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Cocktail 2 X Review: क्या शाहिद-कृति-रश्मिका की केमिस्ट्री जीत पाई लोगों का दिल? पब्लिक ने कितने दिए स्टार; देखने से पहले रिव्यू पढ़ लें

Cocktail 2 Social Media Review: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की नई फिल्म ‘कॉकटेल 2’ आज यानी 19 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर रिव्यू भी आने शुरू हो गए हैं. चलिए जानते हैं कि क्या तीनों की केमिस्ट्री लोगों का दिल जीत पाई, पब्लिक ने कितने स्टार दिए?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 19, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:00 AM IST
Cocktail 2 X Review: क्या शाहिद-कृति-रश्मिका की केमिस्ट्री जीत पाई लोगों का दिल? पब्लिक ने कितने दिए स्टार; देखने से पहले रिव्यू पढ़ लें
Image Credit: Cocktail 2 Social Media Review

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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