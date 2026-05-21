LIVE कॉन्सर्ट में बिगड़े हालात, 'वाहे गुरु...' चिल्लाने लगीं 'धुरंधर' सिंगर, रोकना पड़ा शो, VIDEO वायरल

Singer Jasmine Sandlas Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर 'धुरंधर' सिंगर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. देहरादून में हुए कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर जैस्मीन सैंडलस के शो में अचानक अफरा-तफरी मच गई, जब दर्शकों के पास लगे बैरिकेड गिर पड़े और कॉन्सर्ट बीच में ही रोकना पड़ गया.
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Singer Jasmine Sandlas Viral Video: सिंगर जैस्मीन सैंडलस फिल्म 'धुरंधर 2' में अपने गाने 'जाए सजना' के हिट होने के बाद काफी चर्चा में आ गई हैं. वह देश के कई हिस्सों में कॉन्सर्ट कर रही हैं. अब इसी कड़ी में वह उत्तराखंड के देहरादून में परफॉर्म करने पहुंची थीं और इस कॉन्सर्ट में अचानक ऐसा कुछ हो गया कि जैस्मीन को अपना लाइव कॉन्सर्ट बीच में ही रोकना पड़ गया. अब इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जैस्मीन सैंडलस परफॉर्म कर रही हैं. इसी बीच दर्शकों के पास लगे बैरिकेड गिर पड़े. जिससे उसके पास बैठे लोग भी जमीन पर गिर गए. ऐसे में वहां मौजूद दर्शक चौंक गए. बैरिकेड गिरने के बाद वहां लोग उठकर भागने लगे, जिसके चलते काफी चिल्लम-चिल्ली हो गई. सिंगर 'वाहे गुरु, वाहे गुरु' कहने लगीं. इसके बाद उन्होंने अपनी सिक्योरिटी टीम को आवाज दी और हालात को संभालने के लिए कहा. सिंगर ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि जो यहां हो रहा है, उसके लिए वह काफी ज्यादा शर्मिंदा हैं.
बता दें कि इससे पहले भी सिंगर जैस्मीन सैंडलस अप्रैल में गुजरात के अहमदाबाद में परफॉर्मेंस करने गई थीं. परफॉर्मेंस के दौरान उन्होंने अपने ऊपर पानी डाला था. यूजर्स ने उनकी इस परफॉर्मेंस की काफी तारीफ की थी. हालांकि, कुछ यूजर्स ने इस बात के लिए उनकी आलोचना भी की थी कि उन्होंने लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अपने गानों पर लिप-सिंक किया था.
बता दें कि फेमस डायरेक्टर आदित्य धर के निर्देशन में बनी दोनों फिल्मों 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' में सिंगर जैस्मीन सैंडलस ने सुपरहिट गाने 'शरारत' और 'जाए सजना' जैसे गानों को आवाज दी है, जो काफी मशहूर हुए और लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया. इन गानों के बाद से सिंगर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं.
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