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50 दिन थिएटर में छाई रही 'मैं वापस आऊंगा', बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल, अब OTT पर मचाएगी धमाल; जानें कब और कहां देखें

Main Vaapas Aaunga OTT Release: इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' जल्द ही ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. जानिए वेदांग रैना और शरवरी स्टारर इस विभाजन-आधारित रोमांटिक ड्रामा की कहानी और इसकी स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 06, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:25 PM IST
50 दिन थिएटर में छाई रही 'मैं वापस आऊंगा', बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल, अब OTT पर मचाएगी धमाल; जानें कब और कहां देखें

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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