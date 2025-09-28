Advertisement
18 साल में 18वीं फिल्म से इतिहास रचने जा रहे राम चरण, साउथ और बॉलीवुड दोनों में एक साथ तोड़ेंगे कई रिकॉर्ड

Ram Charan को सिनेमाजगत में 18 साल पूरे हो गए हैं. ऐसे में एक्टर अपनी 18वीं फिल्म का नया पोस्टर रिलीज कर दिया है. जिसमें एक्टर रफ एंड टफ लुक में बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने जल्द आने वाले हैं.

 

Sep 28, 2025
राम चरण की फिल्म पेड्डी
राम चरण की फिल्म पेड्डी

Ram Charan Film Peddi: साउथ के सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) को फिल्म इंडस्ट्री में 18 साल हो गए हैं. इस खास मौके पर एक्टर की एक और धमाकेदार 18वीं फिल्म का 'पेड्डी' का नया पोस्टर रिलीज हो गया है. इस पोस्टर में एक्टर रफ एंड टफ लुक में रेल की पटरियों के बीच किलर पोज देते नजर आ रहे हैं. 

'पेड्डी' का नया पोस्टर आउट

बुच्ची बाबू सना के डायरेक्शन में बनी राम चरण स्टारर फिल्म 'पेड्डी' का टीजर ने पहले ही हलचल मचा दी है.अपने एक्शन, ड्रामा और अगर के साथ, टीजर को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं, अब जैसे-जैसे मूवी को लेकर फैंस के एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है,राम चरण ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने 18 शानदार साल पूरे कर लिए हैं. और टीम पेड्डी इस दिन का जश्न जबरदस्त पोस्टर के साथ मना रही है.

इंडस्ट्री में हुए 18 साल

सोशल मीडिया पर 'पेड्डी' का एक दमदार पोस्टर शेयर किया है, जिसमें राम चरण के 18 शानदार सालों का जश्न मनाया गया है. उन्होंने इसे शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है- 'टीम पेड्डी मेगा पावर स्टार राम चरण के 18 शानदार सालों का जश्न मनाती है. अपनी पहली मूवी से ही, वह हर फिल्म के साथ अपनी पहचान बढ़ाते गए हैं और इसी वजह से दर्शकों से उन्हें बेपनाह प्यार मिला है. पेड्डी उनके शानदार करियर में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेगी. पेड्डी वर्ल्डवाइड रिलीज 27 मार्च 2026 को होगी.'

काला कोट, काला चश्मा और काली बंदूक...शाहरुख खान के 'किंग' सेट से फोटो Leak, कर रहे धुआंधार एक्शन

 

27 मार्च 2026 को होगी रिलीज

    
फिल्म पेड्डी को बुची बाबू साना ने लिखा और डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में राम चरण लीड रोल में हैं, साथ ही फिल्म में उनके साथ शिव राजकुमार, जान्हवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी नजर आने वाले हैं. इसे वेंकटा सतीश किलारू ने प्रोड्यूस किया है.इससे पहले राम चरण ने कियारा आडवाणी (Kiara Advani) के साथ 'गेम चेंजर' (Game Changer) फिल्म में नजर आए थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी.

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

Ram Charan

