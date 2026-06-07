/जान्हवी कपूर की प्राइवेट चैट लीक? ‘पेड्डी’ में अश्लील कैमरा एंगल से थीं परेशान, डायरेक्टर पर चिल्ला पड़े थे राम चरण

Janhvi Kapoor Leaked Chat: सोशल मीडिया पर इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर की कुछ पर्सनल बातचीत के स्क्रीनशॉट जमकर वायरल हो रहे हैं. इन मैसेजेस को लेकर इंटरनेट पर एक नई बहस छिड़ गई है. दावा किया जा रहा है कि जान्हवी कपूर ने अपनी आने वाली साउथ फिल्म ‘पेड्डी’ की शूटिंग के दौरान कुछ खास सीन्स को फिल्माने पर आपत्ति जताई थी. इसके बाद फिल्म के हीरो राम चरण ने बीच-बचाव किया और जान्हवी का साथ दिया. हालांकि, अभी तक इन वायरल स्क्रीनशॉट्स की सच्चाई की पुष्टि नहीं हो पाई है.
सोशल मीडिया पर जान्हवी कपूर की एक चैट खूब वायरल हो रही है, जिसमें एक्ट्रेस अपनी फिल्म के डायरेक्टर के बर्ताव और गलत कैमरा एंगल्स को लेकर काफी परेशान दिख रही हैं. फैंस के बीच घूम रहे इन स्क्रीनशॉट्स में एक्ट्रेस ने अपनी बॉडी को गलत तरीके से दिखाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने चैट में लिखा, ‘मैंने उन्हें साफ मना कर दिया था कि मेरी चेस्ट और कमर के शॉट्स नहीं लिए जाएंगे’. जान्हवी की इस बात से साफ पता चलता है कि वे सेट पर कुछ सीन्स की शूटिंग को लेकर बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं थीं.
लीक हुई चैट के मुताबिक, जब जान्हवी कपूर ने इस बात पर आपत्ति जताई, तो सुपरस्टार राम चरण उनके बचाव में उतर आए. जान्हवी ने कथित तौर पर बताया, ‘राम सर का बिहेवियर बहुत अच्छा है. उन्होंने डायरेक्टर को डांटते हुए साफ कह दिया कि तुम आगे से कभी भी उसके इस तरह के एंगल्स से शॉट नहीं लोगे. इस वजह से डायरेक्टर का मूड भी बिगड़ गया था’. ये बातचीत ऐसे वक्त पर वायरल हुई है, जब सोशल मीडिया पर फिल्म ‘पेद्दी’ में जान्हवी के किरदार ‘अचियम्मा’ के लुक को लेकर पहले से ही काफी विवाद चल रहा है.
वहीं, क्रिटिक्स का कहना है कि इस फिल्म की कहानी से ज्यादा जान्हवी की ब्यूटी और उनके कपड़ों पर फोकस किया गया है. इसी बीच एक्ट्रेस का एक और मैसेज लीक हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. इस मैसेज में उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ी बात कह दी है. उन्होंने लिखा, ‘साउथ की फिल्मों में ऐसा अक्सर होता रहता है’. जान्हवी के इस बयान के सामने आने के बाद से ही लोग काफी भड़क गए हैं. सोशल मीडिया पर साउथ सिनेमा में फीमेल रोल्स को पर्दे पर गलत तरह से दिखाने पर सवाल उठा रहे हैं.
जान्हवी ने अपने एक फैन से अपना दर्द बांटते हुए बताया कि वो फिल्म के सेट पर खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थीं. उनकी बातचीत से पता चला कि उन्होंने लिखा था, ‘तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैं इस समय किस मुश्किल हालात से गुजर रही हूं. मैं बस किसी तरह उन लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश में लगी हूं’. एक्ट्रेस की इन बातों से साफ पता चलता है कि मेकर्स के सामने अपनी बात रखने और उन्हें समझाने के लिए उन्हें कितनी ज्यादा मानसिक परेशानी, तनाव और खींचतान का सामना करना पड़ा है.
‘पेड्डी’ को लेकर चल रहे विवाद पर इसके डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखी है. उन्होंने साफ किया कि सिनेमा का असली मकसद लोगों का मनोरंजन करना होता है, किसी को भी परेशान या असहज करना नहीं. बुच्ची बाबू सना ने आगे लिखा, ‘फिल्म ‘पेड्डी’ के कुछ सीन्स को लेकर जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, उसे हमने गंभीरता से लिया है. हम जल्द ही इन सीन्स में जरूरी बदलाव करेंगे. मैं महिलाओं का दिल से सम्मान करता हूं. मेरा इरादा किसी को भी गलत तरीके से पेश करना बिल्कुल नहीं था’.