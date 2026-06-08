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पेड्डी के 'चिकिरी चिकिरी' गाने पर झूमे राम चरण के बॉडीगार्ड, मूव्स ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका; वीडियो ने जीता फैंस का दिल

Ram Charan Bodyguard Video: साउथ सुपरस्टार राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' के बीच उनके बॉडीगार्ड केविन कुंता का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फिल्म के गाने पर अभिनेता का बॉडीगार्ड धांसू मूव्स करते हुए फैंस का दिल जीत रहा है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 08, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:29 AM IST
पेड्डी के 'चिकिरी चिकिरी' गाने पर झूमे राम चरण के बॉडीगार्ड, मूव्स ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका; वीडियो ने जीता फैंस का दिल

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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