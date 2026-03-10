‘The Kerala Story 2’ का मंडे टेस्ट रिजल्ट! कमाए इतने करोड़, पास या फेल? जाने क्या कहता है रिपोर्ट कार्ड

The Kerala Story 2 Box Office Collection: इस समय सिनेमाघरों में एक से बढ़कर एक फिल्मों के शो देखने को मिल रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर लगातार अपनी रफ्तार तेज कर रहे हैं. वहीं इन फिल्मों के साथ एक ऐसी कहानी भी पर्दे पर दिखाई दी, जिसने आम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. आज हम बात कर रहे हैं फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ की, जिसको रिलीज हुए 11 दिन हो गए हैं और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार बढ़त बनाए हुए है. आइए बताते हैं मंडे रिपोर्ट कार्ड के बारे में.
कामाख्या नारायण सिंह की फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसने सोमवार को थिएटर में 11 दिन पूरे कर लिए हैं और फिल्म उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है. 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) ने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत काफी धीमी की थी, लेकिन आगे दिनों में फिल्म ने रफ्तार बढ़ाते हुए बजट निकाल लिया है. वहीं ओपनिंग डे पर कम कमाई करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनाते हुए 4.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.
फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ के अब तक के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो, सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, फस्ट वीक में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 22.9 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसके साथ ही बीते रविवार यानी रिलीज के 10वें दिन उसने 3.30 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है. वहीं 11वें दिन यानी सोमवार को फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखी गई है, मंडे को ‘द केरला स्टोरी 2’ ने सिर्फ 1.20 करोड़ रुपये का बिजनेस किया.
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड-
ओपनिंग डे- 0.75 करोड़
दूसरे दिन- 4.65 करोड़
तीसरे दिन- 4.75 करोड़
चौथे दिन- 2.5 करोड़
पांचवें दिन- 4 करोड़
छठे दिन- 3.5 करोड़
सातवें दिन- 2.75 करोड़
आठवें दिन-2.70 करोड़
नौवें दिन- 3.75 करोड़
दसवें दिन- 3.37 करोड़
ग्यारहवें दिन- 1.85 करोड़
कुल- 34.70 करोड़
फिल्म के बारे में
‘द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड’ साल 2023 में रिलीज हुई सोशल ड्रामा फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ का सीक्वल है, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था. इस फिल्म का पहला भाग ब्लॉकबस्टर था, जिसके चलते मेकर्स को उम्मीद है कि दूसरे पार्ट को भी सफलता मिलेगी. फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ में पहले भाग की कहानी को आगे बढ़ाते हुए दिखाया गया है कि कैसे एक गलत फैसला तीन लड़कियों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है. वहीं इस भाग में भी समाज के उस छिपे मुद्दे को उठाया गया है, जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं.
