्स में उमड़ी ऑडियंस की भीड़; मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स

यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल-लीड फिल्म ‘अल्फा’ इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म को रिलीज के बाद फिल्म क्रिटिक्स से मिले-जुले और कई जगहों पर तो काफी खराब रिव्यूज मिले. इसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पर इसका कोई बुरा असर देखने को नहीं मिला है. फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले तीन दिनों में ही भारत में लगभग 34 करोड़ का नेट कलेक्शन और दुनियाभर में करीब 58.80 करोड़ की ग्रॉस कमाई करके सबको चौंका दिया है. सारे शो हाउसफुल जा रहे हैं.
सिनेमाघरों में ऑडियंस की बढ़ती भीड़ की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये इस मशहूर स्पाई फ्रेंचाइजी की पहली ऐसी फिल्म है, जिसकी पूरी कहानी दो फीमेल स्पाई के इर्द-गिर्द घूमती है. बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की इस नई जोड़ी को बड़े पर्दे पर एक्शन करते हुए देखने के लिए देश की यंग जनरेशन बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर चल रही तमाम नेगेटिव बातों को भूलकर लोग भारी तादाद में सिनेमाघरों तक पहुंच रहे हैं और फिल्म का एंजॉय कर रहे हैं.
रिलीज के शुरुआती वीकेंड में फिल्म की कमाई का ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता गया, जो इसके मेकर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है. फिल्म ने अपने पहले दिन करीब 9.25 करोड़ रुपये कमाए, जबकि दूसरे दिन शनिवार को ये आंकड़ा बढ़कर 11.50 करोड़ रुपये पहुंच गया. वहीं, तीसरे दिन रविवार को फिल्म ने 13.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. आमतौर पर खराब रिव्यूज मिलने के बाद फिल्मों की कमाई दूसरे और तीसरे दिन घटने लगती है, लेकिन ‘अल्फा’ के मामले में बिल्कुल उलटी कहानी देखने को मिली है.
फिल्म की इस लगातार बढ़ती कमाई के पीछे सबसे बड़ा हाथ स्पाई यूनिवर्स की अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग और लोगों के बीच हो रही पॉजिटिव डिस्कशन यानी ‘वर्ड ऑफ माउथ’ का है. ऑडियंस को फिल्म का सिनेमा हॉल वाला एक्पीरियंस काफी पसंद आ रहा है. यही वजह है कि आम जनता ने सोशल मीडिया पर चल रही आलोचकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और खुद थिएटर में जाकर फिल्म का टिकट खरीदने का फैसला किया, जिससे इसकी कमाई लगातार मजबूत बनी हुई है.
कम समय में बेहतरीन कमाई के मामले में ‘अल्फा’ ने हाल ही में रिलीज हुई कई बड़ी फिल्मों की शुरुआती रफ्तार को काफी पीछे छोड़ दिया है. इस फिल्म की सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि ये एक फीमेल-लीड एक्शन फिल्म होने के बाद भी अपने शुरुआती दिनों में बॉक्स ऑफिस पर इतनी मजबूत पकड़ बनाए रखने में सफल रही. ट्रेड रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म ने फीमेल-लीड फिल्मों के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन के कई पुराने रिकॉर्ड्स को कड़ी चुनौती दी है और मेकर्स को बड़ी राहत दी है और खुश की बात है.
अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो वो भी काफी अलग और यूनिक है. ये एक साधारण सी जासूसी की लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ी और इमोशनल है. फिल्म की लीड कैरेक्टर सीता उर्फ अल्फा है, जिसे बचपन से ही एक बहुत ही खतरनाक और सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाकर तैयार किया जाता है. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसे अपने बीते कल और अपने परिवार से जुड़ी कड़वी सच्चाइयों का पता चलता है. इसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है और वो अपने हक के लिए सिस्टम से भिड़ जाती है.
इसके बाद वो अपनी बहुत समय पहले बिछड़ चुकी बहन के साथ हाथ मिलाती है और उस बेहद ताकतवर और जालिम सिस्टम के खिलाफ एक खुली जंग शुरू कर देती है, जिसने इतने सालों तक उसकी पूरी जिंदगी को अपने हिसाब से कंट्रोल किया था. फिल्म में आलिया भट्ट ने सीता उर्फ अल्फा का लीड रोल प्ले किया है, जबकि शरवरी वाघ उनकी बहन दुर्गा के किरदार में नजर आ रही हैं. फिल्म में विलेन बने बॉबी देओल ने अपने खूंखार लुक से और अनिल कपूर ने अपनी दमदार एक्टिंग से समां बांध दिया है.
इस फिल्म में स्पाई यूनिवर्स के फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी छिपा है, जहां ऋतिक रोशन अपने पुराने और बेहद पॉपुलर किरदार ‘कबीर’ के किरदार में एक छोटा, लेकिन धमाकेदार कैमियो करते हुए दिखाई देते हैं. ये सीन फिल्म को सीधे ‘पठान’, ‘टाइगर’ और ‘वॉर’ जैसी बड़ी फिल्मों की दुनिया से जोड़ता है. इस बेहतरीन फिल्म का डायरेक्शन शिव रवैल ने किया है, जो इससे पहले सुपरहिट वेब सीरीज ‘द रेलवे मेन’ बना चुके हैं. टेक्निकल देखा जाए तो इस फिल्म के स्टंट और वीएफएक्स कमाल के हैं.