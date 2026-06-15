Peddi Deleted Scene: साउथ सुपरस्टार राम चरण की फिल्म ‘पेड्डी’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन इसी बीच फिल्म की लीड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के किरदार को लेकर उठे सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं.
कई दर्शकों का मानना था कि फिल्म में जाह्नवी के किरदार को ठीक तरह से पेश नहीं किया गया और उनकी मौजूदगी केवल ग्लैमर के लिए थी, जिसके बाद फिल्म के डायरेक्टर बुच्ची बाबू ने माफी भी मांगी थी. अब एक बार फिर फिल्म के डायरेक्टर ने फिल्म के डिलीट किए गए सीन पर कुछ राज खोले हैं.
4 जून को रिलीज हुई राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. हालांकि, तारीफों के बावजूद फिल्म में एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के किरदार को लेकर काफी नेगेटिव रिएक्शन भी देखने को मिला. इसके बाद फिल्म के डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना ने लोगों से माफी मांगी थी. अब इसी बीच डायरेक्टर ने फिल्म के उन 3 सीन के बारे में बात की है, जिन्हें रनटाइम की वजह से डिलीट कर दिया गया था. उनके हिसाब से वे तीनों सीन जाह्नवी कपूर के किरदार के लिए काफी जरूरी थे.
हाल ही में डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि फिल्म से तीन अहम सीन डिलीट किए गए थे, जिसका सीधा असर जाह्नवी कपूर के किरदार पर पड़ा. डायरेक्टर के मुताबिक, फिल्म के ये तीन सीन कहानी में उनके कैरेक्टर की भावनात्मक गहराई और महत्व को बेहतर तरीके से दिखाते थे. हालांकि, आखिरी एडिट के दौरान फिल्म के रनटाइम को देखते हुए उन सीन को हटाने का फैसला किया गया. इसके बाद फिल्म में एक्ट्रेस का जितना किरदार दिखाया गया, लोगों ने उसे सिर्फ ग्लैमर और ऑब्जेक्टिफिकेशन तक सीमित बताया.
फिल्म में जाह्नवी का किरदार अचानक आता-जाता दिखता है, जो लोगों के बीच कहानी को लेकर कन्फ्यूजन पैदा करता है. जाह्नवी के किरदार पर हुए विवाद के बाद बुच्ची बाबू सना ने फिल्म से विवादित सीन डिलीट करने की बात कही थी. फिल्म 'पेड्डी' की बात करें तो इसमें राम चरण एक दमदार और चुनौतीपूर्ण किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म में जाह्नवी कपूर के अलावा दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं. इस फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं.
इसी बीच, सुपरस्टार राम चरण के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर की हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर स्पोर्ट्स ड्रामा 'पेड्डी' रिलीज हुई है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म की कमाई की बात करें तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अब तक भारत में 216 करोड़ रुपये का कुल नेट कलेक्शन कर लिया है, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन फिलहाल 256.23 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.