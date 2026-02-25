लव जिहाद के एंगल पर मचा बवाल, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ‘यादव जी की लव स्टोरी’ का मामला, जज बोले- ‘किसी समुदाय को बदनाम...’

Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडलव जिहाद के एंगल पर मचा बवाल, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ‘यादव जी की लव स्टोरी’ का मामला, जज बोले- ‘किसी समुदाय को बदनाम...’

Yadav Ji Ki Love Story Controversy: फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां टाइटल और जाति को लेकर सवाल उठे. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया  कि फिल्म का टाइटल एक जाति को गलत तरीके से दिखाता है. ये सुनने के बाद जज ने कुछ ऐसा कहा, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. ये फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली है.

 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 25, 2026, 01:33 PM IST
Yadav Ji Ki Love Story Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता का कहना था कि फिल्म में एक खास जाति को गलत तरीके से दिखाया गया है और इससे समाज में गलत मैसेज जा सकता है. हालांकि, कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ नाम या आशंका के आधार पर किसी फिल्म को रोका नहीं जा सकता. कोर्ट ने रिकॉर्ड में मौजूद सभी फैक्ट्स को देखने के बाद ये फैसला सुनाया.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की मेजर ऑब्जेक्शन फिल्म के टाइटल को लेकर है. लेकिन टाइटल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसी जाति का अपमान होता हो. जजों ने साफ किया कि फिल्म के नाम से ये साबित नहीं होता कि उसमें किसी समुदाय को नेगेटिव तरीके से पेश किया गया है. इसलिए केवल अंदेशे के आधार पर फिल्म को अनकॉन्सिटियूश्नल नहीं कहा जा सकता. बेंच में जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां शामिल थे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कोर्ट ने खारिज की फिल्म के खिलाफ दाखिल याचिका 

उन्होंने कहा, ‘हमने रिकॉर्ड पर उपलब्ध मटेरियल देखा है’. कोर्ट का मानना है कि याचिका में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि फिल्म किसी समुदाय को बदनाम करती है. कोर्ट ने ये भी कहा कि पहले फिल्म को देखे बिना ऐसी आशंकाएं जताना सही नहीं है. सुनवाई के दौरान ‘घूसखोर पंडत’ फिल्म का भी जिक्र हुआ. कोर्ट ने कहा कि वो मामला इससे अलग था. वहां ऐसा लग रहा था कि एक खास जाति को सीधे तौर पर भ्रष्ट बताया जा रहा है. 

27 फरवरी को रिलीज होने वाली है फिल्म 

जबकि इस फिल्म में ऐसी कोई साफ बात सामने नहीं आई है. इसलिए दोनों मामलों की तुलना करना ठीक नहीं है. हर केस को उसके फैक्ट्स के आधार पर देखा जाता है. याचिकाकर्ता अवधेश यादव की ओर से पेश वकील ने कहा कि फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली है. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि अगर फिल्म देखने के बाद कुछ आपत्तिजनक लगे तो दोबारा याचिका दायर करने की अनुमति दी जाए. इस पर कोर्ट ने कहा, ‘फिल्म की जो भी कहानी है, वो काल्पनिक है’. 

फिल्म के टाइटल पर मचा बवाल  

उन्होंने आगे कहा, ‘इसे लेकर इतना विरोध करना सही नहीं है’. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ शंका के आधार पर किसी फिल्म के टाइटल को गलत नहीं ठहराया जा सकता. जस्टिस नागरत्ना ने दोहराया कि ‘हमें ऐसा नहीं लगता कि फिल्म का टाइटल यादव समुदाय को गलत या नकारात्मक तरीके से दिखाता है’. बता दें, इस फिल्म का डायरेक्शन अंकित भड़ाना ने किया है और ये जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म का ट्रेलर काफी पहले रिलीज कर दिया गया था. 

