Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /भगवान मुरुगन पर बनी दो मेगा फिल्में... बॉक्स ऑफिस पर होगा महामुकाबला! ट्रेड एक्सपर्ट ने बताया किसकी होगी जीत

भगवान मुरुगन पर बनी दो मेगा फिल्में... बॉक्स ऑफिस पर होगा महामुकाबला! ट्रेड एक्सपर्ट ने बताया किसकी होगी जीत

Thamizh Murugan Vs Trivikram: साउथ सिनेमा में भगवान मुरुगन पर दो मेगा-फिल्में बनने के ऐलान से खलबली मच गई है. एक तरफ धनुष और वेट्रिमारन की जोड़ी दिखेगी, तो दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर और त्रिविक्रम का जलवा. आखिर इस महा-मुकाबले में किसकी होगी जीत, ट्रेड एक्सपर्ट ने बताया किसे मिलेगा फायदा.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 14, 2026, 06:19 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:28 AM IST
भगवान मुरुगन पर बनी दो मेगा फिल्में... बॉक्स ऑफिस पर होगा महामुकाबला! ट्रेड एक्सपर्ट ने बताया किसकी होगी जीत
Image Credit: South Cinema Biggest Box Office ClashSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
टी20 से कटाई नाक... अब ODI टीम में भी ये 8 खिलाड़ी, आज शुरू होगी 'अग्निपरीक्षा'
Ind vs Eng15 min ago
2
petrol diesel price today18 min ago
3
Dhanush25 min ago
4
Delhi news25 min ago
5
Train Puja Viral Video33 min ago