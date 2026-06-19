Cocktail 2 Social Media Review: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की नई फिल्म ‘कॉकटेल 2’ आज यानी 19 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को जाने-माने डायरेक्टर होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने साल 2012 में आई ‘कॉकटेल’ का भी डायरेक्शन किया था. ये फिल्म आज के जमाने के प्यार, दोस्ती और उलझे हुए रिश्तों पर बनी एक रोमांटिक ड्रामा है. इस बार मेकर्स ने कहानी को थोड़ा ज्यादा बोल्ड और मैच्योर अंदाज में पेश किया है, ताकि आज की जनरेशन के लोग इससे खुद को आसानी से जोड़ सकें.
इस फिल्म की कहानी तीन लीड कैरेक्टर्स कुणाल (शाहिद कपूर), दीया (रश्मिका मंदाना) और एली (कृति सेनन) के इर्द-गिर्द बुनी गई है. कहानी में कुणाल और दीया पहले से ही एक रिश्ते में होते हैं, लेकिन तभी उनकी लाइफ में एली की एंट्री होती है और सबकुछ बदल जाता है. देखते ही देखते इनकी नॉर्मल दोस्ती एक बेहद उलझे हुए लव ट्रायंगल का रूप ले लेती है. फिल्म में बड़े ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है कि कैसे प्यार और दोस्ती के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है और तीनों की लाइफ में इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाता है. फिल्म को लेकर रिव्यू भी आने लगे.
#OneWordReview...#Cocktail2: WINNER.
Rating:
More than lives up to expectations... Solid performances, superb music, stunning visuals, and captivating writing – this film scores on all fronts. #Cocktail2Review
Get ready to be surprised... Yes, #Cocktail2 is a love… pic.twitter.com/2Kc0g13gnG
— taran adarsh (@taran_adarsh) June 18, 2026
मशहूर ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने फिल्म को 4 स्टार देते हुए फिल्म की जमकर तारीफ की. उन्होंने अपने एक्स हैंडल (पहले ट्विटर) पर लिखा, ‘#Cocktail2Review होमी अडजानिया के डायरेक्शन में ये फिल्म एक बेहतरीन और लीक से हटकर बनी लव ट्रायंगल है, जो अपनी अनएक्सपेक्टेड स्टोरी से चौंकाती है. लव रंजन की लिखी इस कहानी का फर्स्ट हाफ सिसिली की खूबसूरत लोकेशंस और दमदार गानों से सजा है, तो दूसरा पार्ट ड्रामा से भरपूर है. एक्टिंग में शाहिद कपूर शानदार रहे हैं, वहीं कृति सेनन ने अपने करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी. हालांकि, रश्मिका मंदाना को थोड़ा कम स्कोप मिला. प्रीतम का म्यूजिक फिल्म की जान है. कुल मिलाकर, ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है’.
"It's a decent rom-com Entertainer with grand scale & beautiful visuals, but the Soul of the film is missing and everything feels flat."#Cocktail2 (#Cocktail2Review)#ShahidKapoor, #RashmikaMandanna & #KritiSanon... pic.twitter.com/JbG8J9ApND
— Tamannaah (@TamannaahB21527) June 18, 2026
दूसरे यूजर ने फिल्म को 3 स्टार दिए और फिल्म का रिव्यब देते हुए लिखा, ‘ये एक ठीक-ठाक, एंटरटेनमेंट से भरपूर रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है. फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर बनाया गया है और इसके सीन (विजुअल्स) देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं. लेकिन, फिल्म में 'इमोशंस और दिल' (soul) की कमी है, जिसकी वजह से कहानी थोड़ी फीकी और सपाट लगती है. फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन लीड रोल में नजर आ रहे हैं. कुल मिलाकर फिल्म ठीक-ठाक है’.
#OneWordReview...#Cocktail2: WINNER.
Rating:
More than lives up to expectations... Solid performances, superb music, stunning visuals, and captivating writing – this film scores on all fronts. #Cocktail2Review pic.twitter.com/howGf1rCin
— Sanju (@Sanju4879772) June 18, 2026
एक और यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए इसे 4 स्टार दिए और लिखा, ‘ये फिल्म लोगों की उम्मीदों पर बिल्कुल खरी उतरी है. फिल्म में सभी कलाकारों की एक्टिंग बहुत शानदार है, इसका म्यूजिक (गाने) बेहतरीन है और देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लगती है. साथ ही, इसकी कहानी भी आपको पूरी तरह बांध कर रखती है. कुल मिलाकर, ये फिल्म हर मामले में दमदार और ब्लॉकबस्टर है’.
#Cocktail2Review1/2#ThreeWordReview Bollywood RomCom SuperHit
Bollywood is loved world over for the cinema south can never make.#Cocktail2 is one such genre. The film conveys a “relevant and rooted message” focusing on relationships and commitment.#ShahidKapoor pic.twitter.com/ZVCKTD74BO
— Nitesh (@NiteshNaveenAus) June 19, 2026
एक और यूजर ने फिल्म को 4.5 स्टार देते हुए फिल्म की खूब सारी तारीफ की. उन्होंने रिव्यू देते हुए फिल्म को ‘बॉलीवुड रॉम-कॉम सुपरहिट’ बताया. उन्होंने लिखा, ‘ये प्यार और कॉमेडी से भरपूर एक बेहतरीन फिल्म है’. ट्वीट में कहा गया है कि बॉलीवुड अपनी इस खास तरह की फिल्मों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जैसी फिल्में साउथ सिनेमा नहीं बना पाता. शाहिद कपूर स्टारर ये फिल्म आज के रिश्तों और उनके निभाने (कमिटमेंट) पर एक गहरा और समाज से जुड़ा मैसेज देती है.
बात करें एक्टिंग की तो शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल में जबरदस्त काम किया है. इनके साथ ही फिल्म में पुलकित सम्राट और संजय दत्त जैसे बड़े कलाकार भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने कहानी को और भी मजेदार बना दिया है. फिल्म का म्यूजिक प्रीतम ने तैयार किया है, जिसके गाने रिलीज होते ही लोगों की जुबान पर चढ़ चुके हैं. कुल मिलाकर ‘कॉकटेल 2’ एक बेहद स्टाइलिश और इमोशनल फिल्म है, जो आज के दौर के रिश्तों की सच्चाई को बखूबी पर्दे पर लाती है.