16वें दिन भी फिल्म की रफ्तार बरकरार, बॉक्स ऑफिस पर बनी तूफान, कमाई में जबरदस्त उछाल

कामाख्या नारायण सिंह की फिल्म The Kerala Story 2: Goes Beyond इस साल 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जो साल 2023 में आई फिल्म The Kerala Story का सीक्वल है. इस फिल्म को मशहूर फिल्म निर्माता विपुल शाह ने प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म रिलीज के बाद से ही चर्चा और विवाद दोनों का हिस्सा बन रही है, जिसमें दर्शकों की राय मिली-जुली रही. कुछ दर्शकों ने फिल्म की कहानी और मुद्दे को लेकर इसकी तारीफ की, जबकि कई लोगों ने इसे कॉन्ट्रोवर्शियल और प्रोपेगेंडा फिल्म भी बताया. मगर विरोध प्रदर्शन होने के बाद भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस परल अच्छी खासी कमाई कर ली है और महज 2 हफ्तों में ही बजट निकाल लिया है.

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ‘द केरला स्टोरी 2’ के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की बात करें तो, ओपनिंग डे पर फिल्म ने धीमी शुरुआत करते हुए सिर्फ 0.75 करोड़ रुपए की कमाई की थी. मगर दूसरे दिन ही इसने तेजी पकड़ते हुए 4.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया. वहीं फिल्म को रिलीज हुए लगभग 16 दिन हो गए हैं और इस समय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का आंकड़ा 44.76 करोड़ रुपए का पार कर चुका है.



फिल्म का बजट

कामाख्या नारायण सिंह ने इस फिल्म को लगभग 28 से 30 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया है, जिसने रिलीज के बाद धीरे-धीरे बॉक्स ऑफिस पर कमाई करना शुरू किया. शुरुआती हफ्तों में फिल्म ने 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी और दो हफ्तों में ये 40 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच गई.

स्टारकास्ट और स्टोरी फिल्म

'द केरला स्टोरी 2’ में कई टीवी और नए कलाकार देखने को मिले. फिल्म में मुख्य भूमिका में उल्का गुप्ता, आदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा नजर आई हैं. इनके अलावा सुमित गहलोत, अर्जुन सिंह और अल्का अमीन जैसे कलाकार भी दिखाई दिए. फिल्म की कहानी अलग-अलग राज्यों की तीन लड़कियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी कुछ घटनाओं के बाद पूरी तरह बदल जाती है.