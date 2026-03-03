Advertisement
trendingNow13128391
Hindi Newsबॉलीवुड‘द केरल स्टोरी 2’ पर दिखा मंडे ब्लूज का असर, कलेक्शन में आई हल्की गिरावट, रिलीज के चौथे दिन की इतनी कमाई

‘द केरल स्टोरी 2’ पर दिखा मंडे ब्लूज का असर, कलेक्शन में आई हल्की गिरावट, रिलीज के चौथे दिन की इतनी कमाई

The Kerala Story 2 Collection Day 4: इस साल सिनेमाघरों में कई फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें कुछ ने रिलीज होते ही शानदार प्रदर्शन किया तो कुछ उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाईं. इसी बीच बड़े पर्दे पर ‘द केरला स्टोरी 2’ ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और दमदार अभिनय और बेहतरीन डायरेक्शन के चलते बॉक्स ऑफिस पर अच्छा-खासा कलेक्शन करने में लगी हुई है. आइए जानते हैं बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड का हाल.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 03, 2026, 06:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘द केरल स्टोरी 2’ पर दिखा मंडे ब्लूज का असर, कलेक्शन में आई हल्की गिरावट, रिलीज के चौथे दिन की इतनी कमाई

डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ (The Kerala Story 2 – Goes Beyond) 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. ये एक इमोशनल ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी समाज के उन पहलुओं के बारे में बात करती है जो कई बार अनदेखा कर दिए जाते हैं. फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह ने अपने बैनर सनशाइन पिक्चर्स के तहत प्रोड्यूस किया है. ‘द केरला स्टोरी 2’ साल 2023 में आई फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ (The Kerala Story) का सीक्वल है. कामाख्या नारायण सिंह की ये फिल्म रिलीज से पहले ही कई कानूनी विवादों में फंस चुकी है. लेकिन फिर भी फिल्म बड़ी स्क्रीन तक पहुंचने में सफल रही. वहीं सिनेमाघरों में दस्तक देते ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक बना ली है.

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट 
‘द केरला स्टोरी 2’ (The Kerala Story 2 – Goes Beyond) ने ओपनिंग डे पर 0.27 करोड़ रुपए कमाए. दूसरे और तीसरे दिन फिल्म ने 4.65 और 4.75 का कलेक्शन किया. वहीं बॉक्स ऑफिस का हाल बताने वाली Sacnilk रिपोर्ट के मुताबिक, पहले सोमवार को आंकड़े में गिरावट देखी गई, जिसके चलते ‘द केरला स्टोरी 2’ ने चौथे दिन 2.65 करोड़ रुपए कमाए. इसके साथ ही फिल्म का नेट कलेक्शन 12.80 करोड़ रुपए पहुंच गया.

‘द केरला स्टोरी’ VS ‘द केरला स्टोरी 2’‘
द केरला स्टोरी 2’ (The Kerala Story 2 – Goes Beyond) के कलेक्शन की तुलना अगर हम फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ से करें, तो रिलीज के चौथे दिन फिल्म ने 10.7 करोड़ रुपए कमाए. वहीं साल 2023 में रिलीज हुई  ‘द केरला स्टोरी’ ने रिलीज के पहले चार दिनों में 45.5 करोड़ का बिजनेस किया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म के बारे में
‘द केरला स्टोरी 2’ की कहानी की बात करें, तो ये तीन हिंदू लड़कियों के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में इन किरदारों को उल्का गुप्ता, आदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा के द्वारा निभाया गया है. वहीं फिल्म में सुमित गहलावत, अर्जन सिंह औजला और युक्तम खालसा जैसे मंझे हुए कलाकार भी नजर आ रहे हैं. अल्का अमीन भी इस फिल्म में एक मजबूत किरदार निभाती नजर आ रही हैं. फिल्म में कई सामाजिक मुद्दों को भी सामने लाने की कोशिश की गई है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

The Kerala Story 2 Goes Beyond Box Office Collection Day 4

Trending news

मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
West Bengal
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
India and Canada Relation
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
Ali Khamenei
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
BR Naidu
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
PM Modi
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान