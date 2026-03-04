Advertisement
Hindi NewsबॉलीवुडThe Kerala Story 2 Collection Day 5: होली के बीच कैसा रहा फिल्म का हाल, त्योहार के कारण कहीं घटी तो नहीं गई रफ्तार?

The Kerala Story 2 Collection Day 5: होली के बीच कैसा रहा फिल्म का हाल, त्योहार के कारण कहीं घटी तो नहीं गई रफ्तार?

The Kerala Story 2 Box Office Collection Day 5: इस साल सिनेमाघरों में ऐसी कई कहानियां देखने को मिली, जिसमें समाज के गंभीर मुद्दों पर खुलकर चर्चा की गई. ऐसी ही फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ 27 फरवरी को रिलीज हुई है, जिसकी कहानी और कलाकारों को लोगों से काफी प्यार और सपोर्ट मिल रहा है. वहीं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. पांचवें दिन का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा? आइए जानते हैं. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 04, 2026, 08:12 AM IST
The Kerala Story 2 Collection Day 5: होली के बीच कैसा रहा फिल्म का हाल, त्योहार के कारण कहीं घटी तो नहीं गई रफ्तार?

कामाख्या नारायण सिंह द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ (The Kerala Story 2 – Goes Beyond) ने 27 फरवरी को थिएटर में दस्तक दी थी, जो कि एक इमोशनल ड्रामा फिल्म है. इस फिल्म की कहानी समाज के उस हिस्से को दिखाती है, जो कई बार हम अनदेखा कर देते हैं. विपुल अमृतलाल शाह के बैनर सनशाइन पिक्चर्स के तहत इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है. ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई ‘द केरला स्टोरी’ का सीक्वल है. वहीं कामाख्या नारायण सिंह की इस फिल्म को लेकर रिलीज से पहले ही लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था, मगर फिर भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. 

 

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ‘द केरला स्टोरी 2’ (The Kerala Story 2 – Goes Beyond) ने ओपनिंग डे पर लगभग 0.27 करोड़ रुपए की कमाई की थी. वहीं दूसरे और तीसरे दिन ये आंकड़ा बढ़कर 4.65 और 4.75 तक पहुंच गया. बॉक्स ऑफिस का हाल बताने वाली Sacnilk रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने रिलीज के पांचवें दिन अनुमानन 4 करोड़ रुपए की कमाई की है.

रिपोर्ट कार्ड-
ओपनिंग डे-  0.27
दूसरा दिन-  4.65
तीसरा दिन-  4.75
चौथा दिन-  2.65
पांचवां दिन- अनुमानन 4 करोड़ (Sacnilk रिपोर्ट के अनुसार)

'द केरला स्टोरी 2’ की तुलना ‘द केरला स्टोरी’ से की जाए, तो रिलीज के पांचवे दिन फिल्म ने 16.65 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं ‘द केरला स्टोरी’ ने रिलीज के पहले पांच दिनों में 11.14 करोड़ का बिजनेस किया था.

फिल्म के बारे में
‘द केरला स्टोरी 2’ के किरदारों की बात करें तो, उल्का गुप्ता, आदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा के द्वारा अहम भूमिका निभाई गई है. वहीं फिल्म में सुमित गहलावत, अर्जन सिंह औजला और युक्तम खालसा जैसे मंझे हुए कलाकार दिखाई दे रहे हैं. अल्का अमीन भी इस फिल्म में एक मजबूत किरदार निभाती नजर आ रही हैं. फिल्म में कई सामाजिक मुद्दों को भी दिखाने की कोशिश की गई है.

