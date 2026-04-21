रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जेलर 2' की शूटिंग हुई खत्म, मेकर्स ने दिया बड़ा अपडेट, शेयर की तस्वीरें

Jailer 2 Shooting Update: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जेलर 2' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. फिल्म 'जेलर 2' को लेकर एक के बाद एक बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं. इसी बीच हाल ही में 'जेलर 2' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई थी कि मूवी का एक हिस्सा लीक हो गया है. इस खबर के सामने आने के बाद हर तरफ हलचल मच गई थी. इन सब के बीच अब फिल्म 'जेलर 2' को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है. मेकर्स ने फिल्म के सेट से कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

खत्म हुई रजनीकांत की 'जेलर 2' की शूटिंग

रजनीकांत अपनी फिल्म 'जेलर 2' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इसकी वजह फिल्म 'जेलर 2' की शूटिंग से जुड़ा एक अपडेट सामने आना है. फिल्म 'जेलर' के मेकर्स ने हाल ही में नई तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों के आते ही सोशल मीडिया पर गदर मच गया है. मेकर्स ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लोगों को फिल्म की शूटिंग खत्म होने की जानकारी दी. इन वायरल हो रही तस्वीरों में रजनीकांत फिल्म की टीम के साथ केक काटते नजर आ रहे हैं. रजनीकांत का यह अंदाज देखने के बाद फैंस खुशी से झूम उठे हैं. इन तस्वीरों को फैंस सोशल मीडिया पर जमकर शेयर करते नजर आ रहे हैं.

Alapparai Kelappurom, Thalaivaru Nerandharam Its a wrap for Jailer2 rajinikanth Nelsondilpkumar anirudhofficial pic.twitter.com/75kLIQBF4w Add Zee News as a Preferred Source Sun Pictures (sunpictures) April 21, 2026

कब रिलीज होगी फिल्म?

एक्टर रजनीकांत की यह फिल्म इस साल बड़े पर्दे पर दस्तक दे सकती है. फिल्म 'जेलर 2' सिनेमाघरों में 12 जून 2026 को दस्तक दे सकती है. फिल्म 'जेलर 2' का फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं. कुछ दिनों पहले मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव हो सकता है.

पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल

फिल्म का पहला पार्ट साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था. फिल्म 'जेलर' ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया था. रजनीकांत की इस फिल्म ने कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े थे और इतिहास रच दिया था. 'जेलर 2' के रैपअप से सामने आई इन तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. ऐसे में अब देखना होगा कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा.