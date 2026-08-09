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‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर में क्यों सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा नयनतारा और तारा सुतारिया का रोल? यश बोले- ‘मेरी बहन से खतरनाक कोई नहीं...’

Toxic Nayanthara and Tara Sutaria Roles: साउथ के रॉकिंग स्टार यश की नई फिल्म ‘टॉक्सिक’ का धमाकेदार ट्रेलर सामने आ चुका है. ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर यश ने खुलासा किया कि लेडी सुपरस्टार नयनतारा फिल्म में उनकी बहन का रोल निभा रही हैं. साथ ही फिल्म में तारा सुतारिया का रोल क्यों बढ़ाया गया और एक्शन कितना खतरनाक होगा.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 09, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:51 AM IST
‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर में क्यों सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा नयनतारा और तारा सुतारिया का रोल? यश बोले- ‘मेरी बहन से खतरनाक कोई नहीं...’
Image Credit: Toxic Nayanthara and Tara Sutaria Roles

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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