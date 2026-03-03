‘द केरल स्टोरी 2’ पर दिखा मंडे ब्लूज का असर, कलेक्शन में आई हल्की गिरावट, रिलीज के चौथे दिन की इतनी कमाई

डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ (The Kerala Story 2 – Goes Beyond) 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. ये एक इमोशनल ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी समाज के उन पहलुओं के बारे में बात करती है जो कई बार अनदेखा कर दिए जाते हैं. फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह ने अपने बैनर सनशाइन पिक्चर्स के तहत प्रोड्यूस किया है. ‘द केरला स्टोरी 2’ साल 2023 में आई फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ (The Kerala Story) का सीक्वल है. कामाख्या नारायण सिंह की ये फिल्म रिलीज से पहले ही कई कानूनी विवादों में फंस चुकी है. लेकिन फिर भी फिल्म बड़ी स्क्रीन तक पहुंचने में सफल रही. वहीं सिनेमाघरों में दस्तक देते ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक बना ली है.

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

‘द केरला स्टोरी 2’ (The Kerala Story 2 – Goes Beyond) ने ओपनिंग डे पर 0.27 करोड़ रुपए कमाए. दूसरे और तीसरे दिन फिल्म ने 4.65 और 4.75 का कलेक्शन किया. वहीं बॉक्स ऑफिस का हाल बताने वाली Sacnilk रिपोर्ट के मुताबिक, पहले सोमवार को आंकड़े में गिरावट देखी गई, जिसके चलते ‘द केरला स्टोरी 2’ ने चौथे दिन 2.65 करोड़ रुपए कमाए. इसके साथ ही फिल्म का नेट कलेक्शन 12.80 करोड़ रुपए पहुंच गया.

‘द केरला स्टोरी’ VS ‘द केरला स्टोरी 2’‘

द केरला स्टोरी 2’ (The Kerala Story 2 – Goes Beyond) के कलेक्शन की तुलना अगर हम फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ से करें, तो रिलीज के चौथे दिन फिल्म ने 10.7 करोड़ रुपए कमाए. वहीं साल 2023 में रिलीज हुई ‘द केरला स्टोरी’ ने रिलीज के पहले चार दिनों में 45.5 करोड़ का बिजनेस किया था.

फिल्म के बारे में

‘द केरला स्टोरी 2’ की कहानी की बात करें, तो ये तीन हिंदू लड़कियों के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में इन किरदारों को उल्का गुप्ता, आदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा के द्वारा निभाया गया है. वहीं फिल्म में सुमित गहलावत, अर्जन सिंह औजला और युक्तम खालसा जैसे मंझे हुए कलाकार भी नजर आ रहे हैं. अल्का अमीन भी इस फिल्म में एक मजबूत किरदार निभाती नजर आ रही हैं. फिल्म में कई सामाजिक मुद्दों को भी सामने लाने की कोशिश की गई है.