रिलीज से पहले ही खड़ा हुआ बवाल... ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, डॉक्यू सीरीज पर बैन से मचा हड़कंप

Lawrence of Punjab Docuseries: पंजाब से जुड़ी पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री सीरीज ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ काफी समय से सुर्खियों में थी, जिसकी रिलीज से पहले ही उस पर रोक लगाने की एडवाइजरी दी है. ये सीरीज 27 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने इसमें दखल दिया. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म को साफ निर्देश दिए कि इसे फिलहाल स्ट्रीम न किया जाए. इसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंचा. सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की गई.

इस पूरे मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई. कोर्ट को बताया गया कि केंद्र सरकार पहले ही इस सीरीज को रोकने का आदेश दे चुकी है. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को निपटा दिया. ये याचिका पंजाब कांग्रेस के नेता और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने दायर की थी. कोर्ट ने कहा कि जब सरकार पहले ही फैसला ले चुकी है तो इस पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने ये भी साफ किया कि जब किसी मामले में पहले से ही सरकारी आदेश मौजूद हो तो कोर्ट का इंटरफेयरेंस जरूरी नहीं होता.

डॉक्यू सीरीज को लेकर विवाद

पंजाब में इस डॉक्यू सीरीज को लेकर पहले से ही काफी विवाद चल रहा था. अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया. बीजेपी कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल जैसे बड़े दलों ने कहा कि ऐसी सीरीज से गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा मिल सकता है. उनका मानना था कि इससे युवाओं पर गलत असर पड़ सकता है और क्राइम को ग्लैमराइज किया जा सकता है. इसी वजह से इस पर बैन लगाने की मांग तेज हो गई थी. लोगों का कहना है कि ऐसी सीरीज समाज में गलत मैसेज दे सकती है और इसे रोकना जरूरी है बताया जा रहा है. इसलिए रोक की मांग उठी.

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पुलिस की चिंता और सरकार को भेजा गया पत्र

पंजाब पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया. पुलिस ने केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक पत्र लिखा था. इस पत्र में साफ बताया गया कि अगर ये सीरीज रिलीज होती है तो कानून-व्यवस्था पर असर पड़ सकता है. पुलिस ने ये भी कहा कि इससे लोगों में तनाव बढ़ सकता है. इसलिए समय रहते इस पर रोक लगाना जरूरी है. पुलिस ने सरकार से अपील की कि तुरंत इसमें दखल दिया जाए. इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को जरूरी निर्देश जारी किए और आगे की कार्रवाई शुरू की.

सीरीज को लेकर उठे सवाल

ये सीरीज ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ कथित तौर पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके क्रिमिनल नेटवर्क पर आधारित बताई जा रही है. इसी वजह से इसकी कहानी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. लोगों को डर है कि इससे अपराध की दुनिया को गलत तरीके से दिखाया जा सकता है. राज्य में पहले से मौजूद सेंसिटिव एनवायरमेंट को देखते हुए इसे जोखिम भरा माना गया है. इस तरह की कहानियों को लेकर हमेशा बहस होती रही है कि इन्हें किस तरह प्रस्तुत किया जाए ताकि समाज पर गलत असर न पड़े. इस पर कंट्रोल की मांग भी उठी है.

सीरीज पर बिश्नोई परिवार की आपत्ति

लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी इस नई सीरीज को लेकर विवाद बढ़ गया है. उनके चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने इस पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि सीरीज बनाने से पहले परिवार से कोई बात नहीं की गई. उनका कहना है कि जब मामला अभी कोर्ट में चल रहा है तब ऐसा शो बनाना ठीक नहीं है. परिवार का कहना है कि इस तरह की सीरीज से उनकी इमेज पर असर पड़ सकता है और इससे गलत मैसेज भी जाता है. उन्होंने ये भी कहा कि जब मामला अदालत में विचाराधीन है तब ऐसा कंटेंट दिखाना सही नहीं माना जाना चाहिए ऐसा उनका मानना है.