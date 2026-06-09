'कोई फिल्म ये सोचकर नहीं बनाता...', जाह्नवी कपूर के विवादित सीन्स पर बोलीं कंगना रनौत- 'परेशानी है तो खुद उठाओ आवाज'

Kangana Ranaut On Janhvi Kapoor Peddi Controversy: बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' का प्रमोशन कर रही हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने रणवीर सिंह के बैन वाले मामले और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' के विवादित सीन्स को लेकर अपनी राय रखी और एक्ट्रेस को खास सलाह दी है. आइए आपको बताते हैं कि कंगना ने इस मामले पर आखिर क्या कहा है.
एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों साउथ एक्टर राम चरण के साथ फिल्म 'पेड्डी' में नजर आ रही हैं. हालांकि, एक्ट्रेस को 'पेड्डी' में देखने के बाद फैंस कह रहे हैं कि उन्हें राम चरण के सामने सिर्फ एक वस्तु की तरह पेश किया गया है. यानी उनके किरदार का खुद कोई अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि वह सिर्फ हीरो की जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेती है. इस मामले में अब एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.
हाल ही में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा, 'कुल मिलाकर, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, जब मैं कोई फिल्म करने के लिए हां कहती हूं, तो कई अलग-अलग नजरिए सामने आते हैं. आप उन पर गौर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये थोड़ा-सा ऐसा भी लग रहा है. हो सकता है कि वे मुझे वस्तु की तरह पेश न करना चाहें, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई फिल्म इस सोच के साथ बनाई जाए कि आओ इन्हें वस्तु की तरह पेश करें.'
कंगना रनौत ने आगे कहा, 'एक्ट्रेस को अगर इससे परेशानी है, तो वह खुद भी कह सकती है कि ये सही नहीं लग रहा. मैंने देखा है कि लोग सेट पर इस तरह से नहीं सोचते कि ओह, ये वाला शॉट वैसा लग रहा है. एक महिला के तौर पर आप अपना पक्ष रख सकती हैं. आप मेकर्स से कह सकती हैं कि ये वाला सीन या शॉट ठीक लग रहा है या नहीं.'
बता दें कि एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' सिनेमाघरों में 12 जून को दस्तक देने वाली है. इस फिल्म में कंगना रनौत एक नर्स के किरदार में नजर आएंगी. इस फिल्म का निर्देशन मनोज तापडिया ने किया है. फिल्म में कंगना आतंकवादी हमले के दौरान घायल हुए लोगों की जान बचाती हुई नजर आएंगी.