पेड्डी के 'चिकिरी चिकिरी' गाने पर झूमे राम चरण के बॉडीगार्ड, मूव्स ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका; वीडियो ने जीता फैंस का दिल

Kevin Kunta Viral Dance Video: साउथ सुपरस्टार राम चरण और जाह्नवी कपूर की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'पेड्डी' बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. राम चरण ने रिलीज से पहले इस फिल्म का जमकर प्रमोशन किया था. प्रमोशन के दौरान उनके बॉडीगार्ड केविन कुंता ने भी हर किसी का ध्यान खींचा. फिल्म के प्रमोशन और इवेंट्स के दौरान केविन कुंता हर वक्त राम चरण के आसपास नजर आए. अब हाल ही में केविन ने 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' का हुक स्टेप किया है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.
एक इवेंट के दौरान राम चरण की तरफ बढ़ रहे एक फैन को केविन ने अकेले ही उनसे दूर कर दिया था. चीते जैसी रफ्तार से उन्होंने फैन को एक हाथ से उठाकर वहां से हटा दिया था. इसके बाद केविन रातोंरात काफी वायरल हो गए थे. हालांकि, इससे पहले भी सोशल मीडिया पर केविन की चर्चा हो रही थी. आमतौर पर भारतीय सितारे अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के तौर पर किसी भारतीय को ही रखते हैं, लेकिन राम चरण के साथ जब से केविन नजर आए हैं, तब से वह इंटरनेट पर छाए हुए हैं.
राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है और इसके गाने में भी राम चरण क्रिकेट बैट के साथ डांस करते नजर आए हैं. फिल्म के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर अब राम चरण के बॉडीगार्ड ने हुक स्टेप किया है, जिसे देखकर फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं.
उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "यह एक स्पेशल वीडियो है. यह भारत में जुटाए गए सभी फंड और फिल्म 'पेड्डी' को समर्पित है." केविन के इस वीडियो पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं. अब तक इस वीडियो को 2.5 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. इंस्टाग्राम पर केविन को 7 लाख 89 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
बता दें कि राम चरण के बॉडीगार्ड का नाम अब्दू कदीर सोवे है, जिन्हें हर कोई केविन कुंता के नाम से जानता है. वह एक इंटरनेशनल एमएमए (मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स) फाइटर हैं. केविन गाम्बिया के रहने वाले हैं, लेकिन वह इटली के फ्लोरेंस में रहते हैं और वहीं से एमएमए फाइटिंग भी करते हैं. सोशल मीडिया पर केविन काफी एक्टिव रहते हैं.
राम चरण ने हाल ही में बताया था कि केविन करीब 3 सालों से उनके साथ हैं. हालांकि, वह अक्सर विदेशों में उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालते हैं. मगर 'पेड्डी' के प्रमोशन के दौरान अभिनेता ने उन्हें अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के तौर पर रखा था.