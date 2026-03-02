19 साल बाद फिर भारत में गूंजेगी शकीरा की आवाज, मुंबई-दिल्ली में होगा धमाकेदार कॉन्सर्ट, टिकटों के दाम ने छुआ आसमान

लैटिन पॉप आइकन शकीरा ने साल 2007 में ‘ओरल फिक्सेशन टूर' के लिए भारत में परफॉर्म किया था. अब 19 साल बाद वो फिर से इंडिया में अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस देने वाली हैं. भारत में शकीरा की वापसी को लेकर म्यूजिक लवर्स के बीच एक अलग ही एक्साइटमेंट देखी जा रही है. सिंगर दो बड़ी सिटी मुंबई और दिल्ली में शो करने वाली हैं. लेकिन इस कॉन्सर्ट की खास बात है, इसकी टिकटों की कीमत, जो कि हर दिन बढ़ती ही जा रही हैं.

शकीरा 10 अप्रैल को मुंबई में और 15 अप्रैल को दिल्ली में परफॉर्म करने वाली हैं. ऐसा पहली बार होगा कि शकीरा दो सिटी में परफॉर्म करेंगी, जहां हजारों की संख्या में उनके फैंस मौजूद हैं. वहीं ऐसा माना जा रहा है कि ये कॉन्सर्ट्स पूरी तरह हाउसफुल रहने वाले हैं क्योंकि शकीरा की एनर्जी, डांस मूव्स और सुपरहिट गानों को लेकर इंडियन फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट रहती है.

कॉन्सर्ट की टिकटों के दाम

आइकन शकीरा के कॉन्सर्ट की टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं, जो भारत में उनकी पॉपुलैरिटी को साफ-साफ दर्शाते हैं. पॉप स्टार 10 अप्रैल, मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में परफॉर्म करेंगी. जिसके बाद वो 15 अप्रैल को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शो करेंगी. इस कॉन्सर्ट की टिकट अब जोमैटो के डिस्ट्रिक्ट प्लेटफार्म पर अवेलेबल हैं, जिसमें मुंबई शो की टिकटों की कीमत 32000 तक पहुंच गई है. वहीं मूल टिकटों की कीमत 28000 तक है.

इंडिया टूर के लिए एक्साइटेड हैं शकीरा

शकीरा ने अपने इस इंडिया टूर को लेकर बात करते हुए कहा, ‘भारत में परफॉर्म करना मेरे लिए हमेशा से खास रहा है, और मैं मुंबई और दिल्ली में अपने फैंस से जुड़ने के लिए एक्साइटेड हूं. फीडिंग इंडिया कॉन्सर्ट सिर्फ सिंगिंग के बारे में नहीं है, ये हर बच्चे की हेल्थ और हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी पोषण उपलब्ध कराने के लिए एकजुट होने के बारे में है.’