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‘पेद्दी’ में जाह्नवी कपूर का किरदार क्यों पड़ा फीका? डायरेक्टर ने खोला राज, बोले- डिलीट करने पड़े थे एक्ट्रेस के 3 अहम सीन

Peddi Deleted Scene: साउथ सुपरस्टार राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, लेकिन जाह्नवी कपूर के किरदार को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब फिल्म के डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना ने खुलासा किया है कि रनटाइम की वजह से हटाए गए 3 सीन एक्ट्रेस के किरदार को बदल सकते थे.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 15, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:56 AM IST
‘पेद्दी’ में जाह्नवी कपूर का किरदार क्यों पड़ा फीका? डायरेक्टर ने खोला राज, बोले- डिलीट करने पड़े थे एक्ट्रेस के 3 अहम सीन

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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