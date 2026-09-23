690 करोड़ के खर्च में 1030 करोड़... 1 घंटा 34 मिनट की इस हॉरर फिल्म के आगे कुछ नहीं ‘दायरा’ और ‘वाइब’; सिर्फ 5 दिनों में बनी Superhit

सिनेमाघरों में इस हफ्ते दर्शकों को एक साथ तीन अलग-अलग जॉनर की फिल्मों को देखना का चांस मिल रहा है. 18 सितंबर को तीन बड़ी फिल्में एक साथ पर्दे पर उतरीं, जिनमें करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की क्राइम-थ्रिलर ‘दायरा’, कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा की एक्शन-कॉमेडी ‘वाइब’ और हॉलीवुड की खौफनाक हॉरर फिल्म ‘रेजिडेंट एविल’ शामिल हैं. एक ही दिन रिलीज होने की वजह से इन सभी फिल्मों के बीच ज्यादा से ज्यादा ऑडिंयस जुटाने और सबसे ज्यादा कमाई करनी की तगड़ी होड़ लगी हुई है, जिसको लेकर ये देखना दिलचस्प बना हुआ है कि कौन सी फिल्म आगे निकलती नजर आ रही है.
करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की सस्पेंस भरी फिल्म ‘दायरा’ का डायरेक्शन मेघना गुलजार ने किया है, जिन्होंने सिमा अग्रवाल और यश केसवानी के साथ मिलकर इसकी कहानी तैयार की है. फिल् में करीना डीसीपी अजूनी कोहली और पृथ्वीराज डीसीपी रमन कुमार के रोल में नजर आ रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ कुणाल खेमू के डायरेक्शन में बनी ‘वाइब’ दो दोस्तों हार्दिक और बग्स की मस्ती और आतंकी साजिश के जाल में फंसने की कहानी है. इसमें स्पर्श श्रीवास्तव, प्रीति जिंटा और शर्मिला टैगोर नजर आ रहे हैं. फिल्मीबीट ने इस फिल्म को को 3/5 स्टार दिए हैं, जबकि IMDb पर इसे 7.2 रेटिंग मिली है.
हॉरर और सर्वाइवल जॉनर की दीवानी जनता के लिए जैक क्रेगर के डायरेक्शन में बनी ‘रेजिडेंट एविल’ इंडियन ऑडियंस के बीच खूब धमाल मचा रही है. कैपकोम के मशहूर वीडियो गेम पर हनी इस रीबूट फिल्म की कहानी एक मेडिकल कूरियर ब्रायन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार ऑस्टिन अब्राम्स ने निभाया है. अस्पताल में एक पैकेज पहुंचाने के दौरान ब्रायन अचानक खतरनाक और जानलेवा संक्रमित जीवों के चंगुल में घिर जाता है. फिल्म में जैक चेरी, काली रीस और पॉल वाल्टर हॉसर ने भी बेहतरीन काम किया है. दर्शकों के जबरदस्त सपोर्ट के चलते IMDb पर इसे शानदार 7.7 की रेटिंग मिली है.
अगर कमाई के बारे में बात करें तो ‘रेजिडेंट एविल’ कमाई के मामले में सबसे आगे नजर आ रही है. इसका बजट लगभग 75 मिलियन डॉलर यानी करीब 690 करोड़ रुपये है. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पांच दिनों में 12.25 करोड़ रुपये नेट और 14.59 करोड़ रुपये ग्रॉस की शानदार कमाई दर्ज की है, जिसमें पांचवें दिन का कलेक्शन 1.50 करोड़ रुपये रहा. वहीं, ग्लोबल लेवल पर रिपोर्ट के मुताबिक इसने 111.87 मिलियन डॉलर यानी करीब 1,030 करोड़ रुपये कमाए थे, जो नए अपडेट के मुताबिक, बढ़कर 113.8 मिलियन डॉलर पहुंच चुके हैं. दुनिया भर में फिल्म का कलेक्शन लगातार तेजी से नए रिकॉर्ड बना रहा है.
क्रिटिक्स से अच्छी तारीफें मिलने के बाद भी करीना कपूर की ‘दायरा’ बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के हिसाब से बड़ा धमाका करने में नाकाम रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का अनुमानित बजट करीब 50 से 55 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, हालांकि मेकर्स ने अभी कोई ऑफिशियल आंकड़ा जारी नहीं किया है. पांच दिनों के अंदर इस फिल्म ने भारत में केवल 5.50 करोड़ रुपये नेट और 6.60 करोड़ रुपये ग्रॉस की कमाई की है. विदेशों से आए 1.95 करोड़ रुपये जोड़कर इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 8.55 करोड़ रुपये तक पहुंचा है. पांचवें दिन मंगलवार को फिल्म ने सिर्फ 50 लाख रुपये का बिजनेस किया.
कुणाल खेमू की एक्शन-कॉमेडी ‘वाइब’ का बजट करीब 35 से 40 करोड़ रुपये के बीच आंका गया है, हालांकि फिल्मीबीट जैसे बड़े सोर्स के मुताबिक ऑफिशियल बजट अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है. फिल्म की कॉमेडी की जमकर तारीफ हुई है, लेकिन धीमी रफ्तार को लेकर थोड़ी आलोचना भी हो रही है. शुरुआती पांच दिनों में फिल्म ने देश के अंदर 9.50 करोड़ रुपये नेट और 11.35 करोड़ रुपये ग्रॉस कमा लिए हैं. विदेशों में 1.75 करोड़ रुपये की कमाई के साथ इसका कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 13.10 करोड़ रुपये हो चुका है, जिसमें पांचवें दिन की 1.15 करोड़ रुपये की कमाई शामिल है.