Cocktail 2 Passed with A Certificate: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर 'कॉकटेल 2' रिलीज से पहले ही चर्चा में है. फिल्म को सेंसर बोर्ड (CBFC) से A सर्टिफिकेट मिल गया है. इसी के साथ यह कृति सेनन के 12 साल लंबे करियर की पहली A-रेटेड फिल्म बन गई है. वहीं, रिलीज से महज 5 दिन पहले फिल्म का रनटाइम भी सामने आ गया है.
होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी 'कॉकटेल 2' साल 2012 में रिलीज हुई कल्ट फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है. लंबे समय से दर्शक इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे और अब 19 जून को यह सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड ने फिल्म को A सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है.
CBFC से A सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही 'कॉकटेल 2' कृति सेनन के करियर की पहली एडल्ट-रेटेड फिल्म बन गई है. कृति ने अब तक अपने 12 साल के करियर में कई रोमांटिक, कॉमेडी और ड्रामा फिल्मों में काम किया है, लेकिन यह पहली बार होगा जब उनकी कोई फिल्म A सर्टिफिकेट के साथ रिलीज होगी. वहीं, रश्मिका मंदाना के लिए यह दूसरी A-रेटेड हिंदी फिल्म है. इससे पहले वह रणबीर कपूर स्टारर ब्लॉकबस्टर 'एनिमल' में नजर आ चुकी हैं, जिसे भी A सर्टिफिकेट मिला था.
शाहिद कपूर स्टारर 'कॉकटेल 2' की एडवांस बुकिंग 14 जून से शुरू हो चुकी है. रिपोर्ट्स के मुताबिaक फिल्म का रनटाइम 150 मिनट यानी 2 घंटे 30 मिनट का है. ऐसे में यह इस साल की लंबी रोमांटिक-कॉमेडी फिल्मों में शामिल हो गई है.
शाहिद कपूर के लिए भी यह फिल्म खास है. 'कमीने', 'उड़ता पंजाब', 'कबीर सिंह' और 'ओ रोमियो' के बाद 'कॉकटेल 2' उनके करियर की पांचवीं A-रेटेड फिल्म बन गई है. दिलचस्प बात यह है कि इसी साल रिलीज हुई 'ओ रोमियो' के बाद लगातार दूसरी बार शाहिद किसी A-रेटेड फिल्म में नजर आएंगे.
साल 2012 में रिलीज हुई 'कॉकटेल' में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी मुख्य भूमिकाओं में थे. फिल्म को होमी अदजानिया ने ही डायरेक्ट किया था और इसे दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था. हालांकि, सीक्वल के विपरीत पहली फिल्म को CBFC से U/A सर्टिफिकेट मिला था. उसका रनटाइम 146 मिनट था.