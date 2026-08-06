50 दिन थिएटर में छाई रही 'मैं वापस आऊंगा', बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल, अब OTT पर मचाएगी धमाल; जानें कब और कहां देखें

Main Vaapas Aaunga OTT Release: फिल्ममेकर इम्तियाज अली की तारीफ बटोरने वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' अब आखिरकार ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. अगर आप नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शरवरी स्टारर इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे, तो अब इसे ओटीटी पर आराम से घर बैठे देख सकते हैं.
गुरुवार को नेटफ्लिक्स इंडिया के आधिकारिक अकाउंट ने इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से घोषणा की कि 'मैं वापस आऊंगा' 7 अगस्त, शुक्रवार को प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर के लिए तैयार है. पोस्ट में नेटफ्लिक्स ने लिखा, "78 साल पहले जो कहानी अधूरी रह गई थी, वह अब पूरी होगी! देखिए 'मैं वापस आऊंगा', 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर."
'मैं वापस आऊंगा' का निर्देशन मशहूर निर्देशक इम्तियाज अली ने किया है. यह फिल्म एक 95 वर्षीय बुजुर्ग की कहानी बयां करती है, जिन्हें पाकिस्तान जाने की जद्दोजहद के दौरान स्ट्रोक आ जाता है. फिल्म में उनका पोता उनकी धुंधली यादों के जरिए विभाजन से पहले के अतीत के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करता है. यह फिल्म सीमाओं के खींचे जाने के दशकों बाद भी इंसानी जीवन पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव को समझने की एक भावुक कोशिश है.
जून में सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को समीक्षकों से तो अच्छी सराहना मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत काफी धीमी रही थी. हालांकि, बाद में इस फिल्म ने शानदार वापसी की और यह साल की सबसे बड़ी सफल कहानियों में से एक बन गई. निर्माता मोहित चौधरी ने बताया कि फिल्म ने न केवल अपनी लागत वसूल की, बल्कि सकारात्मक 'वर्ड ऑफ माउथ' की बदौलत सिनेमाघरों में 50 से अधिक दिनों तक चलने का गौरव भी हासिल किया. फिल्म ने न केवल अपनी लागत वसूल की, बल्कि इसे आधिकारिक तौर पर इस साल की एक बड़ी 'कमर्शियल हिट' भी घोषित किया गया है.
थिएटर में अपनी सफलता का परचम लहराने के बाद अब यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज के लिए तैयार है. नेटफ्लिक्स इंडिया ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी स्ट्रीमिंग की जानकारी शेयर की है, जिससे अब दर्शक इस मार्मिक ड्रामा को घर बैठे देख पाएंगे.
फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शरवरी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं. खास बात यह है कि यह निर्देशक इम्तियाज अली और संगीतकार ए.आर. रहमान की एक साथ पांचवीं फिल्म है. इससे पहले यह जोड़ी 'रॉकस्टार', 'हाईवे', 'तमाशा' और 'अमर सिंह चमकीला' जैसी फिल्मों में अपने संगीत का जादू बिखेर चुकी है. बेहतरीन अभिनय और शानदार संगीत से सजी यह फिल्म अब डिजिटल दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार है.