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690 करोड़ के खर्च में 1030 करोड़... 1 घंटा 34 मिनट की इस हॉरर फिल्म के आगे कुछ नहीं ‘दायरा’ और ‘वाइब’; सिर्फ 5 दिनों में बनी Superhit

2026 Box Office Collection: सिनेमाघरों में इस वक्त तीन अलग-अलग जॉनर की बड़ी फिल्में आमने-सामने हैं. एक तरफ करीना कपूर की थ्रिलर ‘दायरा’ है, तो दूसरी तरफ कुणाल खेमू की कॉमेडी ‘वाइब’ और हॉलीवुड की हॉरर फिल्म ‘रेजिडेंट एविल’. जानिए 5 दिनों में टिकट खिड़की पर किसने बाजी मारी और कौन पिछड़ गया.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 23, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:10 AM IST
690 करोड़ के खर्च में 1030 करोड़... 1 घंटा 34 मिनट की इस हॉरर फिल्म के आगे कुछ नहीं ‘दायरा’ और ‘वाइब’; सिर्फ 5 दिनों में बनी Superhit
Image Credit: 5 दिनों में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास (स्क्रीनग्रैब AI)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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