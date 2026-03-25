'कई सितारों ने ठुकराया रहमान डकैत का रोल...' 'धुरंधर' कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का खुलासा, अक्षय ने रोल सुनते ही किया था ऐसे रिएक्ट

Dhurandhar 2 Rehman Dakait: 'धुरंधर 2' के ब्लॉकबस्टर होते ही इस फिल्म के सारे किरदार सुर्खियां बटोर रहे हैं. इस फिल्म की कास्टिंग के लिए 300 लोगों का ऑडिशन लिया गया जिसमें दोनों फिल्मों की कास्टिंग को मिलाकर करीबन दो साल तक का वक्त लगा. ये कास्टिंग फेमस कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने की. हाल ही में मीडिया से बात करते हुए मुकेश छाबड़ा ने बताया रहमान डकैत के रोल को निभाने के लिए कई सितारों ने मना कर दिया था.

900 करोड़ कमा चुकी 'धुरंधर 2'

साल की पहली बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' ने इतिहास रच दिया है. इस मूवी ने महज 6 दिनों में वर्ल्डवाइड 900 करोड़ का आंकडा छू लिया है.ऐसे में इतना तो तय है कि ये फिल्म अपनी ही मूवी के रिकॉर्ड के अलावा बाकी कई मूवीज के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर देगी. जिनमें से 5 फिल्मों के रिकॉर्ड को वैसे ही तोड़ चुकी है.

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अक्षय ने रहमान के किरदार में डाली जान

पहले पार्ट में रणवीर सिंह से ज्यादा रहमान डकैत के किरदार की जमकर तारीफ हो रही थी.लियारी के गैंगस्टर के किरदार में अक्षय खन्ना ऐसे जमे कि पूरी मूवी में उनकी एक्टिंग को देखकर हर कोई सन्न रह गया. चाल-ढाल से लेकर बातचीत करने का तरीका, सभी गजब था.लेकिन,क्या आपको पता है ये रोल अक्षय से पहले कई सितारों को ऑफर हुआ था.

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कई सितारों ने रिेजेक्ट किया ये रोल

रहमान डकैत के किरदार के बारे में बात करते हुए मुकेश छाबड़ा ने कहा- 'वो किरदार में सहज रूप में फिट थे. आपको एक दफा एक्टर के लिए लुक क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती.जिन एक्टर्स ने रोल को रिजेक्ट कर दिया था, उन्हें अब अफसोस होता है. यहां तक कि दोबारा कॉन्टेक्ट भी किया. अक्षय खन्ना का नाम तो आखिर में आया. जब मैंने उन्हें पहली बार फोन किया तो वो बोले- 'क्या तुम पागल हो?' इसके बाद मैंने उनसे कहा कम से कम स्टोरी सुन लो. नैरेशन के बाद अक्षय ने कहा- 'शानदार और रोल के लिए एक दिन के अंदर हामी भर ली.'