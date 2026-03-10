Advertisement
trendingNow13135381
Hindi Newsबॉलीवुड‘The Kerala Story 2’ का मंडे टेस्ट रिजल्ट! कमाए इतने करोड़, पास या फेल? जाने क्या कहता है रिपोर्ट कार्ड

‘The Kerala Story 2’ का मंडे टेस्ट रिजल्ट! कमाए इतने करोड़, पास या फेल? जाने क्या कहता है रिपोर्ट कार्ड

The Kerala Story 2 Box Office Collection: इस समय सिनेमाघरों में एक से बढ़कर एक फिल्मों के शो देखने को मिल रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर लगातार अपनी रफ्तार तेज कर रहे हैं. वहीं इन फिल्मों के साथ एक ऐसी कहानी भी पर्दे पर दिखाई दी, जिसने आम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. आज हम बात कर रहे हैं फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ की, जिसको रिलीज हुए 11 दिन हो गए हैं और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार बढ़त बनाए हुए है. आइए बताते हैं मंडे रिपोर्ट कार्ड के बारे में.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 10, 2026, 06:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘The Kerala Story 2’ का मंडे टेस्ट रिजल्ट! कमाए इतने करोड़, पास या फेल? जाने क्या कहता है रिपोर्ट कार्ड

कामाख्या नारायण सिंह की फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसने सोमवार को थिएटर में 11 दिन पूरे कर लिए हैं और फिल्म उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है. 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) ने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत काफी धीमी की थी, लेकिन आगे दिनों में फिल्म ने रफ्तार बढ़ाते हुए बजट निकाल लिया है. वहीं ओपनिंग डे पर कम कमाई करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनाते हुए 4.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. 

फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ के अब तक के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो, सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, फस्ट वीक में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 22.9 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसके साथ ही बीते रविवार यानी रिलीज के 10वें दिन उसने 3.30 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है. वहीं 11वें दिन यानी सोमवार को फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखी गई है, मंडे को ‘द केरला स्टोरी 2’ ने सिर्फ 1.20 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. 

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड-
ओपनिंग डे- 0.75 करोड़
दूसरे दिन- 4.65 करोड़
तीसरे दिन- 4.75 करोड़
चौथे दिन- 2.5 करोड़
पांचवें दिन- 4 करोड़
छठे दिन- 3.5 करोड़
सातवें दिन- 2.75 करोड़
आठवें दिन-2.70 करोड़
नौवें दिन- 3.75 करोड़
दसवें दिन- 3.37 करोड़
ग्यारहवें दिन- 1.85 करोड़
कुल- 34.70 करोड़

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म के बारे में
‘द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड’ साल 2023 में रिलीज हुई सोशल ड्रामा फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ का सीक्वल है, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था. इस फिल्म का पहला भाग ब्लॉकबस्टर था, जिसके चलते मेकर्स को उम्मीद है कि दूसरे पार्ट को भी सफलता मिलेगी. फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ में पहले भाग की कहानी को आगे बढ़ाते हुए दिखाया गया है कि कैसे एक गलत फैसला तीन लड़कियों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है. वहीं इस भाग में भी समाज के उस छिपे मुद्दे को उठाया गया है, जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

The Kerala Story 2 Box Office Collection

Trending news

'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
Buzzballz drink
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
Karnataka Murder Case
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
israel iran war
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
West Asia crisis
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान