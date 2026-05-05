शाहरुख खान की 'किंग' में रोमांस का तड़का! दीपिका पादुकोण संग वायरल हुआ समंदर किनारे शूट, फैंस हुए एक्साइटेड

Shah Rukh Khan King: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म ‘किंग’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इस फिल्म के साथ फाइनली लंबे वक्त के बाद वह वापसी करने जा रहे हैं. आखिरी बार साल 2023 में शाहरुख की तीन फिल्में ‘पठान’, ‘डंकी’ और ‘जवान’ आई थीं. बॉक्स ऑफिस पर तीनों फिल्मों ने धमाल मचा दिया था. दो फिल्मों ने 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था. फिलहाल शाहरुख का पूरा ध्यान ‘किंग’ फिल्म पर है. सिनेमाघरों में फिल्म दिसंबर में दस्तक देगी. इसी फिल्म से शाहरुख की बेटी सुहाना खान भी डेब्यू करने जा रही हैं. आए दिन फिल्म के सेट से सीन लीक हो रहे हैं. फिलहाल इसकी शूटिंग भारत से बाहर हो रही है, जहां दीपिका और शाहरुख साथ-साथ समंदर किनारे शूट कर रहे हैं. हाल ही में उसी का वीडियो इंटरनेट पर लीक हुआ है.

दीपिका पादुकोण के पास 2 बड़े प्रोजेक्ट्स

हाल ही में दीपिका पादुकोण ने दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की. साल 2024 में एक्ट्रेस पहली बार मां बनी थीं, उनकी एक बेटी है जिसका नाम ‘दुआ’ है. एक्ट्रेस अब फिर से मां बनने वाली हैं. हालांकि अभी डिलीवरी डेट दूर है. इस वक्त उनके खाते में दो बड़ी फिल्में हैं. एक तरफ अल्लू अर्जुन की ‘राका’ है, जहां उनके सारे एक्शन सीन बॉडी डबल करती नजर आएंगी. तो दूसरी तरफ शाहरुख की ‘किंग’ में उनका कैमियो है. फिलहाल वह इसी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं.

वायरल वीडियो को बहुत पसंद कर रहे लोग

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण साउथ अफ्रीका के बीच पर नजर आ रहे हैं, जहां दोनों रोमांटिक सीन शूट कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. क्रीम कलर की लॉन्ग ड्रेस में दीपिका और डीप नेकलाइन वाली शर्ट-पैंट पहने शाहरुख खान नजर आ रहे हैं. समंदर किनारे सनसेट के वक्त इस सीन को शूट किया जा रहा है. अब तक शूटिंग में अपना बेबी बंप छुपाती हुई दिख रही एक्ट्रेस दीपिका का बेबी बंप भी दिखा. शाहरुख खान की मस्ती देखकर वह मुस्कुराती हुई भी नजर आ रही हैं. हालांकि, सीन देखकर यह तो क्लियर है कि दोनों एक ग्लैमरस गाने की शूटिंग कर रहे हैं. वैसे यह जोड़ी जब-जब साथ आई है, फिल्म में खूब धमाका हुआ है. ‘ओम शांति ओम’ से शुरू हुआ यह कोलैबोरेशन अब ‘किंग’ तक जा पहुंचा है.

फिल्म का बेसब्री से लोगों को इंतजार

हाल ही में सिद्धार्थ आनंद ने रिक्वेस्ट भी की थी कि कोई भी किसी वीडियो को शेयर न करे, ताकि वह अपनी मेहनत को अच्छे से बड़े पर्दे पर दिखा सकें. वहीं, शाहरुख खान के अलावा फिल्म में दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ और सुहाना खान भी नजर आएंगे. यह एक्शन थ्रिलर फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. बताया जा रहा है कि यह फिल्म एक गुरु और शिष्य की कहानी दिखाएगी.