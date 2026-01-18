Bihu Attack Film Review: बिहू फेस्टिवल और पाकिस्तान के आतंक का साया, एक बार तो देखना बनता है बिहू अटैक

मूवी रिव्यू: बिहू अटैक

कलाकार: देव मेनारिया, डेज़ी शाह, अरबाज खान, राहुल देव, रज़ा मुराद, युक्ति कपूर, एमी मिसोबा, हितेन तेजवानी, मीर सरवर

निर्देशक: सुजाद इकबाल खान

निर्माता: प्रबीर कांता साहा

अवधि: 2 घंटा 10 मिनट

रेटिंग: 3

Bihu Attack Film Review: कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका कनेक्शन लोगों के दिमाग से ज्यादा दिल से होता है.ऐसी ही एक कहानी बिहू अटैक है. ये फिल्म इस लिए भी लोगों के लिए खास है क्योंकि मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का हिंदी फिल्म के लिए गाया ये उनका आखिरी गाना है जो लोगों के लिए उनकी आवाज के रूप में एक याद बनकर रह गया है. फिल्म में जुबीन ने 'रोंगा बोगा गाल' गाना गया है जो असम के बिहू संस्कृति और संगीत को दर्शाता है. जिसमें बॉलीवुड का भी टच दिया गया है. 'बिहू अटैक' फिल्म रिलीज हो गई है तो चलिए आपको बताते हैं कि ये मूवी कैसी है.

क्या है कहानी?

बिहू अटैक की कहानी बहादुर कोर्ट मार्शल राज कुंवर की है. इनकी मकसद अलग-अलग आतंकवादी ग्रुप्स को सरेंडर करने और मेनस्ट्रीम में शामिल होने के लिए मनाने का है. राज कुंवर शिक्षा और सामाजिक एकता की ताकत में विश्वास करते हैं, और लोकल कम्युनिटीज से जुड़ने और उन्हें सिस्टम का हिस्सा बनने का महत्व समझाने को लेकर लगातार कोशिश करते रहते हैं.

बिहू फेस्टिवल के इर्द-गिर्द कहानी

राज कुंवर की पत्नी का देहांत हो चुका है और अपनी छोटी बेटी द्रिति के साथ रहते हैं.इनकी जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आता है जब रक्षा मंत्री के दौरे के दौरान असम के बिहू फेस्टिवल पर एक बड़े आतंकवादी हमले की योजना बनाई जाती है. इस हमले की प्लानिंग पाकिस्तान करता है.ये आतंकवादी असम में घुसपैठ कर चुके हैं.राज कुंवर को, पूर्व IV ऑफिसर केडी सर के साथ मिलकर इस आतंकवादी हमले को रोकना उनका अहम मकसद है.

राज कुंवर अपनी टीम के साथ मिलकर इस हमले को नाकाम करने में सफल हो जाते हैं. साथ ही साजिश के मास्टरमाइंड का भी पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं. फिल्म के आखिर में राज कुंवर को पैरामिलिट्री फोर्सेज में वापस ले लिया जाता है, और भारतीय सेना देश की रक्षा करने के अपने मिशन में कामयाब होती है. यह फिल्म देशभक्ति, हिम्मत और एक ऐसे आदमी की अटूट भावना की रोमांचक कहानी है जो अपने देश और समाज को हर चीज से ऊपर रखता है. छोटे बजट में बनी इस फिल्म को आप एक बार तो जरूर देख सकते है.