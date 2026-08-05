/दिल थामकर देखिए ये 2 घंटे 25 मिनट की क्राइम थ्रिलर, कुएं में मिली महिला की लाश और शुरू हुई एक ऐसी खौफनाक कहानी; जो उड़ा देगी नींद

ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर हर हफ्ते लोगों को एंटरटेन करने के लिए कुछ नया स्ट्रीम किया जाता है. अगर आप भी क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो इस हफ्ते प्लेटफॉर्म पर आपके लिए एक बहुत ही खास तोहफा आया है. लगभग 2 घंटे 25 मिनट की ये फिल्म शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको स्क्रीन से बांधे रखेगी. फिल्म की कहानी इतनी दमदार और पेचीदा है कि इसे देखते समय आपका दिमाग पूरी तरह से घूम जाएगा और आप खुद को इस कहानी का हिस्सा मानने लगेंगे.
इस फिल्म की कहानी बहुत ही डरावने और मिस्टीरियस मोड़ से शुरू होती है. शुरुआत में एक शांत इलाके में उस वक्त सनसनी फैल जाती है, जब लोगों को पुराने कुएं में एक महिला की सड़ी-गली लाश मिलती है. लाश की हालत देखकर वहां मौजूद हर इंसान का कलेजा कांप उठता है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बन जाता है और लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हो जाते हैं. इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आती है और मामले की गहराई से छानबीन शुरू कर देती है.
ये फिल्म साउथ सिनेमा की एक बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन है, जो इन दिनों लोगों के दिलों पर राज कर रही है. इस फिल्म को मंगलवार 4 अगस्त को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया गया है. रिलीज होते ही ये फिल्म प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगी है. कहानी एक ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो इस मिस्टीरियस मर्डर के आरोपी की तलाश में दिन-रात एक कर देता है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, कई चौंकाने वाले सच सामने आने लगते हैं. हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, उसका नाम 'उयिर' है.
फिल्म में सिर्फ मर्डर मिस्ट्री की जांच ही नहीं दिखाई गई है, बल्कि इसके साथ एक और गहरा पहलू जोड़ा गया है. केस की तफ्तीश कर रहे पुलिस ऑफिसर की अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ ऐसे राज हैं, जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा पेचीदा बनाते हैं. जैसे-जैसे वो इस मर्डर केस के तार जोड़ता है, उसकी खुद की जिंदगी के पुराने पन्ने भी खुलने लगते हैं. जांच का असर उसके पर्सनल लाइफ पर पड़ने लगता है, जिससे उसका अपने इमोशन पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है. यही बात लोगों को कहानी से बांधे रखती है.
इस क्राइम थ्रिलर फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म की सक्सेस और इसकी बेहतरीन कहानी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मशहूर रेटिंग वेबसाइट IMDb ने इसे 6.8/10 की शानदार रेटिंग दी है. इतनी बेहतरीन रेटिंग मिलना ये साफ बताता है कि ये सिर्फ एक आम सस्पेंस मूवी नहीं है, बल्कि एक मस्ट वॉच थ्रिलर है. अगर आप वीकेंड पर कुछ नया और रोंगटे खड़े कर देने वाला कंटेंट देखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही पसंद साबित होगी.
साउथ सिनेमा हमेशा से ही अपनी लीक से हटकर कहानियों और बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता है. 'उयिर' फिल्म में भी कलाकारों ने अपनी दमदार एक्टिंग से जान फूंक दी है. फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमैटोग्राफी कहानी के डर और सस्पेंस को कई गुना बढ़ा देते हैं. अगर आप कमजोर दिल वाले हैं, तो इस फिल्म को थोड़ा संभलकर देखें, क्योंकि इसके कुछ सीन्स आपको अंदर तक हिला सकते हैं. कुल मिलाकर, जियो हॉटस्टार पर मौजूद ये फिल्म सस्पेंस लवर्स के लिए एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देने वाली साबित होगी.