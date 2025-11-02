डर नहीं, दहशत हूं... बर्थडे पर शाहरुख खान ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज, धमाकेदार एक्शन संग खून से लथपथ KING ने मारी एंट्री

Shah Rukh Khan King Teaser OUT: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं और इसी खास मौके पर उन्होंने अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज देते हुए अपनी मोस्ट अवेटेड एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘KING’ का टाइटल बड़े ही शानदार तरीके से अनाउंस किया. उनके बर्थडे पर मार्फ्लिक्स पिक्चर्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने अपने सोशल मीडिया उकाउंट पर फिल्म का एक छोटा सा टीजर जारी करते हुए फिल्म के टाइटल अनाउंस किया.

इस फिल्म का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं. हर साल 2 नवंबर को दुनियाभर में SRK Day के तौर पर मनाया जाता है और इस बार ये दिन और भी खास बन गया. KING के इस धमाकेदार टीजर में शाहरुख खान के दमदार एक्शन लुक ने सभी का ध्यान खींच लिया. इस फिल्म को मार्फ्लिक्स पिक्चर्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट मिलकर बना रहे हैं. ये फिल्म अगले साल 2026 में रिलीज होगी और शाहरुख खान को एक बिल्कुल नए अंदाज में नजर आएंगे, जो टीजर में दिख रहा है.

‘पठान’ के बाद KING की बारी

‘पठान’ के बाद ये सिद्धार्थ आनंद और शाहरुख खान की दूसरी बड़ी कोलैबोरेशन है. इस बार फैंस को SRK का एक ऐसा रूप देखने को मिलेगा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा. ‘किंग’ एक हाई-ऑक्टेन एक्शन एंटरटेनर बताई जा रही है. फिल्म में स्टाइल, करिश्मा और थ्रिल का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा. सिद्धार्थ आनंद की ये अब तक की सबसे ‘मासी’ फिल्म मानी जा रही है. उन्होंने अपने सिग्नेचर एक्शन स्टाइल को इस बार एक नए लेवल पर ले जाने की कोशिश की है.

टीजर देख फैंस को आ गया मजा

फिल्म का हर फ्रेम एक विजुअल ट्रीट जैसा लगता है. फिल्म का टाइटल रिवील वीडियो शाहरुख खान के करियर और उनकी लेगेसी का एक शानदार जश्न जैसा महसूस होता है. डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने इसे फैंस के लिए एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में पेश किया है. वीडियो में शारुख खान एक ऐसे किरदार में नजर आते हैं, जिसकी मौजूदगी ही डर नहीं दहशत पैदा होती है. टीजर में वे कहते हैं, ‘सौ देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम... KING’. फैंस को टीजर खूब पसंद आ रहा है.

आज अलीबाग में मनाएंगे 60वां जन्मदिन

फैंस ने टीजर में एक इंटरेस्टिंग ईस्टर एग भी नोटिस किया. इसमें शाहरुख खान ‘King of Hearts’ कार्ड को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते नजर आते हैं. ये उनके असली टाइटल ‘King of Hearts’ की तरफ एक खूबसूरत इशारा है. उनका सिल्वर हेयर लुक, इयर एक्सेसरीज और किलर स्टाइल उन्हें पहले से भी ज्यादा यूनिक बनाता है. बता दें, शाहरुख खान आज अपना अपना 60वां जन्मदिन अलीबाग में अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ मना रहे हैं. पूरा हॉल सिर्फ सेलेब्स से भरा होगा.