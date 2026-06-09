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'कोई फिल्म ये सोचकर नहीं बनाता...', जाह्नवी कपूर के विवादित सीन्स पर बोलीं कंगना रनौत- 'परेशानी है तो खुद उठाओ आवाज'

Kangana Ranaut On Janhvi Kapoor Peddi Controversy: राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. वहीं, दूसरी ओर फिल्म के विवादित सीन को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. इस मामले में अब कंगना रनौत ने चुप्पी तोड़ते हुए एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर को सलाह दी है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 09, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:30 PM IST
'कोई फिल्म ये सोचकर नहीं बनाता...', जाह्नवी कपूर के विवादित सीन्स पर बोलीं कंगना रनौत- 'परेशानी है तो खुद उठाओ आवाज'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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