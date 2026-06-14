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12 साल के करियर में पहली बार A-रेटेड फिल्म करेंगी कृति सेनन, 'कॉकटेल 2' को मिला एडल्ट सर्टिफिकेट, जानें कितनी लंबी है फिल्म

Cocktail 2 Certificate: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और एक्ट्रेस कृति सेनन, रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' काफी चर्चा में बनी हुई है. इसे सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया है. CBFC ने फिल्म को A सर्टिफिकेट दिया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 14, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:01 PM IST
12 साल के करियर में पहली बार A-रेटेड फिल्म करेंगी कृति सेनन, 'कॉकटेल 2' को मिला एडल्ट सर्टिफिकेट, जानें कितनी लंबी है फिल्म

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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