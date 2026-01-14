Advertisement
trendingNow13074277
Hindi Newsबॉलीवुडहाथ में चाकू...आंखों में साजिश..मोना सिंह का हैप्पी पटेल से न्यू लुक आउट

हाथ में चाकू...आंखों में साजिश..मोना सिंह का 'हैप्पी पटेल' से न्यू लुक आउट

Mona Singh की मचअवेटेड फिल्म 'हैप्पी पटेल' 16 जनवरी, 2026 को रिलीज हो रही है. इस फिल्म में मोना के अलावा वीर दास हैं. रिलीज से ठीक 3 दिन पहले मेकर्स ने एक नया पोस्टर आउट किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 14, 2026, 04:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हैप्पी पटेल फिल्म पोस्टर
हैप्पी पटेल फिल्म पोस्टर

Happy Patel Film: 16 जनवरी को मोना सिंह की 'हैप्पी पटेल' की टक्कर पुलकित की 'राहु केतु' फिल्म से होने वाली है. ऐसे में फिल्म रिलीज से तीन दिन पहले फिल्म का ऐसा मोशन पोस्टर आउट कर दिया है कि वो मिनटों में वायरल हो गया. आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में बनी इस फिल्म का ट्रेलर लोगों को खूब पसंद आया. जिसके बाद फैंस इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

हाथ में चाकू लिए नजर आईं मोना

ये एक खतरनाक जासूस की कहानी है. जिसमें थ्रिल के अलावा कॉमेडी का भी डोज मिलेगा. फिल्म में मोना सिंह के अलावा लीड रोल में हैं एक्टर-कॉमेडियन वीर दास हैं. खास बात है कि वीर इसी फिल्म से वो डायरेक्टर भी अपना डेब्यू कर रहे हैं.रिलीज से पहले फैंस के लिए मेकर्स ने एक पोस्टर भी रिलीज किया है जो काफी दमदार है. इस पोस्टर में वीर दास और मोना सिंह बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं. माहौल थोड़ा डरावना है क्योंकि मोना के हाथ में चाकू है और सामने वीर दास घबराए हुए नजर आते हैं. वहीं पीछे उठती रहस्यमयी भाप में लिखा है-'3 डेज टू गो,जो फिल्म को लेकर सस्पेंस और बढ़ा रहा है.' मोशन पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा- '3 दिन बाद, मामा से मिलने जरूर आना! वरना...थियेटर्स में मिलते हैं इस फ्राइडे.' 

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्या मर कर वापस लौटेगा रहमान डकैत?'धुरंधर 2' के सस्पेंस पर बड़ा अपडेट 

बना चुके कई बेहतरीन फिल्में 

आमिर खान प्रोडक्शंस ने 'लगान', 'तारे जमीन पर', 'दंगल' और 'सीक्रेट सुपरस्टार' जैसी असरदार और अलग सोच वाली फिल्मों के साथ हमेशा नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं' इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए यह बैनर 'हैप्पी पटेलः खतरनाक जासूस' लेकर आ रहे हैं. अपनी दुनियाभर में पसंद की जाने वाली कॉमेडी स्पेशल्स और गो गोआ गॉन, बदमाश कंपनी और दिल्ली बेली जैसी यादगार फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले वीर दास की ये आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ 'दिल्ली बेली' के बाद दूसरी फिल्म है, जिससे यह प्रोजेक्ट बैनर की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक बन गया है.

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Happy PatelMona Singh

Trending news

'घर पर कोई कैश बरामद नहीं हुआ...,' जांच समिति के सामने जस्टिस वर्मा का बड़ा दावा
Justice Varma
'घर पर कोई कैश बरामद नहीं हुआ...,' जांच समिति के सामने जस्टिस वर्मा का बड़ा दावा
जिस बर्फ पर चलते थे लोग, अब वहां बह रही है मौत की धारा; अचानक बंद हुआ खतरनाक ट्रेक
india
जिस बर्फ पर चलते थे लोग, अब वहां बह रही है मौत की धारा; अचानक बंद हुआ खतरनाक ट्रेक
'जिन्होंने कभी फाइटर प्लेन उड़ाए ही नहीं, वो', राफेल डील पर क्या बोले रिटायर्ड मेजर
Rafale deal
'जिन्होंने कभी फाइटर प्लेन उड़ाए ही नहीं, वो', राफेल डील पर क्या बोले रिटायर्ड मेजर
'भविष्य में MVA या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
maharashtra news in hindi
'भविष्य में MVA या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
'उत्तर भारत की लड़कियों को...', DMK सांसद के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा
Tamil Nadu
'उत्तर भारत की लड़कियों को...', DMK सांसद के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा
'तो सत्ता से बाहर न होती कांग्रेस...', मदनी ने बोला तीखा हमला, कही बड़ी बात
Arshad Madani
'तो सत्ता से बाहर न होती कांग्रेस...', मदनी ने बोला तीखा हमला, कही बड़ी बात
पांच रुपये के स्नैक ने छीनी मासूम की आंखों की रोशनी, ओडिशा से आई झकझोर देने वाली खबर
Snack Packet Toy Blast
पांच रुपये के स्नैक ने छीनी मासूम की आंखों की रोशनी, ओडिशा से आई झकझोर देने वाली खबर
2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
Assam news
2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
Bengal SIR
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई
Karnataka road accident
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई