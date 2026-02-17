Advertisement
trendingNow13112737
Hindi Newsबॉलीवुडबदली सनी देओल की गबरू की रिलीज डेट, अब इस फिल्म के साथ होगा ढाई किलो के हाथ का मुकाबला!

बदली सनी देओल की 'गबरू' की रिलीज डेट, अब इस फिल्म के साथ होगा 'ढाई किलो के हाथ' का मुकाबला!

Sunny Deol Next Film: ‘बॉर्डर 2’ की सक्सेस के बाद सनी देओल अपनी नई फिल्म ‘गबरू’ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिनके लिए एक बुरी खबर है. फिल्म की रिलीज डेट में कुछ बदलाव किया गया है. खास बात यह है कि बॉक्स ऑफिस पर इसका सीधा मुकाबला एक और बड़ी फिल्म से होगा.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 17, 2026, 02:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sunny Deol Next Film Gabru
Sunny Deol Next Film Gabru

Sunny Deol Next Film Gabru: ‘बॉर्डर 2’ (Border 2) की सक्सेस के बाद सनी देओल इन दिनों अपनी अगली फिल्म ‘गबरू’ (Gabru) को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. पिछले साल सनी ने इस फिल्म का ऐलान करते हुए इसका मोशन पोस्टर भी शेयर किया था, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. पहले ये फिल्म 13 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फिल्म अब 8 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म का निर्देशन शशांक उदापुरकर ने किया है, जबकि प्रोड्यूसर विशाल राणा और ओम छंगानी हैं. इस फिल्म में सनी देओल एक ऐसे मिडिल-एज फैमिली के इंसान का किरदार निभा रहे हैं, जो जिंदगी के नए मोड़ पर खुद को दोबारा पहचानता है. नई रिलीज डेट के साथ फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म से होगा. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

Add Zee News as a Preferred Source

एक बड़ी फिल्म से टकराएगी फिल्म 

जी हां, उसी तारीफ को अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ (Chand Mera Dil) रिलीज हो रही है. एक सूत्र के मुकाबिक, ‘गबरू’ सनी देओल के लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि दिल से जुड़ी कहानी है. इसमें हिम्मत, पहचान और संघर्ष जैसे विषय हैं, जो उनकी फिल्मी यात्रा का अहम हिस्सा रहे हैं. मेकर्स इसे सोच-समझकर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं. कुछ दिन पहले सनी ने बताया था कि ये फिल्म उनके दिल के बेहद करीब है. 

2 पत्नियां, 5 बच्चे और बेमिसाल फिल्में... कौन है वो हिंदी सिनेमा का दिग्गज सितारा, जिसके लिए दुआएं मांग रहा है पूरा देश?

इस फिल्म में अलग किरदार निभाएंगे सनी देओल

फिल्म में उनके साथ सिमरन और प्रीत कमानी भी लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म का म्यूजिक मिथून ने तैयार किया है, जबकि गाने सईद कादरी, सतिंदर सरताज और अनुराग सैकिया ने लिखे हैं. इस फिल्म के जरिए सनी अपनी पुरानी एक्शन इमेज से थोड़ा अलग अंदाज में नजर आएंगे. सनी देओल को ‘गबरू’ और ‘बॉर्डर’ जैसी फिल्मों से जबरदस्त एक्शन हीरो की पहचान मिली थी. लेकिन ‘गबरू ’ में वे एक इमोशनल और पारिवारिक किरदार निभाते नजर आएंगे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

सनी देओल की ढेर सारी आने वाली फिल्में

‘गबरू’ के अलावा सनी देओल ‘लाहौर 1947’ (Lahore 1947) में भी दिखाई देंगे, जो इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हो सकती है. इसके अलावा वे नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायाण’ (Ramayana) में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश भी नजर आएंगे. ये फिल्म दिवाली पर रिलीज होने की तैयारी में है. साथ ही वह नेटफ्लिक्स की एक्शन थ्रिलर ‘इक्का’ (Ikka) में अक्षय खन्ना के साथ भी नजर आएंगे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

sunny deol

Trending news

कपिल देव, सुनील गावस्कर और...14 पूर्व कप्तानों ने लिखी शहबाज शरीफ को चिट्ठी
Imran Khan
कपिल देव, सुनील गावस्कर और...14 पूर्व कप्तानों ने लिखी शहबाज शरीफ को चिट्ठी
हेल्थकेयर में 'SAHI' और 'BODH' का धमाका! जेपी नड्डा ने लॉन्च की वो टेक्नोलॉजी, जो...
Union Health Minister
हेल्थकेयर में 'SAHI' और 'BODH' का धमाका! जेपी नड्डा ने लॉन्च की वो टेक्नोलॉजी, जो...
कमल हासन की पार्टी को मिला टॉर्च लाइट चिन्ह, तमिलनाडु में गठबंधन को लेकर घमासान जारी
Tamil Nadu Elections
कमल हासन की पार्टी को मिला टॉर्च लाइट चिन्ह, तमिलनाडु में गठबंधन को लेकर घमासान जारी
कैब में अपना ही 4 साल का बच्चा भूल गए मां-बाप, घर पहुंचकर आई याद तो खिसक गई धरती
Shocking News
कैब में अपना ही 4 साल का बच्चा भूल गए मां-बाप, घर पहुंचकर आई याद तो खिसक गई धरती
संघ की सोच को अपनाना चाहिए...शताब्दी वर्ष पर क्या-क्या बोले गडकरी?
Nitin Gadkari
संघ की सोच को अपनाना चाहिए...शताब्दी वर्ष पर क्या-क्या बोले गडकरी?
अजित पवार के प्लेन क्रैश में साजिश का शक! ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया? राउत ने उठाए सवाल
ajit pawar plane crash
अजित पवार के प्लेन क्रैश में साजिश का शक! ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया? राउत ने उठाए सवाल
हाथ में डायरी, कंधे पर बैग....पुलिस बनकर लूटे लाखों रुपए, जांच में जुटी Police
bengaluru news
हाथ में डायरी, कंधे पर बैग....पुलिस बनकर लूटे लाखों रुपए, जांच में जुटी Police
'सबूतों के साथ मामला केंद्र को सौंपा...' गोगोई के पाकिस्तानी लिंक पर CM सरमा का बयान
Gaurav Gogoi
'सबूतों के साथ मामला केंद्र को सौंपा...' गोगोई के पाकिस्तानी लिंक पर CM सरमा का बयान
मेले में 'फूड जिहाद', फेरीवाले के साथ बदसलूकी; आंध्र के मंत्री नारा लोकेश ने दिया...
sheikh shawali controversy
मेले में 'फूड जिहाद', फेरीवाले के साथ बदसलूकी; आंध्र के मंत्री नारा लोकेश ने दिया...
DMK-कांग्रेस में तनातनी, सीट शेयरिंग को लेकर छिड़ी जुबानी जंग,क्यों भड़के TNCC चीफ?
Tamil Nadu Assembly elections
DMK-कांग्रेस में तनातनी, सीट शेयरिंग को लेकर छिड़ी जुबानी जंग,क्यों भड़के TNCC चीफ?