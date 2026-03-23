'वो जिंदा सलामत नहीं...' 'धुरंधर 2' देख रियल लाइफ जमील जमाली को लगी मिर्ची, बोले- लियारी को टेररिस्ट हब

Dhurandhar 2 फिल्म भले ही पाकिस्तान में बैन है लेकिन इस फिल्म को लेकर लोगों का क्रेज वहां पर काफी ज्यादा है. ऐस में पाकिस्तान के एक राजनेता इस फिल्म को देखकर इतने तिलमिला गए कि ऐसा बयान दिया जिससे उनकी झनझनाहट साफ दिखाई दे रही है.
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Pakistan Reaction on Dhurandhar 2: 'धुरंधर 2' फिल्म को देखकर कई लोगों के होश उड़ गए हैं. खासतौर पर पाकिस्तान के. इस फिल्म में पाकिस्तान के राजनेता का रोल राकेश बेदी ने किया है. जिनके किरदार को शानदार बताया जा रहा है. लेकिन, 'धुरंधर 2' के जमील जमाली के इस किरदार से पाकिस्तान पॉलीटिशियन नबील गबोल को मिर्च लग गई है. कहा जा रहा है कि 'धुरंधर' में जमील का रोल इन्हीं से प्रेरित हैं. ऐसे में फिल्म के राकेश बेदी के रोल को लेकर पाकिस्तानी राजनेता ने जो कहा वो उनकी तिलमिलाहट को बयां कर रहा है.
इस पाकिस्तानी राजनेता से इंस्पायर है जमील जमाली का किरदार
पाकिस्तानी राजनेता नबील गबोल ने माना कि उनका किरदार जमील जमाली के रोल से इंस्पायर था. लेकिन, उस तरह से नहीं था जैसा वो चाहते थे. इसका खुलासा नबील ने एक वायरल वीडियो में किया. एक वायरल क्लिप में नबील गबोल काफी नाराज नजर आ रहे हैं. वो कहते हैं कि उनका रोल बहुत अहम है लेकिन ये उनकी असली पहचान नहीं दिखाता है. मेरा रोल दबंग था. लेकिन, आदित्य धर ने मेरा रोल सही नहीं दिखाया.
लियारी कोई टेररिस्ट हब नहीं
नबील ने आगे कहा- 'इन्होंने कोशिश की है लियारी को टेररिस्ट हब दिखाने की. लियारी कोई टेरेरिस्ट हब नहीं है. अगर इनका कोई एजेंट आ जाता. तो वो जिंदा सलामत नहीं जा सकता था.'
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पाकिस्तान में बैन 'धुरंधर 2'
'धुरंधर' एक की तरह 'धुरंधर 2' भी पाकिस्तान में बैन है. लेकिन, आदित्य धर की फिल्म का क्रेज पाकिस्तान में इतना ज्यादा है कि वहां पर लोग पायरेसी और वीपीएन की मदद से इस मूवी को जमकर देख रहे हैं. इस फिल्म को पाकिस्तान में इसलिए बैन किया गया क्योंकि इसमें एंटी पाकिस्तान कंटेंट और वहां के सेना पर सवाल उठाए जाने वाले कई सीन्स है. जिसकी वजह से इस मूवी पर वहां पर बैन है.आपको बता दें, आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर 19 मार्च को रिलीज हुई है. ये फिल्म ने चार दिनों में धमाकेदार कलेक्शन कर सभी को हैरान कर दिया है.
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