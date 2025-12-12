2 मिनट 8 सेकेंड का 'ह्यूमन कोकेन' का फाड़ू ट्रेलर, दिखाए गए ऐसे खूंखार सीन, खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Human Cocaine Trailer: कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनका ट्रेलर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसा ही एक धमाकेदार ट्रेलर 'ह्यूमन कोकेन' (Human Cocaine) रिलीज हो गया है. 2 मिनट और 8 सेकेंड के इस ट्रेलर में इतना खून खराबा दिखाया गया है जिसे देखकर आप हिल जाएंगे. ये फिल्म ड्रग रैकेट की कहानी है. जिसके ट्रेलर ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं.

हिला देगा ट्रेलर

'ह्यूमन कोकेन' फिल्म में ड्रग रैकेट को बेहद करीब से और क्रूर तरीके से दिखाया गया है. इस चंद मिनट के ट्रेलर में ऐसे सीन दिखाए गए हैं जो आपके होश उड़ा देंगे. इस फिल्म में लीड रोल में पुष्कर जोग है. ट्रेलर में दिखाया गया है कि वो ड्रग रैकेट के चक्कर में फंस जाते हैं. पुष्कर के अलावा फिल्म में इशिता राज है. जो पहली बार इस तरह की डार्क मूवी में नजर आएंगी. इसके अलावा इस मूवी में सिद्धांत कपूर और जाकिर हुसैन है.

इस दिन होगी रिलीज

इस फिल्म के बारे में मूवी के लीड स्टार पुष्कर जोग ने कहा- 'ह्यूमन कोकेन ने मुझे एक्टर और इंसान के रूप में चैलेंज किया.ये किरदार अपनी परिस्थितियों में फंसा हुआ है, जिन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है. वो बेबसी,डर और गुस्सा कैमरा बंद होने के बाद भी मेरे ऊपर हावी रहा.' इस मूवी क निर्देशन सरिम मोमिन ने किया है. फिल्म पर बात करते हुए कहा कि ये मूवी हमारे आसपास मौजूद एक डरावनी हकीकत का आईना है. ये सहज या आसान देखने के लिए नहीं बनाई गई है. इसका मकसद है सोचने पर मजबूर करना और बातचीत शुरू करना है. इस फिल्म का हर किरदार समाज के उस पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे हम अक्सर छुपा देते हैं.' ये फिल्म 16 जनवरी 2026 को थिएटर में रिलीज होगी.