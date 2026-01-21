‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल का वो 7 मिनट का सीन, जिसे देख रो पड़े सेंसर बोर्ड के मेंबर्स भी, बोले- ‘इसे देखकर तो कोई भी रो पड़ेगा...’

Border 2 Emotional Scene: सनी देओल, वरुण धवन और आहान शेट्टी की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ (Border 2) इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक हैं, जो दो दिन बाद यानी 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. ये 1997 में आई सुपरहिट और कल्ट फिल्म ‘बॉर्डर’ (Border) का सीक्वल है. मेकर्स ने इसे रिपब्लिक डे वीकेंड को ध्यान में रखकर प्लान किया है. फिल्म को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि देश के जवानों को दिया गया सिनेमाई सलाम माना जा रहा है.

भारतीय सेना, BSF और असली जंग से जुड़े लोकेशंस पर हुई शूटिंग इसे और भी रियल बनाती है. फिल्म का डायरेक्शन अनुराग सिंह ने किया है, जो इससे पहले ‘केसरी’ (Kesari) जैसी इमोशनल वॉर फिल्म बना चुके हैं. ‘बॉर्डर 2’ को जे.पी. दत्ता की सोच और विरासत को आगे बढ़ाते हुए तैयार किया गया है. प्रोडक्शन की जिम्मेदारी टी-सीरीज, जेपी फिल्म्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने संभाली है. भले ही जे.पी. दत्ता इस बार डायरेक्टर की कुर्सी पर नहीं हैं, लेकिन कहानी और देशभक्ति के टोन में उनकी झलक साफ दिखती है.

The scene where people wept in the censor screening of #Border2 was when Sunny Deol's character performed the last rites of his martyred son in the movie. High on emotions that will make any father cry. Even though Army families are emotionally strong, they're humans after all. pic.twitter.com/4cUk1BsnfL Add Zee News as a Preferred Source — Abhishek (@vicharabhio) January 20, 2026

सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी

इसी बीच सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अच्छा खासा क्रेज और बज देखने को मिल रहा है. ‘बॉर्डर 2’ को CBFC (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) से U/A 13+ सर्टिफिकेट मिला है. इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है, इस फिल्म में सनी देओल का एक ऐसा सीन है, जिसको देखने के बाद खुद सेंसर बोर्ड के मेंबर्स भी रो पड़े, जिन्होंने इसे फिल्म का सबसे इमोशनल सीन बताया. इस सीन में सनी अपने शहीद बेटे का अंतिम संस्कार करते हैं.

इस सीन को देख रो पड़े सेंसर बोर्ड मेंबर्स

ये सीन 5 से 7 मिनट के बीच हो सकता है. वायरल पोस्ट में लिखा है, ‘#Border2 की सेंसर स्क्रीनिंग में लोग जिस सीन में रोए थे, वो तब था जब सनी देओल का कैरेक्टर फिल्म में अपने शहीद बेटे का अंतिम संस्कार करते हैं. इमोशनल सीन इतना जबरदस्त है कि कोई भी पिता रो पड़ेगा. भले ही आर्मी परिवार इमोशनली मजबूत होते हैं, लेकिन आखिर वे भी इंसान ही हैं’. इस पोस्ट को देखने के बाद इस फिल्म को लेकर फैंस की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है. अब फैंस इसके सीनेमाघरों में आने का वेट कर रहे हैं.

‘बॉर्डर 2’ में नजर आएगी जबरदस्त स्टारकास्ट

इसके अलावा ‘बॉर्डर 2’ की स्टार कास्ट फिल्म की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है. सनी देओल एक बार फिर दमदार आर्मी ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे. उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्या सिंह अहम रोल निभा रहे हैं. फिल्म में थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों को दिखाया गया है. नई और अनुभवी स्टार्स का ये कॉम्बिनेशन कहानी को मजबूत बनाता है. फिल्म की कहानी सिर्फ जंग तक है, बल्कि उसके बाद के दर्द और बलिदान को भी दिखाती है.

बड़े लेवल पर बनाई गई है ‘बॉर्डर 2’

ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘बॉर्डर 2’ का बजट करीब 180 से 200 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. फिल्म में बड़े लेवल के जंग के सीन, असली मिलिट्री लोकेशंस, दमदार VFX और जबरदस्त म्यूजिक पर भारी खर्च किया गया है. 2026 की ये सबसे महंगी देशभक्ति फिल्मों में गिनी जा रही है. मेकर्स ने इसे एक ग्रैंड सिनेमाई एक्सपीरियंस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. कमाई की बात करें तो ट्रेड एक्सपर्ट्स को फिल्म से काफी उम्मीदें हैं. अगर फिल्म को अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला, तो ये 35 से 40 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है.

कितना कमा सकती है ये फिल्म?

साथ ही ट्रेड एक्सपर्ट्स उम्मीद लगा रहे हैं कि रिपब्लिक डे वीकेंड का फायदा इसे लंबी रेस का घोड़ा बना सकता है. अनुमान है कि फिल्म 300 से 350 करोड़ तक का लाइफटाइम कलेक्शन कर सकती है. सनी देओल की लोकप्रियता और देशभक्ति इमोशन इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट माना जा रहा है. अब देखना ये है कि ‘बॉर्डर 2’ लोगों को कितना पसंद आती है और ट्रेड एक्सपर्ट्स की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है. क्या ये उम्मीद के मुताबिक कमाई कर पाती है या नहीं. ये 2026 की तीसरी रिलीज फिल्म है.