/‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर में क्यों सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा नयनतारा और तारा सुतारिया का रोल? यश बोले- ‘मेरी बहन से खतरनाक कोई नहीं...’

साउथ सुपरस्टार यश की मच-अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ का शानदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर लॉन्च के खास मौके पर यश ने फैंस के उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो लंबे समय से सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे थे. इस इवेंट में उन्होंने सबसे बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि फिल्म में लेडी सुपरस्टार नयनतारा उनकी बहन के किरदार में नजर आने वाली हैं. यश ने नयनतारा के काम की खुलकर तारीफ की और कहा कि एक सुपरस्टार होने के बावजूद ऐसा हटकर रोल चुनना बहुत बड़ी बात है. उन्होंने ये भी माना कि नयनतारा ने इस रोल के लिए काफी हिम्मत दिखाई.
ट्रेलर में दोनों स्टार्स की केमिस्ट्री और ऑन-स्क्रीन प्रेजेंस देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. यश ने नयनतारा के पैशन और डेडिकेशन की तारीफ करते हुए कहा कि हर तरह की मुश्किलों के बाद भी उन्होंने अपना सबसे बेहतरीन काम किया. बड़े पर्दे पर उनका अंदाज बेहद दमदार और खूंखार नजर आने वाला है. यश के मुताबिक, नयनतारा ने पर्दे पर एक ऐसी बहन का किरदार जिया है जैसी खतरनाक बहन किसी की भी नहीं हो सकती. इसके अलावा यश ने तारा सुतारिया की प्रेजेंस पर भी खुलकर बात की और बताया कि कैसे उनकी एंट्री ने फिल्म में एक अलग जान डाली.
यश ने बताया कि शुरुआत में जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, तब तारा सुतारिया का रोल काफी छोटा रखा गया था, लेकिन जब शूटिंग शुरू हुई और मेकर्स ने कैमरे पर तारा की दमदार एक्टिंग देखी, तो सब हैरान रह गए. तारा की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी शानदार थी कि डायरेक्टर और मेकर्स को लगा कि उनके सीन बढ़ाए जाने चाहिए. यश ने अपनी स्पीच में तारा की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और बेहतरीन काम को देखते हुए ही मेकर्स ने उनके रोल को पहले से काफी ज्यादा बड़ा कर दिया. तारा का ये पावरफुल रोल ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाला है.
अगर ट्रेलर पर मिले पब्लिक रिएक्शन की बात करें, तो इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म में बेहिसाब खतरनाक सीन दिखाए गए हैं. फिल्म के ट्रेलर में जबरदस्त खून-खराबा, वॉयलेंस और एक्शन का ऐसा रूप दिखता है जो बड़े पर्दे पर लोगों के होश उड़ा देगा. इस बार यश का अंदाज उनकी सुपरहिट फिल्म KGF से भी काफी खूंखार और अलग होगा. फिल्म में यश का डबल रोल देखने को मिलेगा, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के मिले-जुले रिएक्शन्स मिल रहे हैं. कुछ लोग जहां यश के इस खूंखार लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स इसे काफी ज्यादा वॉयलेंट बता रहे हैं.
इस फिल्म को लेकर मेकर्स का दावा है कि ये आम गैंगस्टर फिल्मों से काफी अलग होने वाली है. फिल्म में यश का किरदार सिर्फ एक आम हीरो का नहीं, बल्कि कई रंगों से भरा हुआ है. नयनतारा और तारा सुतारिया जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ आने से फिल्म का स्केल बहुत बड़ा हो गया है. ट्रेलर में दिखाए गए सीन्स से साफ जाहिर होता है कि ऑडियंस को सिनेमाघरों में एक नया और थ्रिलर से भरा दमदार एक्सपीरियंस मिलने वाला है. साउथ सिनेमा के फैंस लंबे समय से यश को बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे थे और अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है.
ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट पर ‘टॉक्सिक’ को लेकर चर्चा तेज हो गई है. यश के चाहने वाले इसे उनके करियर की सबसे बड़ी और धांसू फिल्म मान रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ कुछ आलोचक फिल्म में दिखाए गए बोल्ड सीन्स और मारधाड़ पर सवाल उठा रहे हैं. हालांकि, इन सब चर्चाओं के बीच एक बात तो तय है कि यश और नयनतारा की जोड़ी का यह भाई-बहन वाला नया अवतार बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करने के लिए पूरी तरह तैयार है. अब देखना ये होगा कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में आएगी तो ऑडियंस का कितना दिल जीत पाती है.