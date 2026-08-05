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दिल थामकर देखिए ये 2 घंटे 25 मिनट की क्राइम थ्रिलर, कुएं में मिली महिला की लाश और शुरू हुई एक ऐसी खौफनाक कहानी; जो उड़ा देगी नींद

JioHotstar Top Trending Movie: जियो हॉटस्टार पर एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर ट्रेंड कर रही है. कुएं से मिली एक महिला की सड़ी-गली लाश के बाद खुली एक ऐसी खौफनाक गुत्थी, जिसने पुलिस अफसर की जिंदगी में भूचाल ला दिया. सस्पेंस और डर से भरी इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए आपको ये शानदार फिल्म देखनी होगी, जिसका नाम है...

Written ByVandana Saini
Published: Aug 05, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:03 PM IST
दिल थामकर देखिए ये 2 घंटे 25 मिनट की क्राइम थ्रिलर, कुएं में मिली महिला की लाश और शुरू हुई एक ऐसी खौफनाक कहानी; जो उड़ा देगी नींद
Image Credit: JioHotstar Top Trending Movie

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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