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जान्हवी कपूर की प्राइवेट चैट लीक? ‘पेड्डी’ में अश्लील कैमरा एंगल से थीं परेशान, डायरेक्टर पर चिल्ला पड़े थे राम चरण

Janhvi Kapoor: बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर इन दिनों अपनी फिल्म ‘पेड्डी’ में अपने अचियम्मा रोल को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. इसी बीच उनकी कुछ पर्सनल चैट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें उन्होंने फिल्म 'पेद्दी' के सेट का एक बड़ा सच शेयर किया है. गलत कैमरा एंगल्स से लेकर राम चरण के गुस्से तक, इस खबर में वो सबकुछ है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 07, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:50 AM IST
जान्हवी कपूर की प्राइवेट चैट लीक? ‘पेड्डी’ में अश्लील कैमरा एंगल से थीं परेशान, डायरेक्टर पर चिल्ला पड़े थे राम चरण
Image Credit: Janhvi Kapoor Leaked Chat

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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