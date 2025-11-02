Operation Safed Sagar: सबसे ऊंचे हवाई ऑपरेशन की कहानी दिखाएगी सीरीज, जिमी शेरगिल-सिद्धार्थ का लुक देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे! कहां होगी रिलीज?

Advertisement
भारतीय वायु सेना की बहादुरी और देशभक्ति की कहानियां हमेशा लोगों के दिलों को छूती हैं. इन कहानियों में न केवल साहस और वीरता की झलक होती है, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि देश की सेवा और सुरक्षा के लिए कितने संघर्ष और समर्पण की जरूरत होती है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 02, 2025, 05:12 PM IST
भारतीय वायु सेना की बहादुरी और देशभक्ति की कहानियां हमेशा लोगों के दिलों को छूती हैं. इन कहानियों में न केवल साहस और वीरता की झलक होती है, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि देश की सेवा और सुरक्षा के लिए कितने संघर्ष और समर्पण की जरूरत होती है. इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए, नेटफ्लिक्स ने अपनी नई वेब सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' पेश की है. यह सीरीज कारगिल युद्ध में भारतीय वायु सेना की महत्वपूर्ण भूमिका पर आधारित है और इसे भारतीय दर्शकों के लिए देशभक्ति और प्रेरणा का स्रोत माना जा रहा है.

'ऑपरेशन सफेद सागर' फर्स्ट लुक 

'ऑपरेशन सफेद सागर' को पहली बार लोगों के सामने सेखों भारतीय वायु सेना मैराथन 2025 में पेश किया गया. यह मैराथन भारतीय वायु सेना के सम्मान में आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम के माध्यम से फिल्म को लॉन्च करना एक उपयुक्त कदम माना गया. इस मौके पर प्रमुख अभिनेता सिद्धार्थ और जिमी शेरगिल मौजूद रहे, जिन्होंने फिल्म को दर्शकों के सामने पेश किया. फिल्म का उद्देश्य केवल युद्ध के दृश्यों को दिखाना नहीं है, बल्कि यह पायलटों की मेहनत, साहस और देशभक्ति को भी उजागर करती है.

इस इवेंट का आयोजन नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ, जिसमें वायु सेना के अधिकारी, पूर्व सैनिक, मीडिया के सदस्य और हजारों सामान्य लोग शामिल हुए. इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह, जो वायु सेना के प्रमुख हैं, भी मौजूद थे. उन्होंने मैराथन में लोगों की बड़ी संख्या को देखकर खुशी व्यक्त की.

उन्होंने कहा, "मुझे दिल्ली में इस मैराथन में 12,000 लोगों की भागीदारी देखकर बहुत खुशी हुई, जो 46 स्थानों पर एक साथ आयोजित की गई थी. मैं नेटफ्लिक्स को 'ऑपरेशन सफेद सागर' सीरीज लॉन्च करने के लिए बधाई देना चाहता हूं. यह भारतीय वायु सेना की कारगिल युद्ध पर विजय प्राप्त का परिचय देती है."

पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने को तैयार जिमी शेरगिल-सिद्धार्थ

फिल्म को मैचबॉक्स शॉट्स और फील-गुड फिल्म्स ने मिलकर तैयार किया है, और इसे भारतीय वायु सेना के सहयोग से बनाया गया है. यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसमें दिखाया गया है कि कैसे भारतीय वायु सेना के पायलट अपनी सीमाओं से परे जाकर एक बहादुर और खतरनाक मिशन को अंजाम देते हैं. फिल्म में सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, अभय वर्मा, मिहिर आहूजा, तारुक रैना और अर्णव भसीन जैसे कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट वाइस प्रेसिडेंट मोनिका शेरगिल ने इस अवसर पर कहा कि यह कहानी सिर्फ युद्ध के दृश्यों तक सीमित नहीं है. इसमें दोस्ती, साहस और देशभक्ति को भी दिखाया गया है. यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी सीमाओं से परे मेहनत की और अपने जीवन को खतरे में डाल दिया. उन्होंने भारतीय वायु सेना का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने इस सीरीज के निर्माण में सहयोग और विश्वास दिया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

'ऑपरेशन सफेद सागर' की शूटिंग मुख्य रूप से भारतीय वायु सेना के ऑपरेशनल बेस पर की गई है. इसके माध्यम से दर्शकों को न केवल युद्ध के दृश्यों का अनुभव मिलेगा, बल्कि वे पायलटों की मेहनत और उनकी जिंदगी की चुनौतियों को भी समझ पाएंगे. यह वेब सीरीज 2026 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी.

